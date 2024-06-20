https://ria.ru/20240620/rozysk-1954177950.html

В России объявили в розыск экс-командующего десантными войсками Украины

В России объявили в розыск экс-командующего десантными войсками Украины - РИА Новости, 20.06.2024

В России объявили в розыск экс-командующего десантными войсками Украины

Бывший командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский объявлен в розыск в России по уголовной статье, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:03

2024-06-20T11:03

2024-06-20T11:03

украина

россия

михаил забродский

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Бывший командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский объявлен в розыск в России по уголовной статье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Забродский объявлен в розыск по уголовной статье", - сказал источник агентству. Забродский командовал высокомобильными десантными войсками ВСУ с 2015-2017 годы. Был командующим десантно-штурмовыми войсками Украины с 2017-2019 годы. Следственный комитет России в сентябре 2017 года возбудил против него уголовное дело по статьям 356 и 357 Уголовного кодекса ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны", "Геноцид").

https://ria.ru/20240618/rozysk-1953678921.html

https://ria.ru/20231120/rozysk-1910549710.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, михаил забродский, вооруженные силы украины, происшествия