https://ria.ru/20240620/spg-1954059246.html

Санкции дали сбой: Россия расширяется на новом направлении

Санкции дали сбой: Россия расширяется на новом направлении - РИА Новости, 20.06.2024

Санкции дали сбой: Россия расширяется на новом направлении

Несмотря на санкции, российские ресурсы остаются популярными на рынке. Причем и среди недружественных государств. В частности — на восточноазиатском... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T08:00

2024-06-20T08:00

2024-06-20T13:25

экономика

россия

южная корея

фонд национальной энергетической безопасности

евросоюз

спг

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. Несмотря на санкции, российские ресурсы остаются популярными на рынке. Причем и среди недружественных государств. В частности — на восточноазиатском направлении. Чем и как торгуют — в материале РИА Новости.Ресурсная базаПомимо стран ЕС, кратно увеличивших закупки металлов, расширяются поставки и в Южную Корею.Так, в апреле Сеул приобрел 1,1 миллиона тонн угля на 146,2 миллиона долларов, а интерес к титану подскочил до максимума с 2021-го — с объемом 580 тонн Москва стала третьим поставщиком. В лидерах — Китай (1,6 тысячи тонн) и Казахстан (1,2 тысячи).Продолжаются и поставки СПГ. В апреле они выросли на треть и достигли 160,2 миллиона долларов."Корея и раньше приобретала у России довольно много товаров, в том числе энергоносителей: нефть, нефтепродукты, уголь, СПГ. И ни по одному не вводили эмбарго, поэтому можно спокойно покупать их дальше", — поясняет эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков.В Азиатский регион газ также поставляют Катар, Австралия и США. "Приобретают у того, кто предлагает лучшие условия. Также надо учесть, что рынок СПГ неизбыточен: предложение не покрывает спрос, поэтому любые объемы находят своего покупателя", — замечает, в свою очередь, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.Любой ценойОднако США пытаются снизить российскую долю рынка. Так, в новый пакет вошли санкции против предприятий газового и нефтяного секторов, в том числе: АО "Русгаздобыча", арктические СПГ-проекты ("Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Мурманск СПГ"). Попали под раздачу "дочки" "Новатэка" — ООО "Мурманск — трансгаз" и ООО "Обский ГХК", строящиеся танкеры-газовозы, судостроительные и судоремонтные предприятия.Прежде всего Вашингтон хочет помешать отрасли развиваться, поэтому запрещает партнерам покупать газ у новых проектов. "К примеру, "Арктик СПГ 2" запустился еще в прошлом декабре, но из-за недостатка танкеров отгрузок пока не было", — указывает Юшков.Также ранее сообщали о танкерах, застрявших на верфях в Южной Корее — из-за санкций против "Совкомфлота".Однако и этим противодействие не исчерпалось. Последние ограничения затронули компанию "Балтмаш", работающую над замещением западных технологий для транспортировки СПГ.Выгодное партнерствоЧто касается уже работающих проектов, то они продолжают свободно продавать СПГ всем желающим. "Топливо идет и в Азию, и в Европу — на континенте планы отказаться от российского СПГ остаются на уровне агитации", — говорит Пикин.Корейцы могут закупаться на Ямале и Сахалине, но предпочитают последний из-за короткого и удобного транспортного плеча. Как и в случае с титаном, все упирается в цену, подчеркивают эксперты. Сеул сохраняет свой долгосрочный контракт и выгодные тарифы, утверждает Юшков.Россия — на четвертом месте среди крупнейших производителей сжиженного газа, отрезать себя от такого поставщика — значит платить втридорога.Конечно, Южная Корея покупает и у Штатов. Но США не предлагают ни скидок, ни долгосрочных контрактов. "Я думаю, что они воспринимают СПГ скорее как премиальный товар, а потому он априори будет дороже", — полагает Пикин.Нарастить же экспорт отечественного СПГ возможно за счет технологической независимости в топливно-энергетическом комплексе. В конце 2023-го вице-премьер Александр Новак обозначил цель: увеличить производство до 100 миллионов тонн в год и выйти на 20 процентов мирового рынка с текущих восьми к 2030-му. Тем самым для России откроются новые перспективы.

https://ria.ru/20240531/metally-1949384701.html

https://ria.ru/20240603/spg-1949767925.html

россия

южная корея

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экономика, россия, южная корея, фонд национальной энергетической безопасности, евросоюз, спг