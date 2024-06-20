https://ria.ru/20240620/sbp-1954310919.html

В Национальной системе платежных карт сообщили о DDos-атаках на СБП

В Национальной системе платежных карт сообщили о DDos-атаках на СБП - РИА Новости, 20.06.2024

В Национальной системе платежных карт сообщили о DDos-атаках на СБП

Система быстрых платежей работает в штатном режиме, несмотря на попытки совершения DDoS-атак, сообщили РИА Новости в Национальной системе платежных карт (НСПК,... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:49

2024-06-20T16:49

2024-06-20T16:52

экономика

технологии

система быстрых платежей (сбп)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781039792_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9f18ead2e5957e32205d77728e54dae.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Система быстрых платежей работает в штатном режиме, несмотря на попытки совершения DDoS-атак, сообщили РИА Новости в Национальной системе платежных карт (НСПК, операционный и платежный клиринговый центр системы). "Сегодня наблюдается попытка совершения DDoS-атак на инфраструктуру НСПК. При этом НСПК технически готова к подобным ситуациями и обладает достаточными средствами мониторинга и предотвращения, поэтому затронуто незначительное количество сервисов, влияние является кратковременным", - сказали в НСПК. "В настоящий момент Система быстрых платежей работает в штатном режиме. НСПК продолжает мониторинг и работает над устранением последствий атаки на другие сервисы", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240119/ataki-1922243686.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, система быстрых платежей (сбп)