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В Новосибирской области супругов обвинили в убийстве девочки - РИА Новости, 20.06.2024
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09:57 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/sk-1954158580.html
В Новосибирской области супругов обвинили в убийстве девочки
В Новосибирской области супругов обвинили в убийстве девочки - РИА Новости, 20.06.2024
В Новосибирской области супругов обвинили в убийстве девочки
Следователи в селе под Новосибирском задержали супругов, которые обвиняются в истязании и убийстве 10-летней девочки, сообщают СУСК по региону и прокуратура. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:57
2024-06-20T09:57
происшествия
россия
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 20 июн – РИА Новости. Следователи в селе под Новосибирском задержали супругов, которые обвиняются в истязании и убийстве 10-летней девочки, сообщают СУСК по региону и прокуратура. "Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении супругов. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "в, ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), пунктами "г, д" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что с 14 по 17 июня фигуранты присматривали за 10-летним девочкой по просьбе ее матери. Бригада скорой помощи 17 июня доставила ребенка в больницу. "Супруги неоднократно применяли в отношении ребенка физическое и психическое насилие - причиняли ребенку телесные повреждения и лишали ее пищи. После совершения преступных действий девочка потеряла сознание и была доставлена в медицинское учреждение, где скончалась через непродолжительное время", - сообщили в следственном управлении. Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела и поставила на контроль ход и результаты расследования. "Обвиняемые задержаны, в настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения", - сообщили в надзорном ведомстве. В ходе расследования уголовного дела следователи намерены также дать оценку действиям матери девочки, отметили в СУСК.
https://ria.ru/20240616/istyazanie-1953185814.html
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происшествия, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирской области супругов обвинили в убийстве девочки

Под Новосибирском задержали супругов, обвиняемых в убийстве 10-летней девочки

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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НОВОСИБИРСК, 20 июн – РИА Новости. Следователи в селе под Новосибирском задержали супругов, которые обвиняются в истязании и убийстве 10-летней девочки, сообщают СУСК по региону и прокуратура.
«
"Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении супругов. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "в, ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), пунктами "г, д" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении.
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В прокуратуре уточнили, что с 14 по 17 июня фигуранты присматривали за 10-летним девочкой по просьбе ее матери. Бригада скорой помощи 17 июня доставила ребенка в больницу.
"Супруги неоднократно применяли в отношении ребенка физическое и психическое насилие - причиняли ребенку телесные повреждения и лишали ее пищи. После совершения преступных действий девочка потеряла сознание и была доставлена в медицинское учреждение, где скончалась через непродолжительное время", - сообщили в следственном управлении.
Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела и поставила на контроль ход и результаты расследования.
"Обвиняемые задержаны, в настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения", - сообщили в надзорном ведомстве.
В ходе расследования уголовного дела следователи намерены также дать оценку действиям матери девочки, отметили в СУСК.
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