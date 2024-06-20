Рейтинг@Mail.ru
Назначен новый ректор РГГУ - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 20.06.2024 (обновлено: 14:16 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/rggu-1954233329.html
Назначен новый ректор РГГУ
Назначен новый ректор РГГУ - РИА Новости, 20.06.2024
Назначен новый ректор РГГУ
Ректор РГГУ Александр Безбородов покидает пост по собственному желанию, его должность займет бывший замминистра юстиции РФ Андрей Логинов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:04
2024-06-20T14:16
российский государственный гуманитарный университет
общество
россия
александр безбородов
андрей логинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954235130_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_19f9ff44f60d8fff7d93e74243d01476.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ректор РГГУ Александр Безбородов покидает пост по собственному желанию, его должность займет бывший замминистра юстиции РФ Андрей Логинов, сообщила РИА Новости первый проректор вуза Ольга Павленко."Андрей Викторович Логинов назначен новым ректором РГГУ, приказ уже есть, завтра он сменит Александра Борисовича Безбородова. Вуз работает стабильно, у нас началась приемная кампания", - сказала Павленко.Ранее "Ведомости", ссылаясь на несколько источников, сообщили, что Безбородов в этом году покинет должность ректора РГГУ, а его место может занять опытный федеральный чиновник. Уточняется, что возможная причина ухода Безбородова - ухудшение показателей вуза.Позже ректор РГГУ заявил РИА Новости, что не получал распоряжений от Минобрнауки РФ покинуть свой пост до окончания контракта, который действует до ноября 2024 года.
https://ria.ru/20240419/dugin-1941004360.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954235130_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9fd178930b90e6a525aba14af1e2d5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский государственный гуманитарный университет, общество, россия, александр безбородов, андрей логинов
Российский государственный гуманитарный университет, Общество, Россия, Александр Безбородов, Андрей Логинов
Назначен новый ректор РГГУ

Проректор: Безбородов ушел по собственному желанию, новым ректором будет Логинов

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкАндрей Логинов
Андрей Логинов - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Андрей Логинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ректор РГГУ Александр Безбородов покидает пост по собственному желанию, его должность займет бывший замминистра юстиции РФ Андрей Логинов, сообщила РИА Новости первый проректор вуза Ольга Павленко.
«
"Андрей Викторович Логинов назначен новым ректором РГГУ, приказ уже есть, завтра он сменит Александра Борисовича Безбородова. Вуз работает стабильно, у нас началась приемная кампания", - сказала Павленко.
Ранее "Ведомости", ссылаясь на несколько источников, сообщили, что Безбородов в этом году покинет должность ректора РГГУ, а его место может занять опытный федеральный чиновник. Уточняется, что возможная причина ухода Безбородова - ухудшение показателей вуза.
Позже ректор РГГУ заявил РИА Новости, что не получал распоряжений от Минобрнауки РФ покинуть свой пост до окончания контракта, который действует до ноября 2024 года.
Философ, политолог, социолог Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Создавшие петицию против школы Ильина в РГГУ не знают о нем, заявил Дугин
19 апреля, 11:52
 
Российский государственный гуманитарный университетОбществоРоссияАлександр БезбородовАндрей Логинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала