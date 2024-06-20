https://ria.ru/20240620/stavka-1954128489.html

Аналитик назвал две причины повышения ставок по вкладам до 20%

Аналитик назвал две причины повышения ставок по вкладам до 20% - РИА Новости, 20.06.2024

Аналитик назвал две причины повышения ставок по вкладам до 20%

Банки продолжают повышать ставки по вкладам, несмотря на то, что Банк России в июне сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 16%. С чем это связано,... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T02:15

2024-06-20T02:15

2024-06-20T02:15

экономика

богдан зварич

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Банки продолжают повышать ставки по вкладам, несмотря на то, что Банк России в июне сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 16%. С чем это связано, рассказал в интервью агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Кое-где уже можно открыть вклад под 20 процентов годовых — по крайней мере, некоторым категориям вкладчиков. И банки продолжают повышать ставки, распространяя выгодные предложения уже на вклады сроком около года.Для этого есть две причины. Первая — банки больше не ожидают снижения ставок ЦБ в текущем году. Именно поэтому годичные предложения становятся выгоднее. Вторая — ожидание нового ужесточения ДКП.“Несмотря на то, что 7 июня ставка была сохранена на уровне 16 процентов, регулятор дал жесткий сигнал, указав на возможность повышения на следующем заседании”, — комментирует Зварич.По его мнению, если регулятор повысит ставку и сохранит жесткий сигнал, банки могут еще сильнее улучшить условия по вкладам и накопительным счетам.

https://ria.ru/20240619/dollar-1953833211.html

https://ria.ru/20240617/vklad-1953297217.html

россия

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, богдан зварич, центральный банк рф (цб рф), россия