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ЕС согласовал 14-й пакет санкций против России - РИА Новости, 20.06.2024
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11:03 20.06.2024 (обновлено: 12:40 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/sanktsii-1954178240.html
ЕС согласовал 14-й пакет санкций против России
ЕС согласовал 14-й пакет санкций против России - РИА Новости, 20.06.2024
ЕС согласовал 14-й пакет санкций против России
Постпреды стран Евросоюза согласовали очередной пакет санкций против России, сообщила председательствующая в Совете ЕС Бельгия в соцсети X. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:03
2024-06-20T12:40
россия
бельгия
евросоюз
санкции в отношении россии
дмитрий медведев
владимир путин
украина
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Постпреды стран Евросоюза согласовали очередной пакет санкций против России, сообщила председательствующая в Совете ЕС Бельгия в соцсети X."Постпреды ЕС только что согласовали значительный и содержательный 14-й пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины. Этот пакет предусматривает новые меры и усиливает действие уже существующих ограничений, закрывая возможности их обхода", — говорится в публикации.Как написала в Х глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, новый пакет санкций "еще больше лишит Россию доступа к ключевым технологиям, дальнейших доходов от энергетики, затронет теневой флот и теневую банковскую сеть за рубежом".По данным западных СМИ, санкции могут включать ограничение на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта российского сжиженного газа, а также меры против танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, Евросоюз расширит черные списки, включив туда более 40 новых физлиц и организаций.Как отмечали издания, согласование новых мер задерживалось из-за позиции Германии по ужесточению правил для дочерних структур европейских компаний, работающих в России, но компромиссный вариант удалось найти.Евросоюз с февраля 2022 года ввел 13 пакетов санкций против России, ее граждан и организаций. Всего под европейскими ограничениями находятся 1725 физических и 420 юридических лиц. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.Россия справляется с беспрецедентным санкционным давлением. Как отмечал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Западу не хватает мужества признать провал своей политики. Мнения о неэффективности санкций регулярно звучат и в самих западных странах.
https://ria.ru/20240618/sanktsii-1953596129.html
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россия, бельгия, евросоюз, санкции в отношении россии, дмитрий медведев, владимир путин, украина, в мире
Россия, Бельгия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Украина, В мире
ЕС согласовал 14-й пакет санкций против России

Председательство Бельгии: ЕС согласовал новый 14-й пакет санкций против России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе
Флаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Постпреды стран Евросоюза согласовали очередной пакет санкций против России, сообщила председательствующая в Совете ЕС Бельгия в соцсети X.
"Постпреды ЕС только что согласовали значительный и содержательный 14-й пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины. Этот пакет предусматривает новые меры и усиливает действие уже существующих ограничений, закрывая возможности их обхода", — говорится в публикации.
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Отказ Турции от антироссийских санкций обеспокоил Вашингтон, сообщили СМИ
18 июня, 10:42
Как написала в Х глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, новый пакет санкций "еще больше лишит Россию доступа к ключевым технологиям, дальнейших доходов от энергетики, затронет теневой флот и теневую банковскую сеть за рубежом".
По данным западных СМИ, санкции могут включать ограничение на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта российского сжиженного газа, а также меры против танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, Евросоюз расширит черные списки, включив туда более 40 новых физлиц и организаций.
Как отмечали издания, согласование новых мер задерживалось из-за позиции Германии по ужесточению правил для дочерних структур европейских компаний, работающих в России, но компромиссный вариант удалось найти.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Россия обогнала США по поставкам газа в Европу
16 июня, 22:11
Евросоюз с февраля 2022 года ввел 13 пакетов санкций против России, ее граждан и организаций. Всего под европейскими ограничениями находятся 1725 физических и 420 юридических лиц. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
Россия справляется с беспрецедентным санкционным давлением. Как отмечал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Западу не хватает мужества признать провал своей политики. Мнения о неэффективности санкций регулярно звучат и в самих западных странах.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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Вчера, 15:33
 
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