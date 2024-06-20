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В Филадельфии семь человек пострадали при стрельбе

В Филадельфии семь человек пострадали при стрельбе - РИА Новости, 20.06.2024

В Филадельфии семь человек пострадали при стрельбе

Семь человек, включая подростка, пострадали при стрельбе в городе Филадельфия в американском штате Пенсильвания, сообщает местный телеканал ABC Philadelphia. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T09:33

2024-06-20T09:33

2024-06-20T09:33

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филадельфия

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Семь человек, включая подростка, пострадали при стрельбе в городе Филадельфия в американском штате Пенсильвания, сообщает местный телеканал ABC Philadelphia. "Полиция начала расследование после того, как семь человек, включая подростка, получили огнестрельные ранения в Северной Филадельфии в среду вечером", - говорится в сообщении телеканала. По данным телеканала, инцидент произошел около 18.30 по местному времени (01.30 в четверг по мск). Трое злоумышленников открыли огонь на улице, ранив семерых человек возрастом от 16 до 46 лет. Состояние пострадавших оценивается как стабильное. "Мы считаем, что они (злоумышленники) намеренно стреляли в толпу, и кто-то в ней мог быть их намеченной целью", - приводит телеканал слова главного инспектора филадельфийской полиции Скотта Смолла. Подозреваемые скрылись с места преступления, их машина попала на полицейские камеры, отмечает телеканал.

https://ria.ru/20240606/tramp-1950852517.html

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в мире, филадельфия, пенсильвания