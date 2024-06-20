https://ria.ru/20240620/spetsoperatsiya-1954363787.html
Спецоперация, 20 июня: Запад готовится "списать" Зеленского, заявили в СВР
Спецоперация, 20 июня: Запад готовится "списать" Зеленского, заявили в СВР - РИА Новости, 20.06.2024
Спецоперация, 20 июня: Запад готовится "списать" Зеленского, заявили в СВР
О намерении Запада избавиться от Зеленского, террористических атаках Киева и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:27
2024-06-20T19:27
2024-06-20T22:21
россия
украина
сша
владимир зеленский
владимир путин
валерий залужный
вооруженные силы украины
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939439821_0:122:3424:2048_1920x0_80_0_0_2262c8cc2f099fcbba2d52f704074d1a.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. О намерении Запада избавиться от Зеленского, террористических атаках Киева и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Запад намерен "списать" ЗеленскогоЗапад готовится "списать" Владимира Зеленского, сейчас сложилась полностью устраивающая Вашингтон и его сателлитов ситуация, что его легитимность полностью зависит от западной поддержки, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. Там добавили, что Зеленский находится на "коротком поводке" и не сможет избежать ответственности за развязывание широкомасштабной войны в Европе."Его западные хозяева легко им пожертвуют, когда Россия закрепит успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные украинские войска окажутся в безвыходной ситуации", — подчеркнули в пресс-бюро. В таких условиях Зеленский "беспорядочно мечется", пытаясь создать впечатление бурной деятельности и хоть как-то оправдать узурпацию власти после истечения своего президентского срока, добавили в ведомстве.Всеобъемлющее партнерствоПомощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Запад не связывался с Москвой по мирным предложениям по Украине, которые озвучил Владимир Путин. Кремль опубликовал совместное заявление России и Вьетнама, куда в четверг прибыл с визитом Путин, о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства. В нем говорится, что Россия высоко ценит взвешенную и объективную позицию Вьетнама по украинскому кризису и приветствует готовность страны подключиться к поиску путей мирного и надежного разрешения конфликта. Центральное телеграфное агентство КНДР опубликовало договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, подписанный во время государственного визита Владимира Путина 19 июня. Он, в частности, предполагает оказание "военной и иной помощи всеми имеющимися в распоряжении средствами" в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению. Военный аналитик Игорь Коротченко, комментируя РИА Новости этот договор, не исключил, что на фоне действий Украины и стран Запада, собирающихся поставить Киеву истребители четвертого поколения, Северная Корея могла бы отправить своих военных в зону СВО "для ознакомления и приобретения при необходимости опыта ведения боевых действий против высокотехнологичного противника". Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова назвала фейками истории о семьях, разыскивающих детей, и детях, потерявших родителей, на украинском сайте "Дети войны". Результаты проверки, по ее словам, показали, что большая часть семей уже давно нашлись, а заявления они подавали в самые первые дни специальной военной операции. Более того, некоторые семьи, о которых пишут на этом сайте, вообще не подтверждают эту информацию, говорят, что у них все хорошо и они никогда не разлучались, отметила она. Потери американской бронетехники растутКак сообщается в сводке Минобороны о ходе спецоперации, Вооруженные Силы России нанесли групповой удар высокоточными авиаракетами и беспилотниками по объектам энергетики Украины, которые обеспечивают производство вооружения и военной техники для ВСУ. Удар стал ответом на попытки Киева нанесли ущерб объектам российской энергетики. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты были поражены.Российские группировки войск, выполняющие задачи в зоне СВО, по данным российского ведомства, продолжили продвижение в глубину обороны противника, заняли более выгодные рубежи, улучшили положение по переднему краю, нанесли украинским войскам поражение, а также отразили восемь контратак. Киев потерял при этом до 2165 солдат. Кроме того, украинские военные лишились боевой машины пехоты, 11 боевых бронированных машин, в том числе четырех бронетранспортеров М113 и одной MaxxPro производства США, пусковых установок РСЗО HIMARS производства США и RAK SA-12 производства Хорватии. Также уничтожены гаубицы Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ и FH-70 производства Великобритании, две гаубицы М777, две М198 и два орудия М119 производства США, два орудия L-119 производства Великобритании, гаубица 2С65 "Мста-Б", шесть гаубиц Д-20 и три Д-30. Помимо этого уничтожены станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-37 производства США, станция радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов ВСУ. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито в зоне СВО 74 украинских беспилотника и 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США. Беспилотники и снарядыМинобороны утром сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников над Адыгеей, трех — над Краснодарским краем, трех — над Брянской областью. Кроме того, по одному дрону сбили над Ростовской, Орловской и Белгородской областями. Как сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, пожар произошел на нефтебазе в Тахтамукайском районе республики после атаки беспилотников, но к 6 утра возгорание было полностью ликвидировано. Экстренные службы сообщили РИА Новости о четырех обращениях от жителей о взрывах в поселке Афипский Краснодарского края. В то же время пожара на Афипском НПЗ не было, отметили в оперативном штабе Кубани. