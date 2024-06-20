Рейтинг@Mail.ru
США не назвали страны, которые уступят Украине очередь на ракеты ПВО - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:56 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/strany-1954390319.html
США не назвали страны, которые уступят Украине очередь на ракеты ПВО
США не назвали страны, которые уступят Украине очередь на ракеты ПВО - РИА Новости, 20.06.2024
США не назвали страны, которые уступят Украине очередь на ракеты ПВО
Пентагон отказался конкретизировать, какие страны будут затронуты решением США приоритезировать поставки средств ПВО Украине. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T21:56
2024-06-20T21:56
в мире
сша
украина
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942561306_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_4dadc4b08d6d4a80c03a41656f256edd.jpg
ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. Пентагон отказался конкретизировать, какие страны будут затронуты решением США приоритезировать поставки средств ПВО Украине. "Мы не можем их назвать, поскольку некоторые из них могут пожелать сохранить приватность этой информации", - сказал РИА Новости представитель министерства обороны США. Белый дом ранее объявил, что США намерены задержать поставки сотен ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS зарубежным заказчикам до тех пор, пока не будут удовлетворены потребности Украины.
https://ria.ru/20240620/voyska-1954295580.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942561306_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_c1070411a23d707a66c96bcf23d331d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Министерство обороны США
США не назвали страны, которые уступят Украине очередь на ракеты ПВО

Пентагон отказался назвать страны, которые уступят Украине очередь на ракеты ПВО

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкБатарея американского комплекса "Пэтриот"
Батарея американского комплекса Пэтриот - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Батарея американского комплекса "Пэтриот" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. Пентагон отказался конкретизировать, какие страны будут затронуты решением США приоритезировать поставки средств ПВО Украине.
«
"Мы не можем их назвать, поскольку некоторые из них могут пожелать сохранить приватность этой информации", - сказал РИА Новости представитель министерства обороны США.
Белый дом ранее объявил, что США намерены задержать поставки сотен ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS зарубежным заказчикам до тех пор, пока не будут удовлетворены потребности Украины.
Солдаты готовятся к посадке на военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Немецкий генерал сделал неожиданное заявление о войсках НАТО на Украине
Вчера, 16:18
 
В миреСШАУкраинаМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала