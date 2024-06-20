Рейтинг@Mail.ru
СБУ виновна в атаках на объекты нефтяной инфраструктуры в России, пишут СМИ - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 20.06.2024 (обновлено: 17:35 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/smi-1954323436.html
СБУ виновна в атаках на объекты нефтяной инфраструктуры в России, пишут СМИ
СБУ виновна в атаках на объекты нефтяной инфраструктуры в России, пишут СМИ - РИА Новости, 20.06.2024
СБУ виновна в атаках на объекты нефтяной инфраструктуры в России, пишут СМИ
Служба безопасности Украины (СБУ) виновна в недавних атаках беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры России, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:19
2024-06-20T17:35
россия
украина
тамбовская область
служба безопасности украины
совет федерации рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954197606_0:265:792:711_1920x0_80_0_0_1157f988f0595a121da4e7de43bf5486.jpg
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) виновна в недавних атаках беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры России, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник. "Ночные атаки беспилотников совершила Служба безопасности Украины, известная как СБУ, заявил представитель безопасности в Киеве", - говорится в публикации. Отмечается, что собеседник агентства согласился предать информацию огласке на условиях анонимности, поскольку не имел разрешения распространять ее. Уточняется, что речь идет об объектах в Адыгее и Тамбовской области. Ранее в четверг глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что на нефтебазе в Тахтамукайском районе Адыгеи пожар произошёл после атаки беспилотников, пострадавших нет. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о возгорании резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе, также, предположительно, после атаки беспилотника. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России. Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
https://ria.ru/20240402/ii-1937273929.html
https://ria.ru/20240613/zapad-1952370132.html
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934942619.html
россия
украина
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954197606_0:135:792:729_1920x0_80_0_0_6592f4196f5f907d8f53000a717a9108.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, тамбовская область, служба безопасности украины, совет федерации рф, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Тамбовская область, Служба безопасности Украины, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины
СБУ виновна в атаках на объекты нефтяной инфраструктуры в России, пишут СМИ

AP: СБУ виновна в недавних атаках на объекты нефтяной инфраструктуры России

Пожар после атаки украинского дрона на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области. Кадр видео очевидца
Пожар после атаки украинского дрона на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области. Кадр видео очевидца
Пожар после атаки украинского дрона на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) виновна в недавних атаках беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры России, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник.
"Ночные атаки беспилотников совершила Служба безопасности Украины, известная как СБУ, заявил представитель безопасности в Киеве", - говорится в публикации.
Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Ряд атак ВСУ по России осуществили с БПЛА с использованием ИИ, пишут СМИ
2 апреля, 10:21
Отмечается, что собеседник агентства согласился предать информацию огласке на условиях анонимности, поскольку не имел разрешения распространять ее. Уточняется, что речь идет об объектах в Адыгее и Тамбовской области.
Ранее в четверг глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что на нефтебазе в Тахтамукайском районе Адыгеи пожар произошёл после атаки беспилотников, пострадавших нет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Запад объявил террористическую войну России
13 июня, 08:00
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о возгорании резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе, также, предположительно, после атаки беспилотника.
Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
Киев - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
В Киеве подтвердили призывы Белого дома не бить по российским НПЗ
22 марта, 14:47
 
РоссияУкраинаТамбовская областьСлужба безопасности УкраиныСовет Федерации РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала