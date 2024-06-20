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По Москве прошел десятибалльный шторм - РИА Новости, 20.06.2024
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15:55 20.06.2024 (обновлено: 16:01 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/shtorm-1954287326.html
По Москве прошел десятибалльный шторм
По Москве прошел десятибалльный шторм - РИА Новости, 20.06.2024
По Москве прошел десятибалльный шторм
Десятибалльный шторм прошёл по Москве в четверг, порывы ветра достигали штормовых 25 метров в секунду или 90 километров в час, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:55
2024-06-20T16:01
москва
погода
евгений тишковец
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Десятибалльный шторм прошёл по Москве в четверг, порывы ветра достигали штормовых 25 метров в секунду или 90 километров в час, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."По Москве прошел 10-балльный шторм. Порывы ветра достигали штормовых 25 метров в секунду или 90 километров в час. По шкале Бофорта это 10-балльный шторм из 12 возможных", - рассказал Тишковец.Он отметил, что давление воздушного потока составляло 45-50 килограммов на квадратный метр. "При таком ветре происходят значительные разрушения, ветер валит деревья и вырывает их с корнем. На море - высокие волны с максимальной высотой 7-10 метров"- добавил синоптик.
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Сильный ливень в Москве
Москву накрыл мощнейший ливень. Синоптики предупреждали, что в четверг в столице возможно даже образование смерчей.
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москва, погода, видео, евгений тишковец, экология в россии
Москва, Погода, Евгений Тишковец, Экология в России
По Москве прошел десятибалльный шторм
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Десятибалльный шторм прошёл по Москве в четверг, порывы ветра достигали штормовых 25 метров в секунду или 90 километров в час, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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По Москве прошел десятибалльный шторм

Тишковец: по Москве прошел десятибалльный шторм, порывы метра достигали 90 км/ч

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкШквалистый ветер и ливень в Москве
Шквалистый ветер и ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Шквалистый ветер и ливень в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Десятибалльный шторм прошёл по Москве в четверг, порывы ветра достигали штормовых 25 метров в секунду или 90 километров в час, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"По Москве прошел 10-балльный шторм. Порывы ветра достигали штормовых 25 метров в секунду или 90 километров в час. По шкале Бофорта это 10-балльный шторм из 12 возможных", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что давление воздушного потока составляло 45-50 килограммов на квадратный метр.
"При таком ветре происходят значительные разрушения, ветер валит деревья и вырывает их с корнем. На море - высокие волны с максимальной высотой 7-10 метров"- добавил синоптик.
 
МоскваПогодаЕвгений ТишковецЭкология в России
 
 
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