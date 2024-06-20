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В армии Польши заявили о залетевшем в страну российском аэростате - РИА Новости, 20.06.2024
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21:51 20.06.2024 (обновлено: 23:54 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/shar-1954388675.html
В армии Польши заявили о залетевшем в страну российском аэростате
В армии Польши заявили о залетевшем в страну российском аэростате - РИА Новости, 20.06.2024
В армии Польши заявили о залетевшем в страну российском аэростате
В воздушное пространство Польши со стороны России попал "оторвавшийся шар", утверждает Оперативное командование родов войск республики. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T21:51
2024-06-20T23:54
россия
польша
в мире
калининградская область
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ВАРШАВА, 20 июн — РИА Новости. В воздушное пространство Польши со стороны России попал "оторвавшийся шар", утверждает Оперативное командование родов войск республики.&quot;Информируем, что в польское воздушное пространство из Калининградской области влетел воздушный шар, который оторвался от привязи&quot;, — говорится в заявлении.Отмечается, что российская сторона заранее проинформировала Польшу о возможном попадании шара в ее воздушное пространство. В командовании добавили, что, по предварительным оценкам, над аэростатом, защищающим объекты в Калининградской области, потеряли контроль.По данным польской стороны, объект пересек польскую границу примерно в 15:30 (16:30 мск) к северу от Кентшина и покинул воздушное пространство республики около 22:00 (21:00 мск). Уточняется, что полет воздушного шара "постоянно отслеживался радиолокационными станциями Вооруженных сил Польши".Отмечается также, что аэростат не представляет угрозы для безопасности жителей района, в котором он движется, и Оперативное командование постоянно следит за развитием ситуации. Ведомство добавило, что "из-за возможных негативных последствий попытки его уничтожения в воздушном пространстве Польши командующий оперативным штабом принял сознательное решение не применять оружие".
https://ria.ru/20240618/polsha-1953630714.html
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россия, польша, в мире, калининградская область
Россия, Польша, В мире, Калининградская область
В армии Польши заявили о залетевшем в страну российском аэростате

ВС Польши: в воздушное пространство страны залетел российский аэростат

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterПольские военные на границе
Польские военные на границе - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Польские военные на границе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 20 июн — РИА Новости. В воздушное пространство Польши со стороны России попал "оторвавшийся шар", утверждает Оперативное командование родов войск республики.
«

"Информируем, что в польское воздушное пространство из Калининградской области влетел воздушный шар, который оторвался от привязи", — говорится в заявлении.

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Отмечается, что российская сторона заранее проинформировала Польшу о возможном попадании шара в ее воздушное пространство. В командовании добавили, что, по предварительным оценкам, над аэростатом, защищающим объекты в Калининградской области, потеряли контроль.
По данным польской стороны, объект пересек польскую границу примерно в 15:30 (16:30 мск) к северу от Кентшина и покинул воздушное пространство республики около 22:00 (21:00 мск). Уточняется, что полет воздушного шара "постоянно отслеживался радиолокационными станциями Вооруженных сил Польши".
Отмечается также, что аэростат не представляет угрозы для безопасности жителей района, в котором он движется, и Оперативное командование постоянно следит за развитием ситуации. Ведомство добавило, что "из-за возможных негативных последствий попытки его уничтожения в воздушном пространстве Польши командующий оперативным штабом принял сознательное решение не применять оружие".
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