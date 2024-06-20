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Мосгорсуд утвердил первый иноагентский штраф Яшину* - РИА Новости, 20.06.2024
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15:22 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/shtraf-1954271787.html
Мосгорсуд утвердил первый иноагентский штраф Яшину*
Мосгорсуд утвердил первый иноагентский штраф Яшину* - РИА Новости, 20.06.2024
Мосгорсуд утвердил первый иноагентский штраф Яшину*
Мосгорсуд признал законным штраф в размере 45 тысяч рублей осужденному за фейки о российской армии бывшему столичному муниципальному депутату Илье Яшину* за... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:22
2024-06-20T15:22
происшествия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в размере 45 тысяч рублей осужденному за фейки о российской армии бывшему столичному муниципальному депутату Илье Яшину* за отсутствие плашки в публикациях в социальных сетях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановление Бабушкинского районного суда Москвы оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Первый иноагентский штраф Яшину* столичный суд назначил в декабре за то, что он в мессенджере Telegram допустил распространение материалов без указания им своего статуса. В марте Сафоновский районный суд Смоленской области оштрафовал Яшина* еще на 30 тысяч рублей за распространение материалов без маркировки. В реестр иностранных агентов Яшин* попал в июле 2022 года, а в декабре того же года Мещанский райсуд назначил ему 8,5 лет колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Впоследствии Мосгорсуд признал приговор законным.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240614/poperechnyy-1953025903.html
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происшествия, москва, смоленская область, россия, илья яшин, московский городской суд, telegram
Происшествия, Москва, Смоленская область, Россия, Илья Яшин, Московский городской суд, Telegram
Мосгорсуд утвердил первый иноагентский штраф Яшину*

Мосгорсуд признал штраф Яшину за фейки о российской армии законным

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБывший депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин* в Мещанском суде Москвы
Бывший депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин* в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Бывший депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин* в Мещанском суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в размере 45 тысяч рублей осужденному за фейки о российской армии бывшему столичному муниципальному депутату Илье Яшину* за отсутствие плашки в публикациях в социальных сетях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Постановление Бабушкинского районного суда Москвы оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Видеоблогер Данила Поперечный - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Видеоблогера Поперечного* включили в реестр иноагентов
14 июня, 21:06
Первый иноагентский штраф Яшину* столичный суд назначил в декабре за то, что он в мессенджере Telegram допустил распространение материалов без указания им своего статуса.
В марте Сафоновский районный суд Смоленской области оштрафовал Яшина* еще на 30 тысяч рублей за распространение материалов без маркировки.
В реестр иностранных агентов Яшин* попал в июле 2022 года, а в декабре того же года Мещанский райсуд назначил ему 8,5 лет колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Впоследствии Мосгорсуд признал приговор законным.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Журналист Кирилл Набутов* - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Суд отказался снять с журналиста Набутова* статус иноагента
10 июня, 12:04
 
ПроисшествияМоскваСмоленская областьРоссияИлья ЯшинМосковский городской судTelegram
 
 
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