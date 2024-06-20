ЕС согласовал 14-й пакет санкций против России
Председательство Бельгии: ЕС согласовал новый 14-й пакет санкций против России
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Постпреды стран Евросоюза согласовали очередной пакет санкций против России, сообщила председательствующая в Совете ЕС Бельгия в соцсети X.
"Постпреды ЕС только что согласовали значительный и содержательный 14-й пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины. Этот пакет предусматривает новые меры и усиливает действие уже существующих ограничений, закрывая возможности их обхода", — говорится в публикации.
Как написала в Х глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, новый пакет санкций "еще больше лишит Россию доступа к ключевым технологиям, дальнейших доходов от энергетики, затронет теневой флот и теневую банковскую сеть за рубежом".
По данным западных СМИ, санкции могут включать ограничение на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта российского сжиженного газа, а также меры против танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, Евросоюз расширит черные списки, включив туда более 40 новых физлиц и организаций.
Как отмечали издания, согласование новых мер задерживалось из-за позиции Германии по ужесточению правил для дочерних структур европейских компаний, работающих в России, но компромиссный вариант удалось найти.
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Евросоюз с февраля 2022 года ввел 13 пакетов санкций против России, ее граждан и организаций. Всего под европейскими ограничениями находятся 1725 физических и 420 юридических лиц. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
Россия справляется с беспрецедентным санкционным давлением. Как отмечал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Западу не хватает мужества признать провал своей политики. Мнения о неэффективности санкций регулярно звучат и в самих западных странах.