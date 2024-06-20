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ЕС в апреле поставил Китаю самолеты на рекордную с прошлого декабря сумму - РИА Новости, 20.06.2024
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05:35 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/samolety-1954137371.html
ЕС в апреле поставил Китаю самолеты на рекордную с прошлого декабря сумму
ЕС в апреле поставил Китаю самолеты на рекордную с прошлого декабря сумму - РИА Новости, 20.06.2024
ЕС в апреле поставил Китаю самолеты на рекордную с прошлого декабря сумму
Евросоюз в апреле этого года поставил Китаю самолетов на рекордную с прошлого декабря сумму - на 371,4 миллиона евро, подсчитало РИА Новости по данным... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T05:35
2024-06-20T05:35
экономика
китай
евросоюз
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Евросоюз в апреле этого года поставил Китаю самолетов на рекордную с прошлого декабря сумму - на 371,4 миллиона евро, подсчитало РИА Новости по данным европейской статистики. А по сравнению с мартом объемы в денежном выражении выросли сразу на 27%, хотя в отношении аналогичного периода прошлого года случилась просадка в 2,7 раза. Основным торговым партнером Китая в этом направлении в апреле стала Германия - именно она произвела 69% всех поставок. Она же и обеспечила столь заметную положительную динамику: поставки по сравнению с мартом выросли почти втрое. Месяцем ранее Германия была второй - экспортное лидерство принадлежало Франции. А вот европейские поставки в Китай запасных частей, таких как воздушные винты и шасси, за месяц несколько сократились: в апреле продажи в денежном выражении составили 101,2 миллиона евро, замедлившись на 11% по сравнению с мартом.
https://ria.ru/20240619/kitay-1953853139.html
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экономика, китай, евросоюз
Экономика, Китай, Евросоюз
ЕС в апреле поставил Китаю самолеты на рекордную с прошлого декабря сумму

ЕС в апреле поставил Китаю самолеты на 371,4 миллиона евро

© Depositphotos.com / Ali MuftiСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Depositphotos.com / Ali Mufti
Самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Евросоюз в апреле этого года поставил Китаю самолетов на рекордную с прошлого декабря сумму - на 371,4 миллиона евро, подсчитало РИА Новости по данным европейской статистики.
А по сравнению с мартом объемы в денежном выражении выросли сразу на 27%, хотя в отношении аналогичного периода прошлого года случилась просадка в 2,7 раза.
Основным торговым партнером Китая в этом направлении в апреле стала Германия - именно она произвела 69% всех поставок.
Она же и обеспечила столь заметную положительную динамику: поставки по сравнению с мартом выросли почти втрое. Месяцем ранее Германия была второй - экспортное лидерство принадлежало Франции.
А вот европейские поставки в Китай запасных частей, таких как воздушные винты и шасси, за месяц несколько сократились: в апреле продажи в денежном выражении составили 101,2 миллиона евро, замедлившись на 11% по сравнению с мартом.
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