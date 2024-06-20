Украина и Евросоюз продлили "транспортный безвиз"
Шмыгаль: Украина и ЕС продлили транспортный безвиз на год
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
Сотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Украина и Евросоюз продлили на год действие соглашения, позволяющего украинским водителям ездить в ЕС без разрешения на перевозки, сообщил в четверг украинский премьер Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
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"Украина и Еврокомиссия продлили действие "транспортного безвиза" на год с возможностью его автоматической пролонгации до конца 2025 года. Грузовые автоперевозки с Украины в ЕС и из Евросоюза на Украину и дальше не будут нуждаться в специальных разрешениях. Обновленное соглашение предусматривает также ряд взаимных обязательств по наличию лицензий на перевозку и маркировку грузовиков", - написал Шмыгаль.
По его словам, за полтора года действия соглашения Украина экспортировала в ЕС товаров на 48% больше, чем за аналогичный период до его подписания.
"Ожидаем сохранения этой положительной динамики. "Безвиз" способствует импорту, который вырос на 44%", - добавил премьер.
Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе" в июне 2022 года. Оно предоставляет возможность украинским водителям совершать перевозки по странам евросоюза без получения визы, отменяет необходимость получать разрешения на транзит. В прошлом году действие договора было продлено на год.