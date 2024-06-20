https://ria.ru/20240620/smi-1954323436.html

СБУ виновна в атаках на объекты нефтяной инфраструктуры в России, пишут СМИ

СБУ виновна в атаках на объекты нефтяной инфраструктуры в России, пишут СМИ - РИА Новости, 20.06.2024

СБУ виновна в атаках на объекты нефтяной инфраструктуры в России, пишут СМИ

Служба безопасности Украины (СБУ) виновна в недавних атаках беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры России, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:19

2024-06-20T17:19

2024-06-20T17:35

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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) виновна в недавних атаках беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры России, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник. "Ночные атаки беспилотников совершила Служба безопасности Украины, известная как СБУ, заявил представитель безопасности в Киеве", - говорится в публикации. Отмечается, что собеседник агентства согласился предать информацию огласке на условиях анонимности, поскольку не имел разрешения распространять ее. Уточняется, что речь идет об объектах в Адыгее и Тамбовской области. Ранее в четверг глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что на нефтебазе в Тахтамукайском районе Адыгеи пожар произошёл после атаки беспилотников, пострадавших нет. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о возгорании резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе, также, предположительно, после атаки беспилотника. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России. Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.

https://ria.ru/20240402/ii-1937273929.html

https://ria.ru/20240613/zapad-1952370132.html

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934942619.html

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россия, украина, тамбовская область, служба безопасности украины, совет федерации рф, вооруженные силы украины