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска выпустили 22 снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке. Кроме того, Макеевка также была обстреляна из РСЗО. По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, один мужчина получил множественные ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток". В Макеевке из-за ракетного обстрела пострадала женщина, уточнили в СЦКК. Patriot или переговоры?Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший призвал власти США сесть за стол переговоров с Россией по Украине. Он отметил, что мир находится "в заложниках прокси-войны" с Россией, а большинство американцев даже не знают, почему США замешаны в этом конфликте. Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США приостановят выполнение открытых заказов на комплексы ПВО Patriot, и вместо этого перенаправят системы и ракеты Украине. Среди таких стран Польша, Германия, Испания и Румыния. Позднее газета уточнила, что речь идёт не о самих системах, а о ракетах-перехватчиках. В Румынии же заявили, что Высший совет обороны страны одобрил передачу Украине системы ПВО Patriot. Южная Корея пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Украине после заключения Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на офис южнокорейского президента. В четверг был опубликован доклад правительства Финляндии по внешней политике и политике безопасности. В нем говорится, что власти страны опасаются расширения конфликта на Украине, а быстро ситуация не улучшится даже в случае прекращения активных военных действий. Издание American Conservative выпустило материал, в котором говорит о том, что Украина с учетом текущего положения должна согласиться на условия РФ для заключения мира, однако это маловероятно, поскольку такой шаг приведет к потере власти Владимира Зеленского. Более того, Киев вряд ли окажется в более выгодном положении в следующем году для проведения переговоров, а некоторые представители украинской власти считают, что лучше признать потерю страной Крыма и Донбасса. Это же издание говорит, что Вашингтон и Брюссель должны рассмотреть возможность заключения договоренностей с Москвой в сфере экономики и безопасности. Рассмотрят возможностьВоздушная тревога в четверг, как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, была объявлена на всей территории Украины. Глава назначенной Киевом военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что подконтрольный Киеву Херсон остался без света после взрывов. В Киевской областной военной администрации сообщили, что повреждены линии электропередачи и оборудование одного из предприятий. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что повреждена одна из теплоэлектростанций. Объект критической инфраструктуры поврежден в Винницкой области Украины, сообщил глава областной администрации Сергей Борзов. Украинский посол в Сингапуре Екатерина Зеленко заявила изданию South China Morning Post, что Украина рассмотрит возможность участия в предлагаемом Китаем саммите по урегулированию ситуации на Украине при участии Москвы и Киева.
https://ria.ru/20240620/zelenskiy-1954160355.html
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954141529.html
https://ria.ru/20240619/zakharova-1953889617.html
https://ria.ru/20240620/azov-1954127970.html
https://ria.ru/20240620/kiev-1954135279.html
https://ria.ru/20240620/energodar-1954332860.html
https://ria.ru/20240619/kvyatkovski-1954100790.html
https://ria.ru/20240619/svo-1954019777.html
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939439821_360:114:2939:2048_1920x0_80_0_0_f067ff4fa9bb0e14e48eaea4dfeeed29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, валерий залужный, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сцкк
Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СЦКК
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. О намерении Запада избавиться от Зеленского, террористических атаках Киева и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.
Запад намерен "списать" Зеленского
Запад готовится "списать" Владимира Зеленского, сейчас сложилась полностью устраивающая Вашингтон и его сателлитов ситуация, что его легитимность полностью зависит от западной поддержки, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. Там добавили, что Зеленский находится на "коротком поводке" и не сможет избежать ответственности за развязывание широкомасштабной войны в Европе.
«
"Его западные хозяева легко им пожертвуют, когда Россия закрепит успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные украинские войска окажутся в безвыходной ситуации", — подчеркнули в пресс-бюро.
В таких условиях Зеленский "беспорядочно мечется", пытаясь создать впечатление бурной деятельности и хоть как-то оправдать узурпацию власти после истечения своего президентского срока, добавили в ведомстве.
Всеобъемлющее партнерство
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Запад не связывался с Москвой по мирным предложениям по Украине, которые озвучил Владимир Путин.
Кремль опубликовал совместное заявление России и Вьетнама, куда в четверг прибыл с визитом Путин, о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства. В нем говорится, что Россия высоко ценит взвешенную и объективную позицию Вьетнама по украинскому кризису и приветствует готовность страны подключиться к поиску путей мирного и надежного разрешения конфликта.
Центральное телеграфное агентство КНДР опубликовало договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, подписанный во время государственного визита Владимира Путина 19 июня. Он, в частности, предполагает оказание "военной и иной помощи всеми имеющимися в распоряжении средствами" в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению.
Военный аналитик Игорь Коротченко, комментируя РИА Новости этот договор, не исключил, что на фоне действий Украины и стран Запада, собирающихся поставить Киеву истребители четвертого поколения, Северная Корея могла бы отправить своих военных в зону СВО "для ознакомления и приобретения при необходимости опыта ведения боевых действий против высокотехнологичного противника".
