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В США заговорили о "дерзком" ответе на шаг России и КНДР
В США заговорили о "дерзком" ответе на шаг России и КНДР - РИА Новости, 20.06.2024
В США заговорили о "дерзком" ответе на шаг России и КНДР
США и Южная Корея должны ответить на договор России и КНДР о стратегическом партнерстве поставками оружия ВСУ, заявил бывший посол Соединенных Штатов в Москве... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:37
2024-06-20T18:37
2024-06-20T18:37
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. США и Южная Корея должны ответить на договор России и КНДР о стратегическом партнерстве поставками оружия ВСУ, заявил бывший посол Соединенных Штатов в Москве Майкл Макфол."США и Южная Корея вместе должны отреагировать на новый де-факто альянс России и Северной Кореи. Может быть, пора Южной Корее начать отправлять летальное оружие в Украину?" — написал он в социальной сети X.Путин 18-19 июня по приглашению Ким Чен Ына находился с государственным визитом в КНДР. Во время визита лидеры двух стран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Российский президент назвал подготовленный документ фундаментальным и отметил, что он ляжет в основу отношений двух государств на долгие годы вперед.
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в мире, южная корея, россия, сша, ким чен ын, майкл макфол, вооруженные силы украины
В мире, Южная Корея, Россия, США, Ким Чен Ын, Майкл Макфол, Вооруженные силы Украины
В США заговорили о "дерзком" ответе на шаг России и КНДР
Макфол: США и Южная Корея должны дать ВСУ оружие в ответ на договор РФ и КНДР