https://ria.ru/20240620/rets-1954336372.html
Более 120 компаний Адыгеи выходят на экспорт при поддержке РЭЦ
Более 120 компаний Адыгеи выходят на экспорт при поддержке РЭЦ - РИА Новости, 20.06.2024
Более 120 компаний Адыгеи выходят на экспорт при поддержке РЭЦ
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) продолжает активную поддержку экспортно ориентированных компаний из регионов Южного федерального округа, в 2023 году РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:05
2024-06-20T18:05
2024-06-20T18:05
экономика
республика адыгея
россия
вероника никишина
мурат кумпилов
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) продолжает активную поддержку экспортно ориентированных компаний из регионов Южного федерального округа, в 2023 году 129 предприятий Республики Адыгея получили поддержку РЭЦ, рассказала генеральный директор центра Вероника Никишина 20 июня в рамках Дня Республики Адыгея."РЭЦ и Центр поддержки экспорта оказывают компаниям Адыгеи всестороннее содействие на всех этапах жизненного цикла экспорта. Эффективность применения мер поддержки во многом зависит от создания в регионах необходимых условий для развития бизнеса, и мы совместными усилиями с правительством и ЦПЭ стараемся с каждым годом усиливать действующую систему поддержки экспорта", - сообщила Никишина."Помогая экспортно ориентированному бизнесу, используем инструменты, предлагаемые Российским экспортным центром. Реализуем механизмы на базе регионального Центра поддержки экспорта, который встроен в общую работу всей инфраструктуры поддержки бизнеса в республике. В прошлом году Адыгея успешно внедрила 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 и в этом году продолжает активно работать над вовлечением новых предпринимателей в экспортную деятельность, а также над обеспечением удобного доступа бизнеса к федеральным и региональным мерам поддержки", - отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.В рамках Дня Республики Адыгея представители РЭЦ и региона провели рабочую встречу, в ходе которой наметили пути дальнейшей работы по развитию экспортного потенциала региона, в том числе обсудили вопросы снижения стоимостной нагрузки на компании МСП при подготовке продукции к выходу на целевые зарубежные рынки.Кроме того, состоялось совещание по вопросам развития экспортного потенциала и поддержке экспорта в Адыгее.В Дне региона приняли участие зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Мурат Хапсироков, член комитета аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Александр Наролин, министр экономического развития и торговли Республики Адыгея Заур Шеуджен и зампредседателя кабмина Республики Адыгея Махмуд Тлехас.
https://ria.ru/20240620/rets-1954187259.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, республика адыгея, россия, вероника никишина, мурат кумпилов, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Республика Адыгея, Россия, Вероника Никишина, Мурат Кумпилов, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) продолжает активную поддержку экспортно ориентированных компаний из регионов Южного федерального округа, в 2023 году 129 предприятий Республики Адыгея получили поддержку РЭЦ, рассказала генеральный директор центра Вероника Никишина 20 июня в рамках Дня Республики Адыгея.
"РЭЦ и Центр поддержки экспорта оказывают компаниям Адыгеи всестороннее содействие на всех этапах жизненного цикла экспорта. Эффективность применения мер поддержки во многом зависит от создания в регионах необходимых условий для развития бизнеса, и мы совместными усилиями с правительством и ЦПЭ стараемся с каждым годом усиливать действующую систему поддержки экспорта", - сообщила Никишина.
"Помогая экспортно ориентированному бизнесу, используем инструменты, предлагаемые Российским экспортным центром. Реализуем механизмы на базе регионального Центра поддержки экспорта, который встроен в общую работу всей инфраструктуры поддержки бизнеса в республике. В прошлом году Адыгея успешно внедрила 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 и в этом году продолжает активно работать над вовлечением новых предпринимателей в экспортную деятельность, а также над обеспечением удобного доступа бизнеса к федеральным и региональным мерам поддержки", - отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов
.
В рамках Дня Республики Адыгея представители РЭЦ и региона провели рабочую встречу, в ходе которой наметили пути дальнейшей работы по развитию экспортного потенциала региона, в том числе обсудили вопросы снижения стоимостной нагрузки на компании МСП при подготовке продукции к выходу на целевые зарубежные рынки.
Кроме того, состоялось совещание по вопросам развития экспортного потенциала и поддержке экспорта в Адыгее.
В Дне региона приняли участие зампредседателя комитета Совета Федерации
по экономической политике Мурат Хапсироков, член комитета аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Александр Наролин, министр экономического развития и торговли Республики Адыгея Заур Шеуджен и зампредседателя кабмина Республики Адыгея Махмуд Тлехас.