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова назвала фейками истории о семьях, разыскивающих детей, и детях, потерявших родителей, на украинском сайте "Дети войны". Результаты проверки, по ее словам, показали, что большая часть семей уже давно нашлись, а заявления они подавали в самые первые дни специальной военной операции. Более того, некоторые семьи, о которых пишут на этом сайте, вообще не подтверждают эту информацию, говорят, что у них все хорошо и они никогда не разлучались, отметила она.
Потери американской бронетехники растут
Как сообщается в сводке Минобороны о ходе спецоперации, Вооруженные Силы России нанесли групповой удар высокоточными авиаракетами и беспилотниками по объектам энергетики Украины, которые обеспечивают производство вооружения и военной техники для ВСУ. Удар стал ответом на попытки Киева нанесли ущерб объектам российской энергетики. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты были поражены.
Российские группировки войск, выполняющие задачи в зоне СВО, по данным российского ведомства, продолжили продвижение в глубину обороны противника, заняли более выгодные рубежи, улучшили положение по переднему краю, нанесли украинским войскам поражение, а также отразили восемь контратак. Киев потерял при этом до 2165 солдат.
Кроме того, украинские военные лишились боевой машины пехоты, 11 боевых бронированных машин, в том числе четырех бронетранспортеров М113 и одной MaxxPro производства США, пусковых установок РСЗО HIMARS производства США и RAK SA-12 производства Хорватии.
Также уничтожены гаубицы Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ и FH-70 производства Великобритании, две гаубицы М777, две М198 и два орудия М119 производства США, два орудия L-119 производства Великобритании, гаубица 2С65 "Мста-Б", шесть гаубиц Д-20 и три Д-30. Помимо этого уничтожены станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-37 производства США, станция радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито в зоне СВО 74 украинских беспилотника и 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.
Минобороны утром сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников над Адыгеей, трех — над Краснодарским краем, трех — над Брянской областью. Кроме того, по одному дрону сбили над Ростовской, Орловской и Белгородской областями.
Как сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, пожар произошел на нефтебазе в Тахтамукайском районе республики после атаки беспилотников, но к 6 утра возгорание было полностью ликвидировано.
Экстренные службы сообщили РИА Новости о четырех обращениях от жителей о взрывах в поселке Афипский Краснодарского края. В то же время пожара на Афипском НПЗ не было, отметили в оперативном штабе Кубани.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска выпустили 22 снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке. Кроме того, Макеевка также была обстреляна из РСЗО.
По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, один мужчина получил множественные ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток". В Макеевке из-за ракетного обстрела пострадала женщина, уточнили в СЦКК.
Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший призвал власти США сесть за стол переговоров с Россией по Украине. Он отметил, что мир находится "в заложниках прокси-войны" с Россией, а большинство американцев даже не знают, почему США замешаны в этом конфликте.
Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США приостановят выполнение открытых заказов на комплексы ПВО Patriot, и вместо этого перенаправят системы и ракеты Украине. Среди таких стран Польша, Германия, Испания и Румыния. Позднее газета уточнила, что речь идёт не о самих системах, а о ракетах-перехватчиках.
В Румынии же заявили, что Высший совет обороны страны одобрил передачу Украине системы ПВО Patriot.
Южная Корея пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Украине после заключения Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на офис южнокорейского президента.
В четверг был опубликован доклад правительства Финляндии по внешней политике и политике безопасности. В нем говорится, что власти страны опасаются расширения конфликта на Украине, а быстро ситуация не улучшится даже в случае прекращения активных военных действий.
Издание American Conservative выпустило материал, в котором говорит о том, что Украина с учетом текущего положения должна согласиться на условия РФ для заключения мира, однако это маловероятно, поскольку такой шаг приведет к потере власти Владимира Зеленского. Более того, Киев вряд ли окажется в более выгодном положении в следующем году для проведения переговоров, а некоторые представители украинской власти считают, что лучше признать потерю страной Крыма и Донбасса.
Это же издание говорит, что Вашингтон и Брюссель должны рассмотреть возможность заключения договоренностей с Москвой в сфере экономики и безопасности.
Воздушная тревога в четверг, как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, была объявлена на всей территории Украины.
Глава назначенной Киевом военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что подконтрольный Киеву Херсон остался без света после взрывов. В Киевской областной военной администрации сообщили, что повреждены линии электропередачи и оборудование одного из предприятий.
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что повреждена одна из теплоэлектростанций. Объект критической инфраструктуры поврежден в Винницкой области Украины, сообщил глава областной администрации Сергей Борзов.
Украинский посол в Сингапуре Екатерина Зеленко заявила изданию South China Morning Post, что Украина рассмотрит возможность участия в предлагаемом Китаем саммите по урегулированию ситуации на Украине при участии Москвы и Киева.