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В США заговорили о "дерзком" ответе на шаг России и КНДР - РИА Новости, 20.06.2024
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18:37 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/ssha-1954349336.html
В США заговорили о "дерзком" ответе на шаг России и КНДР
В США заговорили о "дерзком" ответе на шаг России и КНДР - РИА Новости, 20.06.2024
В США заговорили о "дерзком" ответе на шаг России и КНДР
США и Южная Корея должны ответить на договор России и КНДР о стратегическом партнерстве поставками оружия ВСУ, заявил бывший посол Соединенных Штатов в Москве... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:37
2024-06-20T18:37
в мире
южная корея
россия
сша
ким чен ын
майкл макфол
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. США и Южная Корея должны ответить на договор России и КНДР о стратегическом партнерстве поставками оружия ВСУ, заявил бывший посол Соединенных Штатов в Москве Майкл Макфол."США и Южная Корея вместе должны отреагировать на новый де-факто альянс России и Северной Кореи. Может быть, пора Южной Корее начать отправлять летальное оружие в Украину?" — написал он в социальной сети X.Путин 18-19 июня по приглашению Ким Чен Ына находился с государственным визитом в КНДР. Во время визита лидеры двух стран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Российский президент назвал подготовленный документ фундаментальным и отметил, что он ляжет в основу отношений двух государств на долгие годы вперед.
https://ria.ru/20240620/zapad-1954325680.html
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в мире, южная корея, россия, сша, ким чен ын, майкл макфол, вооруженные силы украины
В мире, Южная Корея, Россия, США, Ким Чен Ын, Майкл Макфол, Вооруженные силы Украины
В США заговорили о "дерзком" ответе на шаг России и КНДР

Макфол: США и Южная Корея должны дать ВСУ оружие в ответ на договор РФ и КНДР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМайкл Макфол
Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Майкл Макфол. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. США и Южная Корея должны ответить на договор России и КНДР о стратегическом партнерстве поставками оружия ВСУ, заявил бывший посол Соединенных Штатов в Москве Майкл Макфол.
"США и Южная Корея вместе должны отреагировать на новый де-факто альянс России и Северной Кореи. Может быть, пора Южной Корее начать отправлять летальное оружие в Украину?" — написал он в социальной сети X.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
В США удивились заявлению Путина о Западе
Вчера, 17:26
Путин 18-19 июня по приглашению Ким Чен Ына находился с государственным визитом в КНДР. Во время визита лидеры двух стран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Российский президент назвал подготовленный документ фундаментальным и отметил, что он ляжет в основу отношений двух государств на долгие годы вперед.
Самолет F-16 Fighting Falcon ВВС США во время учений Astral Knight - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
На Западе раскрыли, в какой город направят F-16 для Украины
Вчера, 16:04
 
В миреЮжная КореяРоссияСШАКим Чен ЫнМайкл МакфолВооруженные силы Украины
 
 
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