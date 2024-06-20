https://ria.ru/20240620/samolety-1954137371.html

ЕС в апреле поставил Китаю самолеты на рекордную с прошлого декабря сумму

ЕС в апреле поставил Китаю самолеты на рекордную с прошлого декабря сумму - РИА Новости, 20.06.2024

ЕС в апреле поставил Китаю самолеты на рекордную с прошлого декабря сумму

Евросоюз в апреле этого года поставил Китаю самолетов на рекордную с прошлого декабря сумму - на 371,4 миллиона евро, подсчитало РИА Новости по данным... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T05:35

2024-06-20T05:35

2024-06-20T05:35

экономика

китай

евросоюз

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Евросоюз в апреле этого года поставил Китаю самолетов на рекордную с прошлого декабря сумму - на 371,4 миллиона евро, подсчитало РИА Новости по данным европейской статистики. А по сравнению с мартом объемы в денежном выражении выросли сразу на 27%, хотя в отношении аналогичного периода прошлого года случилась просадка в 2,7 раза. Основным торговым партнером Китая в этом направлении в апреле стала Германия - именно она произвела 69% всех поставок. Она же и обеспечила столь заметную положительную динамику: поставки по сравнению с мартом выросли почти втрое. Месяцем ранее Германия была второй - экспортное лидерство принадлежало Франции. А вот европейские поставки в Китай запасных частей, таких как воздушные винты и шасси, за месяц несколько сократились: в апреле продажи в денежном выражении составили 101,2 миллиона евро, замедлившись на 11% по сравнению с мартом.

https://ria.ru/20240619/kitay-1953853139.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, китай, евросоюз