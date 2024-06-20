https://ria.ru/20240620/ssha-1954349336.html

В США заговорили о "дерзком" ответе на шаг России и КНДР

В США заговорили о "дерзком" ответе на шаг России и КНДР - РИА Новости, 20.06.2024

В США заговорили о "дерзком" ответе на шаг России и КНДР

США и Южная Корея должны ответить на договор России и КНДР о стратегическом партнерстве поставками оружия ВСУ, заявил бывший посол Соединенных Штатов в Москве... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T18:37

2024-06-20T18:37

2024-06-20T18:37

в мире

южная корея

россия

сша

ким чен ын

майкл макфол

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. США и Южная Корея должны ответить на договор России и КНДР о стратегическом партнерстве поставками оружия ВСУ, заявил бывший посол Соединенных Штатов в Москве Майкл Макфол."США и Южная Корея вместе должны отреагировать на новый де-факто альянс России и Северной Кореи. Может быть, пора Южной Корее начать отправлять летальное оружие в Украину?" — написал он в социальной сети X.Путин 18-19 июня по приглашению Ким Чен Ына находился с государственным визитом в КНДР. Во время визита лидеры двух стран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Российский президент назвал подготовленный документ фундаментальным и отметил, что он ляжет в основу отношений двух государств на долгие годы вперед.

https://ria.ru/20240620/zapad-1954325680.html

https://ria.ru/20240620/ukraina-1954291188.html

южная корея

россия

сша

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в мире, южная корея, россия, сша, ким чен ын, майкл макфол, вооруженные силы украины