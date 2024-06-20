https://ria.ru/20240620/shtraf-1954271787.html

Мосгорсуд утвердил первый иноагентский штраф Яшину*

Мосгорсуд утвердил первый иноагентский штраф Яшину* - РИА Новости, 20.06.2024

Мосгорсуд утвердил первый иноагентский штраф Яшину*

Мосгорсуд признал законным штраф в размере 45 тысяч рублей осужденному за фейки о российской армии бывшему столичному муниципальному депутату Илье Яшину* за... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:22

2024-06-20T15:22

2024-06-20T15:22

происшествия

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илья яшин

московский городской суд

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в размере 45 тысяч рублей осужденному за фейки о российской армии бывшему столичному муниципальному депутату Илье Яшину* за отсутствие плашки в публикациях в социальных сетях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановление Бабушкинского районного суда Москвы оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Первый иноагентский штраф Яшину* столичный суд назначил в декабре за то, что он в мессенджере Telegram допустил распространение материалов без указания им своего статуса. В марте Сафоновский районный суд Смоленской области оштрафовал Яшина* еще на 30 тысяч рублей за распространение материалов без маркировки. В реестр иностранных агентов Яшин* попал в июле 2022 года, а в декабре того же года Мещанский райсуд назначил ему 8,5 лет колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Впоследствии Мосгорсуд признал приговор законным.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240614/poperechnyy-1953025903.html

https://ria.ru/20240610/nabutov-1951912494.html

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