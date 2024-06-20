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Более 120 компаний Адыгеи выходят на экспорт при поддержке РЭЦ - РИА Новости, 20.06.2024
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18:05 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/rets-1954336372.html
Более 120 компаний Адыгеи выходят на экспорт при поддержке РЭЦ
Более 120 компаний Адыгеи выходят на экспорт при поддержке РЭЦ - РИА Новости, 20.06.2024
Более 120 компаний Адыгеи выходят на экспорт при поддержке РЭЦ
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) продолжает активную поддержку экспортно ориентированных компаний из регионов Южного федерального округа, в 2023 году РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:05
2024-06-20T18:05
экономика
республика адыгея
россия
вероника никишина
мурат кумпилов
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) продолжает активную поддержку экспортно ориентированных компаний из регионов Южного федерального округа, в 2023 году 129 предприятий Республики Адыгея получили поддержку РЭЦ, рассказала генеральный директор центра Вероника Никишина 20 июня в рамках Дня Республики Адыгея."РЭЦ и Центр поддержки экспорта оказывают компаниям Адыгеи всестороннее содействие на всех этапах жизненного цикла экспорта. Эффективность применения мер поддержки во многом зависит от создания в регионах необходимых условий для развития бизнеса, и мы совместными усилиями с правительством и ЦПЭ стараемся с каждым годом усиливать действующую систему поддержки экспорта", - сообщила Никишина."Помогая экспортно ориентированному бизнесу, используем инструменты, предлагаемые Российским экспортным центром. Реализуем механизмы на базе регионального Центра поддержки экспорта, который встроен в общую работу всей инфраструктуры поддержки бизнеса в республике. В прошлом году Адыгея успешно внедрила 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 и в этом году продолжает активно работать над вовлечением новых предпринимателей в экспортную деятельность, а также над обеспечением удобного доступа бизнеса к федеральным и региональным мерам поддержки", - отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.В рамках Дня Республики Адыгея представители РЭЦ и региона провели рабочую встречу, в ходе которой наметили пути дальнейшей работы по развитию экспортного потенциала региона, в том числе обсудили вопросы снижения стоимостной нагрузки на компании МСП при подготовке продукции к выходу на целевые зарубежные рынки.Кроме того, состоялось совещание по вопросам развития экспортного потенциала и поддержке экспорта в Адыгее.В Дне региона приняли участие зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Мурат Хапсироков, член комитета аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Александр Наролин, министр экономического развития и торговли Республики Адыгея Заур Шеуджен и зампредседателя кабмина Республики Адыгея Махмуд Тлехас.
https://ria.ru/20240620/rets-1954187259.html
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экономика, республика адыгея, россия, вероника никишина, мурат кумпилов, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Республика Адыгея, Россия, Вероника Никишина, Мурат Кумпилов, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Более 120 компаний Адыгеи выходят на экспорт при поддержке РЭЦ

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРабочая встреча представителей Республики Адыгея и РЭЦ в рамках Дня Республики Адыгея
Рабочая встреча представителей Республики Адыгея и РЭЦ в рамках Дня Республики Адыгея - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Рабочая встреча представителей Республики Адыгея и РЭЦ в рамках Дня Республики Адыгея
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) продолжает активную поддержку экспортно ориентированных компаний из регионов Южного федерального округа, в 2023 году 129 предприятий Республики Адыгея получили поддержку РЭЦ, рассказала генеральный директор центра Вероника Никишина 20 июня в рамках Дня Республики Адыгея.
"РЭЦ и Центр поддержки экспорта оказывают компаниям Адыгеи всестороннее содействие на всех этапах жизненного цикла экспорта. Эффективность применения мер поддержки во многом зависит от создания в регионах необходимых условий для развития бизнеса, и мы совместными усилиями с правительством и ЦПЭ стараемся с каждым годом усиливать действующую систему поддержки экспорта", - сообщила Никишина.
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"Помогая экспортно ориентированному бизнесу, используем инструменты, предлагаемые Российским экспортным центром. Реализуем механизмы на базе регионального Центра поддержки экспорта, который встроен в общую работу всей инфраструктуры поддержки бизнеса в республике. В прошлом году Адыгея успешно внедрила 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 и в этом году продолжает активно работать над вовлечением новых предпринимателей в экспортную деятельность, а также над обеспечением удобного доступа бизнеса к федеральным и региональным мерам поддержки", - отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
В рамках Дня Республики Адыгея представители РЭЦ и региона провели рабочую встречу, в ходе которой наметили пути дальнейшей работы по развитию экспортного потенциала региона, в том числе обсудили вопросы снижения стоимостной нагрузки на компании МСП при подготовке продукции к выходу на целевые зарубежные рынки.
Кроме того, состоялось совещание по вопросам развития экспортного потенциала и поддержке экспорта в Адыгее.
В Дне региона приняли участие зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Мурат Хапсироков, член комитета аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Александр Наролин, министр экономического развития и торговли Республики Адыгея Заур Шеуджен и зампредседателя кабмина Республики Адыгея Махмуд Тлехас.
 
ЭкономикаРеспублика АдыгеяРоссияВероника НикишинаМурат КумпиловРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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