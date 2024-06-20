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Путин и Ким Чен Ын покормили белых рысаков

Путин и Ким Чен Ын покормили белых рысаков - РИА Новости, 20.06.2024

Путин и Ким Чен Ын покормили белых рысаков

Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в ходе визита российского президента в Пхеньян вместе осмотрели и покормили... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T22:40

2024-06-20T22:40

2024-06-20T22:40

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в ходе визита российского президента в Пхеньян вместе осмотрели и покормили белых рысаков, свидетельствуют фотографии, опубликованные агентством ЦТАК. На кадрах неформального общения лидеров в резиденции "Кымсусан", где проходили российско-корейские переговоры, Владимир Путин и Ким Чен Ын запечатлены осматривающими двух белых рысаков, на седле которых выгравирована эмблема Госсовета КНДР - высшего органа исполнительной власти страны. На одной из фотографий лидер Северной Кореи кормит одну из лошадей морковкой, в то время как президент России придерживает ее за уздечку. Переговоры лидеров "один на один", судя по представленным фотографиям, также проходили в павильоне, где была размещена небольшая статуэтка белого рысака. При этом над которым висела картина с изображением березового леса. Известно, что Владимир Путин в 2000 году получил в подарок рысака от губернатора Орловской области. Впоследствии орловские рысаки неоднократно поставлялись и в КНДР, руководство которой любит верховую езду. Ранее сообщалось, что в 2022 году в Северную Корею был поставлен 51 орловский рысак, 5 тонн овса и 12 тонн сена. Орловский рысак — первая заводская культурная порода лошадей в России. Это порода легкоупряжных лошадей с наследственно закрепленной способностью к резвой рыси. Лидер КНДР Ким Чен Ын, как считается, является ценителем породистых лошадей и неоднократно демонстрировал на публике свои навыки верховой езды. В последний раз об этом сообщалось в октябре 2019 года, когда в ходе инспекционной поездки по уезду Самчжиён на севере страны он в очередной раз поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан верхом на белом коне. Фильм об этом транслировался 1 января, после чего запись стала доступна в интернете. Лидер КНДР в фильме галопом скачет на белом рысаке на фоне бескрайних лесов и заснеженных гор. При этом он управляет скакуном в нарядной сбруе всего лишь одной рукой. Вслед за ним едут еще пять ближайших советников, включая жену Ри Соль Чжу. Диктор неустанно описывает подвиги Ким Чен Ына на пути управления государством, говорит о мудрости и силе духа "справедливого лидера" КНДР, который "не сходит с выбранного пути". Завершается фильм кадрами северокорейского лидера и его сопровождающих, которые на лошадях уезжают в закат на фоне ярко оранжевого неба. Эти кадры сопровождаются закадровым голосом, говорящий о том, что КНДР впереди ожидают лишь "победа и почести". Ким Чен Ын ранее поднимался на Пэктусан в самые критические моменты своей работы в должности руководителя страны: в феврале 2013 года перед казнью своего дяди Чан Сон Тхэка, в ноябре 2014 года в преддверии 3-й годовщины смерти своего отца и в декабре 2017 года, накануне налаживания отношений с Южной Кореей. Поездки в Самчжиён, считающийся в Северной Корее "священными местами антияпонской революционной деятельности", также зачастую совершались во времена сложностей в переговорах с США, чтобы укрепить внутреннюю сплоченность. В феврале 2019 года в Ханое состоялся второй саммит Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, завершившийся безрезультатно - сторонам не удалось достичь соглашения по заморозке ядерной программы КНДР в обмен на частичное снятие санкций. В апреле того же года северокорейский лидер впервые посетил с визитом Россию, проведя во Владивостоке переговоры в президентом России Владимиром Путиным. После снятия различных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, лидеры двух стран провели второй саммит на космодроме "Восточный" в Амурской области. Затем Ким Чен Ын посетил также Комсомольск-на-Амуре и Владивосток, познакомившись с российской военной техникой, балетом и экономическими достижениями дальневосточных регионов России.

https://ria.ru/20240619/kndr-1953839887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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