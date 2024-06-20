https://ria.ru/20240620/rggu-1954233329.html

Назначен новый ректор РГГУ

Назначен новый ректор РГГУ - РИА Новости, 20.06.2024

Назначен новый ректор РГГУ

Ректор РГГУ Александр Безбородов покидает пост по собственному желанию, его должность займет бывший замминистра юстиции РФ Андрей Логинов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:04

2024-06-20T14:04

2024-06-20T14:16

российский государственный гуманитарный университет

общество

россия

александр безбородов

андрей логинов

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ректор РГГУ Александр Безбородов покидает пост по собственному желанию, его должность займет бывший замминистра юстиции РФ Андрей Логинов, сообщила РИА Новости первый проректор вуза Ольга Павленко."Андрей Викторович Логинов назначен новым ректором РГГУ, приказ уже есть, завтра он сменит Александра Борисовича Безбородова. Вуз работает стабильно, у нас началась приемная кампания", - сказала Павленко.Ранее "Ведомости", ссылаясь на несколько источников, сообщили, что Безбородов в этом году покинет должность ректора РГГУ, а его место может занять опытный федеральный чиновник. Уточняется, что возможная причина ухода Безбородова - ухудшение показателей вуза.Позже ректор РГГУ заявил РИА Новости, что не получал распоряжений от Минобрнауки РФ покинуть свой пост до окончания контракта, который действует до ноября 2024 года.

https://ria.ru/20240419/dugin-1941004360.html

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российский государственный гуманитарный университет, общество, россия, александр безбородов, андрей логинов