https://ria.ru/20240620/shmygal-1954278115.html

Украина и Евросоюз продлили "транспортный безвиз"

Украина и Евросоюз продлили "транспортный безвиз" - РИА Новости, 20.06.2024

Украина и Евросоюз продлили "транспортный безвиз"

Украина и Евросоюз продлили на год действие соглашения, позволяющего украинским водителям ездить в ЕС без разрешения на перевозки, сообщил в четверг украинский... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:39

2024-06-20T15:39

2024-06-20T15:39

украина

денис шмыгаль

евросоюз

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Украина и Евросоюз продлили на год действие соглашения, позволяющего украинским водителям ездить в ЕС без разрешения на перевозки, сообщил в четверг украинский премьер Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. "Украина и Еврокомиссия продлили действие "транспортного безвиза" на год с возможностью его автоматической пролонгации до конца 2025 года. Грузовые автоперевозки с Украины в ЕС и из Евросоюза на Украину и дальше не будут нуждаться в специальных разрешениях. Обновленное соглашение предусматривает также ряд взаимных обязательств по наличию лицензий на перевозку и маркировку грузовиков", - написал Шмыгаль. По его словам, за полтора года действия соглашения Украина экспортировала в ЕС товаров на 48% больше, чем за аналогичный период до его подписания. "Ожидаем сохранения этой положительной динамики. "Безвиз" способствует импорту, который вырос на 44%", - добавил премьер. Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе" в июне 2022 года. Оно предоставляет возможность украинским водителям совершать перевозки по странам евросоюза без получения визы, отменяет необходимость получать разрешения на транзит. В прошлом году действие договора было продлено на год.

https://ria.ru/20240308/ukraina-1931935653.html

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украина, денис шмыгаль, евросоюз