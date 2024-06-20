https://ria.ru/20240620/sovbez-1954358948.html
Путин выступил за реформу Совбеза ООН на основе консенсуса стран
Путин выступил за реформу Совбеза ООН на основе консенсуса стран - РИА Новости, 20.06.2024
Путин выступил за реформу Совбеза ООН на основе консенсуса стран
Россия за реформу Совбеза ООН , но только на основе консенсуса, кулуарное решение ничего не даст мировому сообществу, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:10
2024-06-20T19:10
2024-06-20T19:30
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия за реформу Совбеза ООН , но только на основе консенсуса, кулуарное решение ничего не даст мировому сообществу, сообщил президент России Владимир Путин."Совет безопасности, как ключевой орган ООН, возник после Второй мировой войны и по ее результатам. И конечно, ситуация в мире меняется и это требует какого-то реформирования этого международного института. Но здесь... нужно, чтобы эта реформа опиралась на широкий консенсус. Потому что, если это будет какое-то кулуарное решение группы стран, одной страны, то это ничего хорошего не даст международному сообществу, потому что оно просто утратит этот инструмент урегулирования споров", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.Он отметил, что как бы тяжело ни было, какими бы ни были издержки, все-таки так или иначе Совет безопасности работает. "Мы за реформу, но только, повторяю, на основе широкого консенсуса", - подчеркнул Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, в мире, россия, владимир путин, совет безопасности оон
ООН, В мире, Россия, Владимир Путин, Совет Безопасности ООН
Путин выступил за реформу Совбеза ООН на основе консенсуса стран
Путин: кулуарные реформы Совбеза ООН ничего не дадут мировому сообществу
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия за реформу Совбеза ООН , но только на основе консенсуса, кулуарное решение ничего не даст мировому сообществу, сообщил президент России Владимир Путин.
"Совет безопасности, как ключевой орган ООН, возник после Второй мировой войны и по ее результатам. И конечно, ситуация в мире меняется и это требует какого-то реформирования этого международного института. Но здесь... нужно, чтобы эта реформа опиралась на широкий консенсус. Потому что, если это будет какое-то кулуарное решение группы стран, одной страны, то это ничего хорошего не даст международному сообществу, потому что оно просто утратит этот инструмент урегулирования споров", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
Он отметил, что как бы тяжело ни было, какими бы ни были издержки, все-таки так или иначе Совет безопасности работает. "Мы за реформу, но только, повторяю, на основе широкого консенсуса", - подчеркнул Путин.