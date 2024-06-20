СБУ виновна в атаках на объекты нефтяной инфраструктуры в России, пишут СМИ
AP: СБУ виновна в недавних атаках на объекты нефтяной инфраструктуры России
Пожар после атаки украинского дрона на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области. Кадр видео очевидца
Пожар после атаки украинского дрона на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области. Кадр видео очевидца
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) виновна в недавних атаках беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры России, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник.
"Ночные атаки беспилотников совершила Служба безопасности Украины, известная как СБУ, заявил представитель безопасности в Киеве", - говорится в публикации.
Отмечается, что собеседник агентства согласился предать информацию огласке на условиях анонимности, поскольку не имел разрешения распространять ее. Уточняется, что речь идет об объектах в Адыгее и Тамбовской области.
Ранее в четверг глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что на нефтебазе в Тахтамукайском районе Адыгеи пожар произошёл после атаки беспилотников, пострадавших нет.
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Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о возгорании резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе, также, предположительно, после атаки беспилотника.
Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.