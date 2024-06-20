https://ria.ru/20240620/rumyniya-1954253203.html
Совет обороны Румынии передаст Украине систему Patriot
Совет обороны Румынии передаст Украине систему Patriot - РИА Новости, 20.06.2024
Совет обороны Румынии передаст Украине систему Patriot
Высший совет обороны Румынии одобрил передачу Украине системы ПВО Patriot, сообщила в четверг пресс-служба администрации президента страны. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:46
2024-06-20T14:46
2024-06-20T15:00
в мире
румыния
украина
клаус йоханнис
бухарест
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КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Высший совет обороны Румынии одобрил передачу Украине системы ПВО Patriot, сообщила в четверг пресс-служба администрации президента страны.Президент Румынии Клаус Йоханнис в мае заявил, что готов обсудить возможность предоставления Украине систем ПВО Patriot, но он должен знать, что Бухарест получит взамен. На сегодняшний день у Румынии есть две подобные работающие системы, еще две находятся в процессе приведения в рабочее состояние."Учитывая значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Украине, а также региональные последствия этой ситуации, в том числе для безопасности Румынии, в тесной координации вместе с союзниками члены Совета решили передать Украине систему Patriot", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента.
https://ria.ru/20240620/patriot-1954207203.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, украина, клаус йоханнис, бухарест
В мире, Румыния, Украина, Клаус Йоханнис, Бухарест
Совет обороны Румынии передаст Украине систему Patriot
Совет обороны Румынии принял решение передать Украине систему Patriot