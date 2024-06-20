https://ria.ru/20240620/ssha-1954380622.html

"Продавайте доллары". На Западе раскрыли сценарий скорого краха США

"Продавайте доллары". На Западе раскрыли сценарий скорого краха США - РИА Новости, 20.06.2024

"Продавайте доллары". На Западе раскрыли сценарий скорого краха США

США неизбежно столкнутся с экономическим коллапсом из-за огромного государственного долга, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T21:03

2024-06-20T21:03

2024-06-20T21:03

экономика

сша

россия

владимир путин

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_e85ec462d010de5a183905f6c7a360e1.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. США неизбежно столкнутся с экономическим коллапсом из-за огромного государственного долга, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Выплаты по процентам американского государственного долга достигают триллиона долларов, что составляет треть от всех налогов в США. Долг и необеспеченные обязательства США превышают все активы страны вместе взятые. Все, чем владеют американцы и американские предприятия. Американская империя обанкротилась. Экономический коллапс неизбежен. Продавайте доллары США, американские акции и облигации", — призвал предприниматель.Ранее президент России Владимир Путин предупреждал, что Штаты задолжали мировой экономике 54,3 триллиона долларов, которые ничем не обеспечены. Объемы экономики страны сокращаются, а их фундаментальные основания время от времени потрескивают. Он назвал это проблемой для всех держателей долларовой массы.Путин неоднократно подчеркивал, что в связи с этим процесс дедолларизации в мире неизбежен и объективен. По словам президента, страны БРИКС уже отрабатывают эффективные механизмы расчетов и валютно-финансового контроля. Благодаря этому доля американской валюты в операциях между членами союза уменьшается.

https://ria.ru/20240620/ssha-1954349336.html

https://ria.ru/20240620/zapad-1954325680.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, россия, владимир путин, брикс