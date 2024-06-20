https://ria.ru/20240620/sanktsii-1954178240.html

ЕС согласовал 14-й пакет санкций против России

ЕС согласовал 14-й пакет санкций против России - РИА Новости, 20.06.2024

ЕС согласовал 14-й пакет санкций против России

Постпреды стран Евросоюза согласовали очередной пакет санкций против России, сообщила председательствующая в Совете ЕС Бельгия в соцсети X. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:03

2024-06-20T11:03

2024-06-20T12:40

россия

бельгия

евросоюз

санкции в отношении россии

дмитрий медведев

владимир путин

украина

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Постпреды стран Евросоюза согласовали очередной пакет санкций против России, сообщила председательствующая в Совете ЕС Бельгия в соцсети X."Постпреды ЕС только что согласовали значительный и содержательный 14-й пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины. Этот пакет предусматривает новые меры и усиливает действие уже существующих ограничений, закрывая возможности их обхода", — говорится в публикации.Как написала в Х глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, новый пакет санкций "еще больше лишит Россию доступа к ключевым технологиям, дальнейших доходов от энергетики, затронет теневой флот и теневую банковскую сеть за рубежом".По данным западных СМИ, санкции могут включать ограничение на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта российского сжиженного газа, а также меры против танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, Евросоюз расширит черные списки, включив туда более 40 новых физлиц и организаций.Как отмечали издания, согласование новых мер задерживалось из-за позиции Германии по ужесточению правил для дочерних структур европейских компаний, работающих в России, но компромиссный вариант удалось найти.Евросоюз с февраля 2022 года ввел 13 пакетов санкций против России, ее граждан и организаций. Всего под европейскими ограничениями находятся 1725 физических и 420 юридических лиц. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.Россия справляется с беспрецедентным санкционным давлением. Как отмечал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Западу не хватает мужества признать провал своей политики. Мнения о неэффективности санкций регулярно звучат и в самих западных странах.

https://ria.ru/20240618/sanktsii-1953596129.html

https://ria.ru/20240616/gas-1953290985.html

https://ria.ru/20240619/grossi-1954009751.html

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россия, бельгия, евросоюз, санкции в отношении россии, дмитрий медведев, владимир путин, украина, в мире