Рейтинг@Mail.ru
В Национальной системе платежных карт сообщили о DDos-атаках на СБП - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 20.06.2024 (обновлено: 16:52 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/sbp-1954310919.html
В Национальной системе платежных карт сообщили о DDos-атаках на СБП
В Национальной системе платежных карт сообщили о DDos-атаках на СБП - РИА Новости, 20.06.2024
В Национальной системе платежных карт сообщили о DDos-атаках на СБП
Система быстрых платежей работает в штатном режиме, несмотря на попытки совершения DDoS-атак, сообщили РИА Новости в Национальной системе платежных карт (НСПК,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:49
2024-06-20T16:52
экономика
технологии
система быстрых платежей (сбп)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781039792_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9f18ead2e5957e32205d77728e54dae.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Система быстрых платежей работает в штатном режиме, несмотря на попытки совершения DDoS-атак, сообщили РИА Новости в Национальной системе платежных карт (НСПК, операционный и платежный клиринговый центр системы). "Сегодня наблюдается попытка совершения DDoS-атак на инфраструктуру НСПК. При этом НСПК технически готова к подобным ситуациями и обладает достаточными средствами мониторинга и предотвращения, поэтому затронуто незначительное количество сервисов, влияние является кратковременным", - сказали в НСПК. "В настоящий момент Система быстрых платежей работает в штатном режиме. НСПК продолжает мониторинг и работает над устранением последствий атаки на другие сервисы", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240119/ataki-1922243686.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781039792_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_689606696d996f7b670329be8caba249.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, система быстрых платежей (сбп)
Экономика, Технологии, Система быстрых платежей (СБП)
В Национальной системе платежных карт сообщили о DDos-атаках на СБП

НСПК: система быстрых платежей работает в штатном режиме, несмотря на DDoS-атаки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип Системы быстрых платежей на экране смартфона
Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Система быстрых платежей работает в штатном режиме, несмотря на попытки совершения DDoS-атак, сообщили РИА Новости в Национальной системе платежных карт (НСПК, операционный и платежный клиринговый центр системы).
«
"Сегодня наблюдается попытка совершения DDoS-атак на инфраструктуру НСПК. При этом НСПК технически готова к подобным ситуациями и обладает достаточными средствами мониторинга и предотвращения, поэтому затронуто незначительное количество сервисов, влияние является кратковременным", - сказали в НСПК.
"В настоящий момент Система быстрых платежей работает в штатном режиме. НСПК продолжает мониторинг и работает над устранением последствий атаки на другие сервисы", - добавили в пресс-службе.
Хакер - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Хакеры стали проводить "ковровые" атаки на российские банки, заявил эксперт
19 января, 05:34
 
ЭкономикаТехнологииСистема быстрых платежей (СБП)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала