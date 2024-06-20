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СМИ раскрыли, какую тайную сделку Шольц предлагал США в 2020 году - РИА Новости, 20.06.2024
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22:35 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/sdelka-1954395306.html
СМИ раскрыли, какую тайную сделку Шольц предлагал США в 2020 году
СМИ раскрыли, какую тайную сделку Шольц предлагал США в 2020 году - РИА Новости, 20.06.2024
СМИ раскрыли, какую тайную сделку Шольц предлагал США в 2020 году
Нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц, будучи министром финансов в 2020 году, предлагал США заключить тайную сделку для предотвращения санкций против строящегося... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T22:35
2024-06-20T22:35
германия
сша
россия
олаф шольц
дональд трамп
стивен мнучин
евросоюз
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц, будучи министром финансов в 2020 году, предлагал США заключить тайную сделку для предотвращения санкций против строящегося тогда газопровода "Северный поток 2", сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на документы министерства экономики. "Задокументировано, что Шольц неоднократно оказывал влияние на администрацию президента Дональда Трампа, чтобы предотвратить санкции против "Северного потока 2". Особенно на своего коллегу, министра финансов Стивена Мнучина, потому что тот был ответственен за тематику санкций", - пишет Handelsblatt. В частности, издание приводит письмо Шольца американскому коллеге, отправленное летом 2020 года. "(Шольц) предлагал инвестировать один миллиард евро с немецких налоговых отчислений в приёмные терминалы для сжиженного природного газа на северном побережье Германии. Условие: Вашингтон снимает санкции с "Северного потока 2"", - сообщает Handelsblatt. Сообщается, что Белый дом полностью отверг выдвинутое Шольцем предложение. Кроме того, по данным издания, за "Северный поток 2" выступали активно еще два члена ныне правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ): нынешний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и действующий премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг. В мае газета Süddeutsche Zeitung опубликовала материалы по строительству "Северного потока 2". Из них следует, что в период с 2014 по 2022 годы два правительства канцлера Ангелы Меркель активно продвигали запуск "Северного потока 2", порой игнорируя опасения ЕС, США и Украины. После этой публикации в партии "Зелёные", которая входит в правящую коалицию, даже призвали создать парламентскую комиссию для расследования обстоятельств строительства "Северного потока 2", но в СДПГ эту инициативу отвергли. Правительство Шольца остановило сертификацию "Северного потока 2" 22 февраля 2022 года после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, а 26 сентября 2022 года произошли взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Прокуратура Германии ведет расследование инцидента, никаких промежуточных итогов пока представлено не было.
https://ria.ru/20240211/sholts-1926675753.html
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германия, сша, россия, олаф шольц, дональд трамп, стивен мнучин, евросоюз, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, северный поток
Германия, США, Россия, Олаф Шольц, Дональд Трамп, Стивен Мнучин, Евросоюз, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Северный поток
СМИ раскрыли, какую тайную сделку Шольц предлагал США в 2020 году

Handelsblatt: Шольц предлагал США тайную сделку по "Северному потоку — 2"

© AP Photo / Kai PfaffenbachКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Kai Pfaffenbach
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц, будучи министром финансов в 2020 году, предлагал США заключить тайную сделку для предотвращения санкций против строящегося тогда газопровода "Северный поток 2", сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на документы министерства экономики.
«
"Задокументировано, что Шольц неоднократно оказывал влияние на администрацию президента Дональда Трампа, чтобы предотвратить санкции против "Северного потока 2". Особенно на своего коллегу, министра финансов Стивена Мнучина, потому что тот был ответственен за тематику санкций", - пишет Handelsblatt.
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В частности, издание приводит письмо Шольца американскому коллеге, отправленное летом 2020 года.
«
"(Шольц) предлагал инвестировать один миллиард евро с немецких налоговых отчислений в приёмные терминалы для сжиженного природного газа на северном побережье Германии. Условие: Вашингтон снимает санкции с "Северного потока 2"", - сообщает Handelsblatt.
Сообщается, что Белый дом полностью отверг выдвинутое Шольцем предложение. Кроме того, по данным издания, за "Северный поток 2" выступали активно еще два члена ныне правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ): нынешний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и действующий премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг.
В мае газета Süddeutsche Zeitung опубликовала материалы по строительству "Северного потока 2". Из них следует, что в период с 2014 по 2022 годы два правительства канцлера Ангелы Меркель активно продвигали запуск "Северного потока 2", порой игнорируя опасения ЕС, США и Украины. После этой публикации в партии "Зелёные", которая входит в правящую коалицию, даже призвали создать парламентскую комиссию для расследования обстоятельств строительства "Северного потока 2", но в СДПГ эту инициативу отвергли.
Правительство Шольца остановило сертификацию "Северного потока 2" 22 февраля 2022 года после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, а 26 сентября 2022 года произошли взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Прокуратура Германии ведет расследование инцидента, никаких промежуточных итогов пока представлено не было.
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ГерманияСШАРоссияОлаф ШольцДональд ТрампСтивен МнучинЕвросоюзГенеральная прокуратура РФСеверный поток — 2Северный поток
 
 
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