https://ria.ru/20240620/rozysk-1954177950.html
В России объявили в розыск экс-командующего десантными войсками Украины
В России объявили в розыск экс-командующего десантными войсками Украины - РИА Новости, 20.06.2024
В России объявили в розыск экс-командующего десантными войсками Украины
Бывший командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский объявлен в розыск в России по уголовной статье, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:03
2024-06-20T11:03
2024-06-20T11:03
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россия
михаил забродский
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Бывший командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский объявлен в розыск в России по уголовной статье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Забродский объявлен в розыск по уголовной статье", - сказал источник агентству. Забродский командовал высокомобильными десантными войсками ВСУ с 2015-2017 годы. Был командующим десантно-штурмовыми войсками Украины с 2017-2019 годы. Следственный комитет России в сентябре 2017 года возбудил против него уголовное дело по статьям 356 и 357 Уголовного кодекса ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны", "Геноцид").
https://ria.ru/20240618/rozysk-1953678921.html
https://ria.ru/20231120/rozysk-1910549710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, михаил забродский, вооруженные силы украины, происшествия
Украина, Россия, Михаил Забродский, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В России объявили в розыск экс-командующего десантными войсками Украины
Россия объявила в розыск экс-командующего десантными войсками ВСУ Забродского