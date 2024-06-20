Рейтинг@Mail.ru
Путин выступил за реформу Совбеза ООН на основе консенсуса стран - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 20.06.2024 (обновлено: 19:30 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/sovbez-1954358948.html
Путин выступил за реформу Совбеза ООН на основе консенсуса стран
Путин выступил за реформу Совбеза ООН на основе консенсуса стран - РИА Новости, 20.06.2024
Путин выступил за реформу Совбеза ООН на основе консенсуса стран
Россия за реформу Совбеза ООН , но только на основе консенсуса, кулуарное решение ничего не даст мировому сообществу, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:10
2024-06-20T19:30
оон
в мире
россия
владимир путин
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867411391_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b47a6f7bc9c70f712ff2e4f4dd60e39f.jpg
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия за реформу Совбеза ООН , но только на основе консенсуса, кулуарное решение ничего не даст мировому сообществу, сообщил президент России Владимир Путин."Совет безопасности, как ключевой орган ООН, возник после Второй мировой войны и по ее результатам. И конечно, ситуация в мире меняется и это требует какого-то реформирования этого международного института. Но здесь... нужно, чтобы эта реформа опиралась на широкий консенсус. Потому что, если это будет какое-то кулуарное решение группы стран, одной страны, то это ничего хорошего не даст международному сообществу, потому что оно просто утратит этот инструмент урегулирования споров", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.Он отметил, что как бы тяжело ни было, какими бы ни были издержки, все-таки так или иначе Совет безопасности работает. "Мы за реформу, но только, повторяю, на основе широкого консенсуса", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240216/lavrov-1927764766.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867411391_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dd6056b9ea2fbe34accd488293e0a1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, в мире, россия, владимир путин, совет безопасности оон
ООН, В мире, Россия, Владимир Путин, Совет Безопасности ООН
Путин выступил за реформу Совбеза ООН на основе консенсуса стран

Путин: кулуарные реформы Совбеза ООН ничего не дадут мировому сообществу

© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия за реформу Совбеза ООН , но только на основе консенсуса, кулуарное решение ничего не даст мировому сообществу, сообщил президент России Владимир Путин.
"Совет безопасности, как ключевой орган ООН, возник после Второй мировой войны и по ее результатам. И конечно, ситуация в мире меняется и это требует какого-то реформирования этого международного института. Но здесь... нужно, чтобы эта реформа опиралась на широкий консенсус. Потому что, если это будет какое-то кулуарное решение группы стран, одной страны, то это ничего хорошего не даст международному сообществу, потому что оно просто утратит этот инструмент урегулирования споров", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
Он отметил, что как бы тяжело ни было, какими бы ни были издержки, все-таки так или иначе Совет безопасности работает. "Мы за реформу, но только, повторяю, на основе широкого консенсуса", - подчеркнул Путин.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Отказ от права вето сделает Совбез ООН бесполезным, заявил Лавров
16 февраля, 12:38
 
ООНВ миреРоссияВладимир ПутинСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала