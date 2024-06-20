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По Москве прошел десятибалльный шторм

По Москве прошел десятибалльный шторм - РИА Новости, 20.06.2024

По Москве прошел десятибалльный шторм

Десятибалльный шторм прошёл по Москве в четверг, порывы ветра достигали штормовых 25 метров в секунду или 90 километров в час, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:55

2024-06-20T15:55

2024-06-20T16:01

москва

погода

евгений тишковец

экология в россии

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Десятибалльный шторм прошёл по Москве в четверг, порывы ветра достигали штормовых 25 метров в секунду или 90 километров в час, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."По Москве прошел 10-балльный шторм. Порывы ветра достигали штормовых 25 метров в секунду или 90 километров в час. По шкале Бофорта это 10-балльный шторм из 12 возможных", - рассказал Тишковец.Он отметил, что давление воздушного потока составляло 45-50 килограммов на квадратный метр. "При таком ветре происходят значительные разрушения, ветер валит деревья и вырывает их с корнем. На море - высокие волны с максимальной высотой 7-10 метров"- добавил синоптик.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сильный ливень в Москве Москву накрыл мощнейший ливень. Синоптики предупреждали, что в четверг в столице возможно даже образование смерчей. 2024-06-20T15:55 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, погода, видео, евгений тишковец, экология в россии