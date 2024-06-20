https://ria.ru/20240620/spetsoperatsiya-1954363787.html

Спецоперация, 20 июня: Запад готовится "списать" Зеленского, заявили в СВР

Спецоперация, 20 июня: Запад готовится "списать" Зеленского, заявили в СВР - РИА Новости, 20.06.2024

Спецоперация, 20 июня: Запад готовится "списать" Зеленского, заявили в СВР

О намерении Запада избавиться от Зеленского, террористических атаках Киева и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:27

2024-06-20T19:27

2024-06-20T22:21

россия

украина

сша

владимир зеленский

владимир путин

валерий залужный

вооруженные силы украины

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939439821_0:122:3424:2048_1920x0_80_0_0_2262c8cc2f099fcbba2d52f704074d1a.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. О намерении Запада избавиться от Зеленского, террористических атаках Киева и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Запад намерен "списать" ЗеленскогоЗапад готовится "списать" Владимира Зеленского, сейчас сложилась полностью устраивающая Вашингтон и его сателлитов ситуация, что его легитимность полностью зависит от западной поддержки, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. Там добавили, что Зеленский находится на "коротком поводке" и не сможет избежать ответственности за развязывание широкомасштабной войны в Европе."Его западные хозяева легко им пожертвуют, когда Россия закрепит успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные украинские войска окажутся в безвыходной ситуации", — подчеркнули в пресс-бюро. В таких условиях Зеленский "беспорядочно мечется", пытаясь создать впечатление бурной деятельности и хоть как-то оправдать узурпацию власти после истечения своего президентского срока, добавили в ведомстве.Всеобъемлющее партнерствоПомощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Запад не связывался с Москвой по мирным предложениям по Украине, которые озвучил Владимир Путин. Кремль опубликовал совместное заявление России и Вьетнама, куда в четверг прибыл с визитом Путин, о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства. В нем говорится, что Россия высоко ценит взвешенную и объективную позицию Вьетнама по украинскому кризису и приветствует готовность страны подключиться к поиску путей мирного и надежного разрешения конфликта. Центральное телеграфное агентство КНДР опубликовало договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, подписанный во время государственного визита Владимира Путина 19 июня. Он, в частности, предполагает оказание "военной и иной помощи всеми имеющимися в распоряжении средствами" в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению. Военный аналитик Игорь Коротченко, комментируя РИА Новости этот договор, не исключил, что на фоне действий Украины и стран Запада, собирающихся поставить Киеву истребители четвертого поколения, Северная Корея могла бы отправить своих военных в зону СВО "для ознакомления и приобретения при необходимости опыта ведения боевых действий против высокотехнологичного противника". Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова назвала фейками истории о семьях, разыскивающих детей, и детях, потерявших родителей, на украинском сайте "Дети войны". Результаты проверки, по ее словам, показали, что большая часть семей уже давно нашлись, а заявления они подавали в самые первые дни специальной военной операции. Более того, некоторые семьи, о которых пишут на этом сайте, вообще не подтверждают эту информацию, говорят, что у них все хорошо и они никогда не разлучались, отметила она. Потери американской бронетехники растутКак сообщается в сводке Минобороны о ходе спецоперации, Вооруженные Силы России нанесли групповой удар высокоточными авиаракетами и беспилотниками по объектам энергетики Украины, которые обеспечивают производство вооружения и военной техники для ВСУ. Удар стал ответом на попытки Киева нанесли ущерб объектам российской энергетики. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты были поражены.Российские группировки войск, выполняющие задачи в зоне СВО, по данным российского ведомства, продолжили продвижение в глубину обороны противника, заняли более выгодные рубежи, улучшили положение по переднему краю, нанесли украинским войскам поражение, а также отразили восемь контратак. Киев потерял при этом до 2165 солдат. Кроме того, украинские военные лишились боевой машины пехоты, 11 боевых бронированных машин, в том числе четырех бронетранспортеров М113 и одной MaxxPro производства США, пусковых установок РСЗО HIMARS производства США и RAK SA-12 производства Хорватии. Также уничтожены гаубицы Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ и FH-70 производства Великобритании, две гаубицы М777, две М198 и два орудия М119 производства США, два орудия L-119 производства Великобритании, гаубица 2С65 "Мста-Б", шесть гаубиц Д-20 и три Д-30. Помимо этого уничтожены станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-37 производства США, станция радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов ВСУ. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито в зоне СВО 74 украинских беспилотника и 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США. Беспилотники и снарядыМинобороны утром сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников над Адыгеей, трех — над Краснодарским краем, трех — над Брянской областью. Кроме того, по одному дрону сбили над Ростовской, Орловской и Белгородской областями. Как сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, пожар произошел на нефтебазе в Тахтамукайском районе республики после атаки беспилотников, но к 6 утра возгорание было полностью ликвидировано. Экстренные службы сообщили РИА Новости о четырех обращениях от жителей о взрывах в поселке Афипский Краснодарского края. В то же время пожара на Афипском НПЗ не было, отметили в оперативном штабе Кубани. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска выпустили 22 снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке. Кроме того, Макеевка также была обстреляна из РСЗО. По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, один мужчина получил множественные ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток". В Макеевке из-за ракетного обстрела пострадала женщина, уточнили в СЦКК. Patriot или переговоры?Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший призвал власти США сесть за стол переговоров с Россией по Украине. Он отметил, что мир находится "в заложниках прокси-войны" с Россией, а большинство американцев даже не знают, почему США замешаны в этом конфликте. Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США приостановят выполнение открытых заказов на комплексы ПВО Patriot, и вместо этого перенаправят системы и ракеты Украине. Среди таких стран Польша, Германия, Испания и Румыния. Позднее газета уточнила, что речь идёт не о самих системах, а о ракетах-перехватчиках. В Румынии же заявили, что Высший совет обороны страны одобрил передачу Украине системы ПВО Patriot. Южная Корея пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Украине после заключения Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на офис южнокорейского президента. В четверг был опубликован доклад правительства Финляндии по внешней политике и политике безопасности. В нем говорится, что власти страны опасаются расширения конфликта на Украине, а быстро ситуация не улучшится даже в случае прекращения активных военных действий. Издание American Conservative выпустило материал, в котором говорит о том, что Украина с учетом текущего положения должна согласиться на условия РФ для заключения мира, однако это маловероятно, поскольку такой шаг приведет к потере власти Владимира Зеленского. Более того, Киев вряд ли окажется в более выгодном положении в следующем году для проведения переговоров, а некоторые представители украинской власти считают, что лучше признать потерю страной Крыма и Донбасса. Это же издание говорит, что Вашингтон и Брюссель должны рассмотреть возможность заключения договоренностей с Москвой в сфере экономики и безопасности. Рассмотрят возможностьВоздушная тревога в четверг, как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, была объявлена на всей территории Украины. Глава назначенной Киевом военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что подконтрольный Киеву Херсон остался без света после взрывов. В Киевской областной военной администрации сообщили, что повреждены линии электропередачи и оборудование одного из предприятий. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что повреждена одна из теплоэлектростанций. Объект критической инфраструктуры поврежден в Винницкой области Украины, сообщил глава областной администрации Сергей Борзов. Украинский посол в Сингапуре Екатерина Зеленко заявила изданию South China Morning Post, что Украина рассмотрит возможность участия в предлагаемом Китаем саммите по урегулированию ситуации на Украине при участии Москвы и Киева.

https://ria.ru/20240620/zelenskiy-1954160355.html

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954141529.html

https://ria.ru/20240619/zakharova-1953889617.html

https://ria.ru/20240620/azov-1954127970.html

https://ria.ru/20240620/kiev-1954135279.html

https://ria.ru/20240620/energodar-1954332860.html

https://ria.ru/20240619/kvyatkovski-1954100790.html

https://ria.ru/20240619/svo-1954019777.html

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, валерий залужный, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сцкк