https://ria.ru/20240620/strany-1954390319.html
США не назвали страны, которые уступят Украине очередь на ракеты ПВО
США не назвали страны, которые уступят Украине очередь на ракеты ПВО - РИА Новости, 20.06.2024
США не назвали страны, которые уступят Украине очередь на ракеты ПВО
Пентагон отказался конкретизировать, какие страны будут затронуты решением США приоритезировать поставки средств ПВО Украине. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T21:56
2024-06-20T21:56
2024-06-20T21:56
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ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. Пентагон отказался конкретизировать, какие страны будут затронуты решением США приоритезировать поставки средств ПВО Украине. "Мы не можем их назвать, поскольку некоторые из них могут пожелать сохранить приватность этой информации", - сказал РИА Новости представитель министерства обороны США. Белый дом ранее объявил, что США намерены задержать поставки сотен ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS зарубежным заказчикам до тех пор, пока не будут удовлетворены потребности Украины.
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Министерство обороны США
США не назвали страны, которые уступят Украине очередь на ракеты ПВО
Пентагон отказался назвать страны, которые уступят Украине очередь на ракеты ПВО