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"Продавайте доллары". На Западе раскрыли сценарий скорого краха США - РИА Новости, 20.06.2024
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21:03 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/ssha-1954380622.html
"Продавайте доллары". На Западе раскрыли сценарий скорого краха США
"Продавайте доллары". На Западе раскрыли сценарий скорого краха США - РИА Новости, 20.06.2024
"Продавайте доллары". На Западе раскрыли сценарий скорого краха США
США неизбежно столкнутся с экономическим коллапсом из-за огромного государственного долга, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T21:03
2024-06-20T21:03
экономика
сша
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. США неизбежно столкнутся с экономическим коллапсом из-за огромного государственного долга, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Выплаты по процентам американского государственного долга достигают триллиона долларов, что составляет треть от всех налогов в США. Долг и необеспеченные обязательства США превышают все активы страны вместе взятые. Все, чем владеют американцы и американские предприятия. Американская империя обанкротилась. Экономический коллапс неизбежен. Продавайте доллары США, американские акции и облигации", — призвал предприниматель.Ранее президент России Владимир Путин предупреждал, что Штаты задолжали мировой экономике 54,3 триллиона долларов, которые ничем не обеспечены. Объемы экономики страны сокращаются, а их фундаментальные основания время от времени потрескивают. Он назвал это проблемой для всех держателей долларовой массы.Путин неоднократно подчеркивал, что в связи с этим процесс дедолларизации в мире неизбежен и объективен. По словам президента, страны БРИКС уже отрабатывают эффективные механизмы расчетов и валютно-финансового контроля. Благодаря этому доля американской валюты в операциях между членами союза уменьшается.
https://ria.ru/20240620/ssha-1954349336.html
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экономика, сша, россия, владимир путин, брикс
Экономика, США, Россия, Владимир Путин, БРИКС
"Продавайте доллары". На Западе раскрыли сценарий скорого краха США

Бизнесмен Дотком призвал продавать доллары, так как США находятся на грани краха

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. США неизбежно столкнутся с экономическим коллапсом из-за огромного государственного долга, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
"Выплаты по процентам американского государственного долга достигают триллиона долларов, что составляет треть от всех налогов в США. Долг и необеспеченные обязательства США превышают все активы страны вместе взятые. Все, чем владеют американцы и американские предприятия. Американская империя обанкротилась. Экономический коллапс неизбежен. Продавайте доллары США, американские акции и облигации", — призвал предприниматель.
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Путин неоднократно подчеркивал, что в связи с этим процесс дедолларизации в мире неизбежен и объективен. По словам президента, страны БРИКС уже отрабатывают эффективные механизмы расчетов и валютно-финансового контроля. Благодаря этому доля американской валюты в операциях между членами союза уменьшается.
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