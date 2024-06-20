https://ria.ru/20240620/shar-1954388675.html

В армии Польши заявили о залетевшем в страну российском аэростате

В армии Польши заявили о залетевшем в страну российском аэростате - РИА Новости, 20.06.2024

В армии Польши заявили о залетевшем в страну российском аэростате

В воздушное пространство Польши со стороны России попал "оторвавшийся шар", утверждает Оперативное командование родов войск республики. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T21:51

2024-06-20T21:51

2024-06-20T23:54

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ВАРШАВА, 20 июн — РИА Новости. В воздушное пространство Польши со стороны России попал "оторвавшийся шар", утверждает Оперативное командование родов войск республики."Информируем, что в польское воздушное пространство из Калининградской области влетел воздушный шар, который оторвался от привязи", — говорится в заявлении.Отмечается, что российская сторона заранее проинформировала Польшу о возможном попадании шара в ее воздушное пространство. В командовании добавили, что, по предварительным оценкам, над аэростатом, защищающим объекты в Калининградской области, потеряли контроль.По данным польской стороны, объект пересек польскую границу примерно в 15:30 (16:30 мск) к северу от Кентшина и покинул воздушное пространство республики около 22:00 (21:00 мск). Уточняется, что полет воздушного шара "постоянно отслеживался радиолокационными станциями Вооруженных сил Польши".Отмечается также, что аэростат не представляет угрозы для безопасности жителей района, в котором он движется, и Оперативное командование постоянно следит за развитием ситуации. Ведомство добавило, что "из-за возможных негативных последствий попытки его уничтожения в воздушном пространстве Польши командующий оперативным штабом принял сознательное решение не применять оружие".

https://ria.ru/20240618/polsha-1953630714.html

https://ria.ru/20240617/polsha-1953527940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, польша, в мире, калининградская область