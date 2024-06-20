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Подаренные Путину собаки относятся к редкой породе, заявил эксперт - РИА Новости, 20.06.2024
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11:31 20.06.2024
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Подаренные Путину собаки относятся к редкой породе, заявил эксперт
Подаренные Путину собаки относятся к редкой породе, заявил эксперт - РИА Новости, 20.06.2024
Подаренные Путину собаки относятся к редкой породе, заявил эксперт
Подаренные лидером КНДР Ким Чен Ыном президенту РФ Владимиру Путину собаки относятся к достаточно редкой породе, она не признана Международной кинологической... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:31
2024-06-20T11:31
россия
ким чен ын
владимир путин
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подаренные лидером КНДР Ким Чен Ыном президенту РФ Владимиру Путину собаки относятся к достаточно редкой породе, она не признана Международной кинологической федерацией, а её история может насчитывать более шести столетий, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Ранее северокорейские СМИ сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину пару собак национальной северокорейской породы пхунсан. "Пхунсан – достаточно редкая порода собак из КНДР. Пхунсаны – охотники, на родине их высоко оценивают за сильный характер и энергичность и используют для добычи крупного зверя. Как правило, представителей этой породы редко можно встретить за пределами страны. Международной кинологической федерацией (FCI) порода не признана", - сказал Голубев. Он уточнил, что доподлинно не известно, как проходила селекция этой породы. В связи с этим есть множество разных догадок о ее происхождении. По некоторой информации, история пхунсанов начинается с 14 века со времен династии Чосон. "Чаще всего питомцев содержат в частных домах, поскольку это достаточно активная собака, которой необходимо свободное пространство и постоянные физические нагрузки. Поскольку животные обладают сильным характером, они нуждаются в регулярной грамотной дрессировке и серьёзном воспитании с самого рождения", - рассказал президент РКФ.
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россия, ким чен ын, владимир путин, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), общество
Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ), Общество
Подаренные Путину собаки относятся к редкой породе, заявил эксперт

РКФ: порода подаренных Путину в КНДР собак может иметь многовековую историю

© Фото : ЦТАКСобаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын
Собаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : ЦТАК
Собаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подаренные лидером КНДР Ким Чен Ыном президенту РФ Владимиру Путину собаки относятся к достаточно редкой породе, она не признана Международной кинологической федерацией, а её история может насчитывать более шести столетий, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
Ранее северокорейские СМИ сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину пару собак национальной северокорейской породы пхунсан.
Собаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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"Пхунсан – достаточно редкая порода собак из КНДР. Пхунсаны – охотники, на родине их высоко оценивают за сильный характер и энергичность и используют для добычи крупного зверя. Как правило, представителей этой породы редко можно встретить за пределами страны. Международной кинологической федерацией (FCI) порода не признана", - сказал Голубев.
Он уточнил, что доподлинно не известно, как проходила селекция этой породы. В связи с этим есть множество разных догадок о ее происхождении. По некоторой информации, история пхунсанов начинается с 14 века со времен династии Чосон.
"Чаще всего питомцев содержат в частных домах, поскольку это достаточно активная собака, которой необходимо свободное пространство и постоянные физические нагрузки. Поскольку животные обладают сильным характером, они нуждаются в регулярной грамотной дрессировке и серьёзном воспитании с самого рождения", - рассказал президент РКФ.
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