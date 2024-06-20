https://ria.ru/20240620/samolety-1954137371.html
ЕС в апреле поставил Китаю самолеты на рекордную с прошлого декабря сумму
ЕС в апреле поставил Китаю самолеты на рекордную с прошлого декабря сумму - РИА Новости, 20.06.2024
ЕС в апреле поставил Китаю самолеты на рекордную с прошлого декабря сумму
Евросоюз в апреле этого года поставил Китаю самолетов на рекордную с прошлого декабря сумму - на 371,4 миллиона евро, подсчитало РИА Новости по данным... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T05:35
2024-06-20T05:35
2024-06-20T05:35
экономика
китай
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739643451_438:807:2644:2048_1920x0_80_0_0_7b8b8e532b19d5183808566d13fba455.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Евросоюз в апреле этого года поставил Китаю самолетов на рекордную с прошлого декабря сумму - на 371,4 миллиона евро, подсчитало РИА Новости по данным европейской статистики. А по сравнению с мартом объемы в денежном выражении выросли сразу на 27%, хотя в отношении аналогичного периода прошлого года случилась просадка в 2,7 раза. Основным торговым партнером Китая в этом направлении в апреле стала Германия - именно она произвела 69% всех поставок. Она же и обеспечила столь заметную положительную динамику: поставки по сравнению с мартом выросли почти втрое. Месяцем ранее Германия была второй - экспортное лидерство принадлежало Франции. А вот европейские поставки в Китай запасных частей, таких как воздушные винты и шасси, за месяц несколько сократились: в апреле продажи в денежном выражении составили 101,2 миллиона евро, замедлившись на 11% по сравнению с мартом.
https://ria.ru/20240619/kitay-1953853139.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739643451_611:747:2346:2048_1920x0_80_0_0_c4733a288085ae6c06a003c85ba1d934.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, евросоюз
Экономика, Китай, Евросоюз
ЕС в апреле поставил Китаю самолеты на рекордную с прошлого декабря сумму
ЕС в апреле поставил Китаю самолеты на 371,4 миллиона евро
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Евросоюз в апреле этого года поставил Китаю самолетов на рекордную с прошлого декабря сумму - на 371,4 миллиона евро, подсчитало РИА Новости по данным европейской статистики.
А по сравнению с мартом объемы в денежном выражении выросли сразу на 27%, хотя в отношении аналогичного периода прошлого года случилась просадка в 2,7 раза.
Основным торговым партнером Китая в этом направлении в апреле стала Германия
- именно она произвела 69% всех поставок.
Она же и обеспечила столь заметную положительную динамику: поставки по сравнению с мартом выросли почти втрое. Месяцем ранее Германия была второй - экспортное лидерство принадлежало Франции
.
А вот европейские поставки в Китай запасных частей, таких как воздушные винты и шасси, за месяц несколько сократились: в апреле продажи в денежном выражении составили 101,2 миллиона евро, замедлившись на 11% по сравнению с мартом.