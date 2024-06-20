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Россиянин отсудил у соседа компенсацию за гибель кошки в капкане - РИА Новости, 20.06.2024
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10:33 20.06.2024 (обновлено: 11:09 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/sud-1954166806.html
Россиянин отсудил у соседа компенсацию за гибель кошки в капкане
Россиянин отсудил у соседа компенсацию за гибель кошки в капкане - РИА Новости, 20.06.2024
Россиянин отсудил у соседа компенсацию за гибель кошки в капкане
Приморский районный суд Архангельской области взыскал 100 тысяч рублей морального вреда, а также компенсацию материального ущерба с мужчины, на участке которого РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:33
2024-06-20T11:09
происшествия
архангельская область
приморский район
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МУРМАНСК, 20 июн – РИА Новости. Приморский районный суд Архангельской области взыскал 100 тысяч рублей морального вреда, а также компенсацию материального ущерба с мужчины, на участке которого в капкан попала домашняя кошка, ее из-за полученных травм пришлось усыпить, говорится на странице суда в соцсетях. Как рассказали в суде, с требованием о компенсации морального время обратился житель Приморского района. Мужчина и его ребенок являлись владельцами кошки по кличке Боня, которая в июле 2022 года не вернулась домой. Хозяин обнаружил Боню в капкане на территории земельного участка ответчика. "Из-за длительного нахождения кошки без движения ей была произведена ампутация задней конечности... По рекомендации врачей в гуманных целях истец дал согласие на эвтаназию любимого питомца", - говорится в сообщении. В суде пришли к выводу, что владелец Бони имеет право на возмещение ущерба и компенсацию морального вреда, в том числе его несовершеннолетней дочери. "При этом суд исходил из того, что вследствие травмирования и последующей гибели любимого питомца истец и его несовершеннолетняя дочь испытали сильные душевные, нравственные страдания и стресс. Истец также был вынужден понести расходы на лечение кошки и ее эвтаназию", - пояснили в суде. С ответчика в пользу мужчины и его дочери взыскана компенсация морального вреда по 50 тысяч рублей каждому, также взысканы материальный ущерб и расходы по оплате государственной пошлины. Ответчик пытался оспорить это решение в апелляционной инстанции, однако и в областном суде потерпел неудачу.
https://ria.ru/20240311/koshka-1932297046.html
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происшествия, архангельская область, приморский район
Происшествия, Архангельская область, Приморский район
Россиянин отсудил у соседа компенсацию за гибель кошки в капкане

Архангельский суд взыскал с владельца кошки, попавшей в капкан, 100 тысяч рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МУРМАНСК, 20 июн – РИА Новости. Приморский районный суд Архангельской области взыскал 100 тысяч рублей морального вреда, а также компенсацию материального ущерба с мужчины, на участке которого в капкан попала домашняя кошка, ее из-за полученных травм пришлось усыпить, говорится на странице суда в соцсетях.
Как рассказали в суде, с требованием о компенсации морального время обратился житель Приморского района. Мужчина и его ребенок являлись владельцами кошки по кличке Боня, которая в июле 2022 года не вернулась домой. Хозяин обнаружил Боню в капкане на территории земельного участка ответчика.
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"Из-за длительного нахождения кошки без движения ей была произведена ампутация задней конечности... По рекомендации врачей в гуманных целях истец дал согласие на эвтаназию любимого питомца", - говорится в сообщении.
В суде пришли к выводу, что владелец Бони имеет право на возмещение ущерба и компенсацию морального вреда, в том числе его несовершеннолетней дочери.
"При этом суд исходил из того, что вследствие травмирования и последующей гибели любимого питомца истец и его несовершеннолетняя дочь испытали сильные душевные, нравственные страдания и стресс. Истец также был вынужден понести расходы на лечение кошки и ее эвтаназию", - пояснили в суде.
С ответчика в пользу мужчины и его дочери взыскана компенсация морального вреда по 50 тысяч рублей каждому, также взысканы материальный ущерб и расходы по оплате государственной пошлины. Ответчик пытался оспорить это решение в апелляционной инстанции, однако и в областном суде потерпел неудачу.
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