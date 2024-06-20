https://ria.ru/20240620/startap-studiya-1954174418.html

Стартап-студия для студентов открылась в ОЭЗ "Технополис Москва"

Стартап-студия для студентов открылась в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 20.06.2024

Стартап-студия для студентов открылась в ОЭЗ "Технополис Москва"

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" начала работу студия, помогающая студентам создавать технологические компании, в проекты молодых ученых... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:13

2024-06-20T11:13

2024-06-20T11:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

геннадий дегтев

ангстрем

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" начала работу студия, помогающая студентам создавать технологические компании, в проекты молодых ученых планируется инвестировать 300 миллионов рублей в течение ближайших трех лет, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Студию открыл резидент ОЭЗ – производитель микроэлектроники Зеленогорадский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) и опорный вуз – Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" (НИУ МИЭТ)."На зеленоградской площадке ОЭЗ Москвы — МИЭТ — начала работу университетская стартап-студия, которая помогает вывести на рынок технологические стартапы, созданные студентами. В кейсе организации 20 идей молодых ученых разной степени проработки из области электроники, нанотехнологий, телекоммуникаций, фотоники, биотеха, БАС и IT. Из них восемь уже стали полноценными проектами — сформированы команды, созданы компании, идет финансирование", - приводит слова Овчинского пресс-служба ДИПП.Он отметил, что студия готова инвестировать в стартапы 300 миллионов рублей в течение трех лет. Эти средства пойдут, в том числе на создание оплачиваемых рабочих мест для студентов.Данная студия рассчитана на студентов и преподавателей, а также вузы, федеральные институты развития, венчурные фонды и компании, которые специализируются на серийном открытии стартапов. Для молодых ученых сделали рабочую экосистему – им предоставляют полный пакет поддержки. Сюда входят консалтинговые услуги, а также юридическая, бухгалтерская и кадровая помощь. Для минимизации рисков используют механизм пошагового финансирования проекта.По словам генерального директора университетской стартап-студии МИЭТ Полины Корнейчук, цель стартап-студий — привлечь студентов к работе над реальными проектами, вдохнуть в них любовь к творчеству и высоким технологиям.Она отметила, что на данный момент открыто свыше 20 таких студий в различных регионах страны. Запуск стартап-студии МИЭТ в ОЭЗ "Технополис Москва" усилит направление по развитию молодежного высокотехнологичного бизнеса в мегаполисе.Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев также добавил, что ЗНТЦ профилируется на выпуске микроэлектроники. Предприятие является резидентом ОЭЗ Москвы с 2011 года. Компания освоила за это время выпуск 50 видов импортозамещающих изделий микроэлектроники и микросистемной техники, вложив в свое развитие свыше 1,3 миллиарда рублей. Для поддержки перспективных высокотехнологичных бизнес-идей резидент организовал инвестфонд. Он за 13 лет деятельности создал свыше 50 стартапов.Приемная кампания началась в четверг и несколько резидентов ОЭЗ "Технополис Москва", которые специализируются на выпуске микроэлектроники, уже подали запросы на заключение договоров о целевом обучении студентов в интересах предприятия. Таким образом, Научно-исследовательский институт молекулярной электроники сделал акцент на ИТ (два человека), "программную инженерию" (семь человек) и "электронику и наноэлектронику" (два человека). Предприятие "Ангстрем" сделало акцент на подготовку будущих специалистов по радиотехнике (девять человек), материаловедению и технологии материалов (один человек), а также электронике и наноэлектронике (один человек).ОЭЗ "Технополис Москва" — территория с особым юридическим статусом. Здесь действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем" и "Руднево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия, выше 280 гектаров. ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет - лидер международных и национальных отраслевых рейтингов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, геннадий дегтев, ангстрем