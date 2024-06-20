https://ria.ru/20240620/rets-1954336372.html

Более 120 компаний Адыгеи выходят на экспорт при поддержке РЭЦ

Более 120 компаний Адыгеи выходят на экспорт при поддержке РЭЦ - РИА Новости, 20.06.2024

Более 120 компаний Адыгеи выходят на экспорт при поддержке РЭЦ

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) продолжает активную поддержку экспортно ориентированных компаний из регионов Южного федерального округа, в 2023 году РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T18:05

2024-06-20T18:05

2024-06-20T18:05

экономика

республика адыгея

россия

вероника никишина

мурат кумпилов

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) продолжает активную поддержку экспортно ориентированных компаний из регионов Южного федерального округа, в 2023 году 129 предприятий Республики Адыгея получили поддержку РЭЦ, рассказала генеральный директор центра Вероника Никишина 20 июня в рамках Дня Республики Адыгея."РЭЦ и Центр поддержки экспорта оказывают компаниям Адыгеи всестороннее содействие на всех этапах жизненного цикла экспорта. Эффективность применения мер поддержки во многом зависит от создания в регионах необходимых условий для развития бизнеса, и мы совместными усилиями с правительством и ЦПЭ стараемся с каждым годом усиливать действующую систему поддержки экспорта", - сообщила Никишина."Помогая экспортно ориентированному бизнесу, используем инструменты, предлагаемые Российским экспортным центром. Реализуем механизмы на базе регионального Центра поддержки экспорта, который встроен в общую работу всей инфраструктуры поддержки бизнеса в республике. В прошлом году Адыгея успешно внедрила 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 и в этом году продолжает активно работать над вовлечением новых предпринимателей в экспортную деятельность, а также над обеспечением удобного доступа бизнеса к федеральным и региональным мерам поддержки", - отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.В рамках Дня Республики Адыгея представители РЭЦ и региона провели рабочую встречу, в ходе которой наметили пути дальнейшей работы по развитию экспортного потенциала региона, в том числе обсудили вопросы снижения стоимостной нагрузки на компании МСП при подготовке продукции к выходу на целевые зарубежные рынки.Кроме того, состоялось совещание по вопросам развития экспортного потенциала и поддержке экспорта в Адыгее.В Дне региона приняли участие зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Мурат Хапсироков, член комитета аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Александр Наролин, министр экономического развития и торговли Республики Адыгея Заур Шеуджен и зампредседателя кабмина Республики Адыгея Махмуд Тлехас.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, республика адыгея, россия, вероника никишина, мурат кумпилов, российский экспортный центр (рэц)