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Регионам, обеспечивающим прием беженцев с Украины, выделили допсредства
Регионам, обеспечивающим прием беженцев с Украины, выделили допсредства - РИА Новости, 20.06.2024
Регионам, обеспечивающим прием беженцев с Украины, выделили допсредства
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 1,25 миллиарда рублей регионам, обеспечивающим прием беженцев с Украины и вынужденно покинувших... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T21:00
2024-06-20T21:00
2024-06-20T21:14
россия
украина
михаил мишустин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953514943_192:454:2958:2010_1920x0_80_0_0_cc07504c6c59054fa6738e79c05ab4ee.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 1,25 миллиарда рублей регионам, обеспечивающим прием беженцев с Украины и вынужденно покинувших свое жилье россиян, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Выделить в 2024 году МЧС России в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ, обеспечивающих прием граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов РФ, на которых выделены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения, бюджетные ассигнования в размере 1250146,4 тысячи рублей", - говорится в документе. Уточняется, что решение направлено на возмещение понесенных бюджетами субъектов расходов на размещение и питание находившихся в пунктах временного размещения граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме того, МЧС будет контролировать использование средств регионами.
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россия, украина, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Украина, Михаил Мишустин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Регионам, обеспечивающим прием беженцев с Украины, выделили допсредства
Кабмин выделил 1,25 млрд руб регионам, обеспечивающим прием беженцев с Украины