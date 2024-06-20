Рейтинг@Mail.ru
Аналитик назвал две причины повышения ставок по вкладам до 20% - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/stavka-1954128489.html
Аналитик назвал две причины повышения ставок по вкладам до 20%
Аналитик назвал две причины повышения ставок по вкладам до 20% - РИА Новости, 20.06.2024
Аналитик назвал две причины повышения ставок по вкладам до 20%
Банки продолжают повышать ставки по вкладам, несмотря на то, что Банк России в июне сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 16%. С чем это связано,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T02:15
2024-06-20T02:15
экономика
богдан зварич
центральный банк рф (цб рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895496369_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_0c301221226dddd8090116dd70504903.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Банки продолжают повышать ставки по вкладам, несмотря на то, что Банк России в июне сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 16%. С чем это связано, рассказал в интервью агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Кое-где уже можно открыть вклад под 20 процентов годовых — по крайней мере, некоторым категориям вкладчиков. И банки продолжают повышать ставки, распространяя выгодные предложения уже на вклады сроком около года.Для этого есть две причины. Первая — банки больше не ожидают снижения ставок ЦБ в текущем году. Именно поэтому годичные предложения становятся выгоднее. Вторая — ожидание нового ужесточения ДКП.“Несмотря на то, что 7 июня ставка была сохранена на уровне 16 процентов, регулятор дал жесткий сигнал, указав на возможность повышения на следующем заседании”, — комментирует Зварич.По его мнению, если регулятор повысит ставку и сохранит жесткий сигнал, банки могут еще сильнее улучшить условия по вкладам и накопительным счетам.
https://ria.ru/20240619/dollar-1953833211.html
https://ria.ru/20240617/vklad-1953297217.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895496369_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_6f9d4cdcbc259e98593f39aadce7ecd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, богдан зварич, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Богдан Зварич, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Аналитик назвал две причины повышения ставок по вкладам до 20%

Аналитик Зварич: банки повышают ставки по вкладам до 20% из-за сигнала ЦБ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Банки продолжают повышать ставки по вкладам, несмотря на то, что Банк России в июне сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 16%. С чем это связано, рассказал в интервью агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
Кое-где уже можно открыть вклад под 20 процентов годовых — по крайней мере, некоторым категориям вкладчиков. И банки продолжают повышать ставки, распространяя выгодные предложения уже на вклады сроком около года.
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Экономист назвал две причины привязанности россиян к доллару и евро
Вчера, 02:15
Для этого есть две причины. Первая — банки больше не ожидают снижения ставок ЦБ в текущем году. Именно поэтому годичные предложения становятся выгоднее. Вторая — ожидание нового ужесточения ДКП.
“Несмотря на то, что 7 июня ставка была сохранена на уровне 16 процентов, регулятор дал жесткий сигнал, указав на возможность повышения на следующем заседании”, — комментирует Зварич.
По его мнению, если регулятор повысит ставку и сохранит жесткий сигнал, банки могут еще сильнее улучшить условия по вкладам и накопительным счетам.
Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомат - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Аналитик раскрыл, как проблемы с курсом рубля отразятся на вкладчиках
17 июня, 02:15
 
ЭкономикаБогдан ЗваричЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала