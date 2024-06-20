https://ria.ru/20240620/shtorm-1954287326.html
По Москве прошел десятибалльный шторм
По Москве прошел десятибалльный шторм - РИА Новости, 20.06.2024
По Москве прошел десятибалльный шторм
Десятибалльный шторм прошёл по Москве в четверг, порывы ветра достигали штормовых 25 метров в секунду или 90 километров в час, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:55
2024-06-20T15:55
2024-06-20T16:01
москва
погода
евгений тишковец
экология в россии
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Десятибалльный шторм прошёл по Москве в четверг, порывы ветра достигали штормовых 25 метров в секунду или 90 километров в час, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."По Москве прошел 10-балльный шторм. Порывы ветра достигали штормовых 25 метров в секунду или 90 километров в час. По шкале Бофорта это 10-балльный шторм из 12 возможных", - рассказал Тишковец.Он отметил, что давление воздушного потока составляло 45-50 килограммов на квадратный метр. "При таком ветре происходят значительные разрушения, ветер валит деревья и вырывает их с корнем. На море - высокие волны с максимальной высотой 7-10 метров"- добавил синоптик.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сильный ливень в Москве
Москву накрыл мощнейший ливень. Синоптики предупреждали, что в четверг в столице возможно даже образование смерчей.
2024-06-20T15:55
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PT0M30S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, погода, видео, евгений тишковец, экология в россии
Москва, Погода, Евгений Тишковец, Экология в России
По Москве прошел десятибалльный шторм
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Десятибалльный шторм прошёл по Москве в четверг, порывы ветра достигали штормовых 25 метров в секунду или 90 километров в час, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
2024-06-20T15:55
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PT0M30S
По Москве прошел десятибалльный шторм
Тишковец: по Москве прошел десятибалльный шторм, порывы метра достигали 90 км/ч
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Десятибалльный шторм прошёл по Москве в четверг, порывы ветра достигали штормовых 25 метров в секунду или 90 километров в час, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"По Москве прошел 10-балльный шторм. Порывы ветра достигали штормовых 25 метров в секунду или 90 километров в час. По шкале Бофорта это 10-балльный шторм из 12 возможных", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что давление воздушного потока составляло 45-50 килограммов на квадратный метр.
"При таком ветре происходят значительные разрушения, ветер валит деревья и вырывает их с корнем. На море - высокие волны с максимальной высотой 7-10 метров"- добавил синоптик.