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Организатора фотосессии на кладбище в Петербурге заключили в СИЗО
Организатора фотосессии на кладбище в Петербурге заключили в СИЗО - РИА Новости, 20.06.2024
Организатора фотосессии на кладбище в Петербурге заключили в СИЗО
Организатора фотосессии на Большеохтинском кладбище Петербурга Кристину Рожкову и фотографа Сергея Евстюхина заключили в СИЗО по 17 июля, сообщает объединенная... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:04
2024-06-20T17:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Организатора фотосессии на Большеохтинском кладбище Петербурга Кристину Рожкову и фотографа Сергея Евстюхина заключили в СИЗО по 17 июля, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Ранее со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщалось, что полицейские в ходе мониторинга интернета обнаружили пост о противоправных действиях на одном из кладбищ Петербурга. В результате проверки выяснилось, что события происходили 16 июня на Большеохтинском кладбище в Красногвардейском районе. В рамках уголовного дела во вторник по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения была задержана 22-летняя жительница города Анна Пантелеева, которая позировала в полуобнаженном виде на кладбище. Суд арестовал ее на один месяц. В среду пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщила о задержании еще троих участников фотосессии: фотографа, организатора и 19-летней модели. "Суд ходатайство дознания удовлетворил, избрав Рожковой (заключение под - ред.) стражу по 17 июля 2024 (29 суток)", - сообщает пресс-служба судов. В сообщении отметили, что такая же мера пресечения и на такой же срок избрана Сергею Евстюхину. Оба фигуранта обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). В отношении еще одной участницы фотосессии материалов на данный момент в суд не поступало, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240620/mogila-1954272587.html
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Организатора фотосессии на кладбище в Петербурге заключили в СИЗО
Организатора фотосессии на кладбище Петербурга заключили в СИЗО по 17 июля
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Организатора фотосессии на Большеохтинском кладбище Петербурга Кристину Рожкову и фотографа Сергея Евстюхина заключили в СИЗО по 17 июля, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Ранее со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщалось, что полицейские в ходе мониторинга интернета обнаружили пост о противоправных действиях на одном из кладбищ Петербурга. В результате проверки выяснилось, что события происходили 16 июня на Большеохтинском кладбище в Красногвардейском районе.
В рамках уголовного дела во вторник по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения была задержана 22-летняя жительница города Анна Пантелеева, которая позировала в полуобнаженном виде на кладбище. Суд арестовал ее на один месяц.
В среду пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщила о задержании еще троих участников фотосессии: фотографа, организатора и 19-летней модели.
"Суд ходатайство дознания удовлетворил, избрав Рожковой (заключение под - ред.) стражу по 17 июля 2024 (29 суток)", - сообщает пресс-служба судов.
В сообщении отметили, что такая же мера пресечения и на такой же срок избрана Сергею Евстюхину. Оба фигуранта обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 244 УК РФ
(надругательство над телами умерших и местами их захоронения).
В отношении еще одной участницы фотосессии материалов на данный момент в суд не поступало, уточнили в пресс-службе.