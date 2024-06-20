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Совет обороны Румынии передаст Украине систему Patriot - РИА Новости, 20.06.2024
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14:46 20.06.2024 (обновлено: 15:00 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/rumyniya-1954253203.html
Совет обороны Румынии передаст Украине систему Patriot
Совет обороны Румынии передаст Украине систему Patriot - РИА Новости, 20.06.2024
Совет обороны Румынии передаст Украине систему Patriot
Высший совет обороны Румынии одобрил передачу Украине системы ПВО Patriot, сообщила в четверг пресс-служба администрации президента страны. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:46
2024-06-20T15:00
в мире
румыния
украина
клаус йоханнис
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КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Высший совет обороны Румынии одобрил передачу Украине системы ПВО Patriot, сообщила в четверг пресс-служба администрации президента страны.Президент Румынии Клаус Йоханнис в мае заявил, что готов обсудить возможность предоставления Украине систем ПВО Patriot, но он должен знать, что Бухарест получит взамен. На сегодняшний день у Румынии есть две подобные работающие системы, еще две находятся в процессе приведения в рабочее состояние."Учитывая значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Украине, а также региональные последствия этой ситуации, в том числе для безопасности Румынии, в тесной координации вместе с союзниками члены Совета решили передать Украине систему Patriot", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента.
https://ria.ru/20240620/patriot-1954207203.html
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в мире, румыния, украина, клаус йоханнис, бухарест
В мире, Румыния, Украина, Клаус Йоханнис, Бухарест
Совет обороны Румынии передаст Украине систему Patriot

Совет обороны Румынии принял решение передать Украине систему Patriot

© AFP 2024 / DANIEL MIHAILESCUРакетная установка Patriot румынской армии
Ракетная установка Patriot румынской армии - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AFP 2024 / DANIEL MIHAILESCU
Ракетная установка Patriot румынской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Высший совет обороны Румынии одобрил передачу Украине системы ПВО Patriot, сообщила в четверг пресс-служба администрации президента страны.
Президент Румынии Клаус Йоханнис в мае заявил, что готов обсудить возможность предоставления Украине систем ПВО Patriot, но он должен знать, что Бухарест получит взамен. На сегодняшний день у Румынии есть две подобные работающие системы, еще две находятся в процессе приведения в рабочее состояние.
"Учитывая значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Украине, а также региональные последствия этой ситуации, в том числе для безопасности Румынии, в тесной координации вместе с союзниками члены Совета решили передать Украине систему Patriot", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента.
Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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12:42
 
В миреРумынияУкраинаКлаус ЙоханнисБухарест
 
 
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