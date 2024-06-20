https://ria.ru/20240620/regiony-1954380288.html

Регионам, обеспечивающим прием беженцев с Украины, выделили допсредства

Регионам, обеспечивающим прием беженцев с Украины, выделили допсредства - РИА Новости, 20.06.2024

Регионам, обеспечивающим прием беженцев с Украины, выделили допсредства

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 1,25 миллиарда рублей регионам, обеспечивающим прием беженцев с Украины и вынужденно покинувших... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T21:00

2024-06-20T21:00

2024-06-20T21:14

россия

украина

михаил мишустин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 1,25 миллиарда рублей регионам, обеспечивающим прием беженцев с Украины и вынужденно покинувших свое жилье россиян, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Выделить в 2024 году МЧС России в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ, обеспечивающих прием граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов РФ, на которых выделены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения, бюджетные ассигнования в размере 1250146,4 тысячи рублей", - говорится в документе. Уточняется, что решение направлено на возмещение понесенных бюджетами субъектов расходов на размещение и питание находившихся в пунктах временного размещения граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме того, МЧС будет контролировать использование средств регионами.

https://ria.ru/20240618/dvfo-1953642694.html

россия

украина

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россия, украина, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)