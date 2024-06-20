https://ria.ru/20240620/ssha-1954244949.html

Опасные химикаты загрязнили 16 американских штатов

Опасные химикаты загрязнили 16 американских штатов - РИА Новости, 20.06.2024

Опасные химикаты загрязнили 16 американских штатов

Опасные химикаты, выброшенные после крушения грузового поезда в американском штате Огайо в феврале 2023 года, распространились далеко за пределы первоначального РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:31

2024-06-20T14:31

2024-06-20T14:31

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Опасные химикаты, выброшенные после крушения грузового поезда в американском штате Огайо в феврале 2023 года, распространились далеко за пределы первоначального места инцидента, вызвав загрязнение в 16 штатах и оказав воздействие на одну треть населения США, сообщает научный журнал Environmental Research Letters. Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля 2023 года, несколько десятков вагонов поезда перевозили опасные химические вещества. В результате крупной аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации других взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог. "В общей сложности пострадавший регион занимает 1,4 миллиона квадратных километров или 14% территории США... В общей сложности мы оцениваем, по крайней мере, некоторое воздействие на ряд участков 16 штатов и одну треть населения США (110 миллионов человек)", - говорится в сообщении. Как отмечает журнал, при проведении исследования измерялся химический состав осадков. Согласно измерениям, последствия аварии были более масштабными, чем предполагалось в первоначальных прогнозах. Наблюдения показали высокую концентрацию хлоридов, а также высокий уровень кислотности и повышенный уровень катионов оснований. Эти результаты не были связаны с лесными пожарами. После аварии власти провели эвакуацию местных жителей, однако позже им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем, по сообщениям местных СМИ, старожилы рассказывали о случаях недомогания, а также гибели животных и рыб после выброса в окружающую среду химических веществ.

https://ria.ru/20231123/poezd-1911360939.html

https://ria.ru/20240216/ogayo-1927870717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, огайо, environmental research letters