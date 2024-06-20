https://ria.ru/20240620/stavka-1954128489.html
Аналитик назвал две причины повышения ставок по вкладам до 20%
Аналитик назвал две причины повышения ставок по вкладам до 20% - РИА Новости, 20.06.2024
Аналитик назвал две причины повышения ставок по вкладам до 20%
Банки продолжают повышать ставки по вкладам, несмотря на то, что Банк России в июне сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 16%. С чем это связано,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T02:15
2024-06-20T02:15
2024-06-20T02:15
экономика
богдан зварич
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Банки продолжают повышать ставки по вкладам, несмотря на то, что Банк России в июне сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 16%. С чем это связано, рассказал в интервью агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Кое-где уже можно открыть вклад под 20 процентов годовых — по крайней мере, некоторым категориям вкладчиков. И банки продолжают повышать ставки, распространяя выгодные предложения уже на вклады сроком около года.Для этого есть две причины. Первая — банки больше не ожидают снижения ставок ЦБ в текущем году. Именно поэтому годичные предложения становятся выгоднее. Вторая — ожидание нового ужесточения ДКП.“Несмотря на то, что 7 июня ставка была сохранена на уровне 16 процентов, регулятор дал жесткий сигнал, указав на возможность повышения на следующем заседании”, — комментирует Зварич.По его мнению, если регулятор повысит ставку и сохранит жесткий сигнал, банки могут еще сильнее улучшить условия по вкладам и накопительным счетам.
https://ria.ru/20240619/dollar-1953833211.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, богдан зварич, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Богдан Зварич, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Аналитик назвал две причины повышения ставок по вкладам до 20%
Аналитик Зварич: банки повышают ставки по вкладам до 20% из-за сигнала ЦБ