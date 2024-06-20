https://ria.ru/20240620/reo-1954132578.html
Новые регионы в 2024 году получат очередные партии мусорных контейнеров
Новые регионы в 2024 году получат очередные партии мусорных контейнеров - РИА Новости, 20.06.2024
Новые регионы в 2024 году получат очередные партии мусорных контейнеров
Новые регионы РФ в 2024 году получат очередные партии мусорных контейнеров и спецтехники, качество вывоза отходов будет соответствовать общероссийскому уровню,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T03:17
2024-06-20T03:17
2024-06-20T03:17
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Новые регионы РФ в 2024 году получат очередные партии мусорных контейнеров и спецтехники, качество вывоза отходов будет соответствовать общероссийскому уровню, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. "В этом году продолжим поддержку по приобретению техники и контейнеров. Это даст возможность регионам сделать вывоз отходов соответствующим тому объему и качеству, которые существуют на территории страны в целом. Дополнительно мы на активной стадии проектирования по ЛНР и ДНР приступаем к проектированию по Запорожью", - заявил Буцаев. Он отметил, что в ДНР и ЛНР планируется простроить объекты по обращению с ТКО мощностью 150 тысяч тонн отходов в год. "Они (объекты в ДНР и ЛНР - ред.) самые современные из того, что мы в настоящий момент планируем к реализации", - сказал Буцаев. По его словам, в 2024 году завершается проектирование объектов в ДНР и ЛНР, в 2025 году начнется их строительство.
https://ria.ru/20240405/reforma-1937939914.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, денис буцаев, общество
Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Буцаев, Общество
Новые регионы в 2024 году получат очередные партии мусорных контейнеров
РЭО: качество вывоза отходов новых регионов будет соответствовать общему уровню