https://ria.ru/20240620/rggu-1954233329.html
Назначен новый ректор РГГУ
Назначен новый ректор РГГУ - РИА Новости, 20.06.2024
Назначен новый ректор РГГУ
Ректор РГГУ Александр Безбородов покидает пост по собственному желанию, его должность займет бывший замминистра юстиции РФ Андрей Логинов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:04
2024-06-20T14:04
2024-06-20T14:16
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общество
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александр безбородов
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ректор РГГУ Александр Безбородов покидает пост по собственному желанию, его должность займет бывший замминистра юстиции РФ Андрей Логинов, сообщила РИА Новости первый проректор вуза Ольга Павленко."Андрей Викторович Логинов назначен новым ректором РГГУ, приказ уже есть, завтра он сменит Александра Борисовича Безбородова. Вуз работает стабильно, у нас началась приемная кампания", - сказала Павленко.Ранее "Ведомости", ссылаясь на несколько источников, сообщили, что Безбородов в этом году покинет должность ректора РГГУ, а его место может занять опытный федеральный чиновник. Уточняется, что возможная причина ухода Безбородова - ухудшение показателей вуза.Позже ректор РГГУ заявил РИА Новости, что не получал распоряжений от Минобрнауки РФ покинуть свой пост до окончания контракта, который действует до ноября 2024 года.
https://ria.ru/20240419/dugin-1941004360.html
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российский государственный гуманитарный университет, общество, россия, александр безбородов, андрей логинов
Российский государственный гуманитарный университет, Общество, Россия, Александр Безбородов, Андрей Логинов
Назначен новый ректор РГГУ
Проректор: Безбородов ушел по собственному желанию, новым ректором будет Логинов