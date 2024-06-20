"Продавайте доллары". На Западе раскрыли сценарий скорого краха США
Бизнесмен Дотком призвал продавать доллары, так как США находятся на грани краха
© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. США неизбежно столкнутся с экономическим коллапсом из-за огромного государственного долга, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
"Выплаты по процентам американского государственного долга достигают триллиона долларов, что составляет треть от всех налогов в США. Долг и необеспеченные обязательства США превышают все активы страны вместе взятые. Все, чем владеют американцы и американские предприятия. Американская империя обанкротилась. Экономический коллапс неизбежен. Продавайте доллары США, американские акции и облигации", — призвал предприниматель.
Ранее президент России Владимир Путин предупреждал, что Штаты задолжали мировой экономике 54,3 триллиона долларов, которые ничем не обеспечены. Объемы экономики страны сокращаются, а их фундаментальные основания время от времени потрескивают. Он назвал это проблемой для всех держателей долларовой массы.
Путин неоднократно подчеркивал, что в связи с этим процесс дедолларизации в мире неизбежен и объективен. По словам президента, страны БРИКС уже отрабатывают эффективные механизмы расчетов и валютно-финансового контроля. Благодаря этому доля американской валюты в операциях между членами союза уменьшается.
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