https://ria.ru/20240620/rumyniya-1954253203.html

Совет обороны Румынии передаст Украине систему Patriot

Совет обороны Румынии передаст Украине систему Patriot - РИА Новости, 20.06.2024

Совет обороны Румынии передаст Украине систему Patriot

Высший совет обороны Румынии одобрил передачу Украине системы ПВО Patriot, сообщила в четверг пресс-служба администрации президента страны. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:46

2024-06-20T14:46

2024-06-20T15:00

в мире

румыния

украина

клаус йоханнис

бухарест

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КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Высший совет обороны Румынии одобрил передачу Украине системы ПВО Patriot, сообщила в четверг пресс-служба администрации президента страны.Президент Румынии Клаус Йоханнис в мае заявил, что готов обсудить возможность предоставления Украине систем ПВО Patriot, но он должен знать, что Бухарест получит взамен. На сегодняшний день у Румынии есть две подобные работающие системы, еще две находятся в процессе приведения в рабочее состояние."Учитывая значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Украине, а также региональные последствия этой ситуации, в том числе для безопасности Румынии, в тесной координации вместе с союзниками члены Совета решили передать Украине систему Patriot", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента.

https://ria.ru/20240620/patriot-1954207203.html

румыния

украина

бухарест

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния, украина, клаус йоханнис, бухарест