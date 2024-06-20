https://ria.ru/20240620/sbp-1954310919.html
В Национальной системе платежных карт сообщили о DDos-атаках на СБП
В Национальной системе платежных карт сообщили о DDos-атаках на СБП - РИА Новости, 20.06.2024
В Национальной системе платежных карт сообщили о DDos-атаках на СБП
Система быстрых платежей работает в штатном режиме, несмотря на попытки совершения DDoS-атак, сообщили РИА Новости в Национальной системе платежных карт (НСПК,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:49
2024-06-20T16:49
2024-06-20T16:52
экономика
технологии
система быстрых платежей (сбп)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781039792_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9f18ead2e5957e32205d77728e54dae.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Система быстрых платежей работает в штатном режиме, несмотря на попытки совершения DDoS-атак, сообщили РИА Новости в Национальной системе платежных карт (НСПК, операционный и платежный клиринговый центр системы). "Сегодня наблюдается попытка совершения DDoS-атак на инфраструктуру НСПК. При этом НСПК технически готова к подобным ситуациями и обладает достаточными средствами мониторинга и предотвращения, поэтому затронуто незначительное количество сервисов, влияние является кратковременным", - сказали в НСПК. "В настоящий момент Система быстрых платежей работает в штатном режиме. НСПК продолжает мониторинг и работает над устранением последствий атаки на другие сервисы", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240119/ataki-1922243686.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781039792_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_689606696d996f7b670329be8caba249.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, система быстрых платежей (сбп)
Экономика, Технологии, Система быстрых платежей (СБП)
В Национальной системе платежных карт сообщили о DDos-атаках на СБП
НСПК: система быстрых платежей работает в штатном режиме, несмотря на DDoS-атаки