https://ria.ru/20240620/realme-1954270864.html

Серия realme GT 6, "убийца флагманов", поступила в продажу в России

Серия realme GT 6, "убийца флагманов", поступила в продажу в России - РИА Новости, 20.06.2024

Серия realme GT 6, "убийца флагманов", поступила в продажу в России

Компания realme объявляет о глобальном запуске серии realme GT 6 (ДжТи6), в которую вошли смартфоны realme GT 6 и realme GT 6T, "убийцы флагманов" зададут новую РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:00

2024-06-20T19:00

2024-06-20T19:00

технологии

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Компания realme объявляет о глобальном запуске серии realme GT 6 (ДжТи6), в которую вошли смартфоны realme GT 6 и realme GT 6T, "убийцы флагманов" зададут новую планку производительности и займут достойное место на рынке премиальных смартфонов, сообщает пресс-служба производителя.Старшая модель, realme GT 6, получила первый в России мощный процессор Snapdragon 8s Gen3 (снэпдрэгэн 8с поколение 3) и камеру Sony LYT-808 с разрешением 50 Мп. В основе realme GT 6T — высокопроизводительный чипсет Snapdragon 7+ Gen3.Оба смартфона получили яркий дисплей до 6 тысяч нит с защитным стеклом последнего поколения Corning Gorilla Glass Victus 2 (Корнинг победитель стекла Горилла 2), аккумулятор повышенной емкости 5500 ампер-час для длительной автономной работы и быструю зарядку 120 ватт, а также передовые AI-функции (artificial Intelligence – искусственный интеллект).Realme GT 6 поднимает планку производительности благодаря новейшему чипсету Snapdragon 8s Gen 3 от компании "Куалкомм", который набирает более 1 650 000 баллов в бенчмарках, обеспечивая молниеносный отклик, комфортную работу в режиме многозадачности и плавную работу игр даже при максимальных настройках. Так, смартфон позволяет запускать игру PUBG со стабильной частотой 120 кадров в секунду, а в Genshin Impact ("Геншим Импакт") впервые можно играть с разрешением 1,5К.Также смартфон поддерживает настройку производительности процессора Geek Power Tuning (настройка мощности для гиков), благодаря которой можно гибко настроить частоты для основных ядер центрального процессора и графического ядра. Таким образом их можно разогнать для производительных игр или ограничить для большей энергоэффективности и длительной автономной работы. Специальный чипсет для шифрования конфиденциальных данных надежно защищает информацию пользователей.Обеспечивать пиковую производительность даже при выполнении самых сложных задач позволяет передовая система охлаждения Iceberg Vapor Cooling System (система охлаждения паром) с большой испарительной камерой площадью более 10 тысяч квадратных миллиметров, что гарантирует эффективный отвод тепла и стабильную работу. В результате realme GT 6 устанавливает новые стандарты производительности, предлагая пользователям исключительный опыт использования смартфона и высокую безопасность.За съемку в realme GT 6 отвечает основная флагманская камера Sony LYT-808 с разрешением 50 Мп и поддержкой Super OIS (супер ОИС). Размер сенсора составляет 1/1,4 дюйма, а размер пикселя — 1,12 микрона, что делает Sony LYT-808 одним из самых больших сенсоров, который компания realme когда-либо использовала в своих смартфонах.Революционная система камер, оснащенная PDAF (Phase-Detection Autofocus – фазовый автофокус), технологиями DOL-HDR (технология цифрового перекрытия с высоким динамическим диапазоном), LBMF (низкочастотный керамический конденсатор) и Dual Native ISO (функция в камере, которая позволяет использовать разные значения светочувствительности в зависимости от условий освещения). Пользователи также могут снимать и воспроизводить видео в формате 4K с высоким динамическим диапазоном Dolby Vision (стандарт для видео с широким динамическим диапазоном), что поддерживается как основной, так и телекамерой.Телефото камера Samsung JN5 с разрешением 50 Мп с размером сенсора 1/2,8 дюйма и размером пикселя 0,64 микрона идеальна при съемке уличных сцен и портретов.Высокое разрешение обеспечивает четкость картинки, а также возможность выбирать между оптическим 2X и внутрисенсорным 4X зумом. Кроме того, realme GT 6 идеально подходит для создания селфи и видеозвонков благодаря фронтальной камере SonyIMX615 с разрешением 32 Мп и возможностью съемки видео в 4К разрешении. В основе сверхширокоугольного модуля — сенсор Sony IMX355 с разрешением 8 Мп.В дополнение к высокопроизводительному процессору и флагманской камере, новинка получила яркий дисплей с максимальной яркостью до 6 тысяч нит благодаря использованию современных люминесцентных материалов. Она обеспечивает идеально читаемое изображение даже под прямыми солнечными лучами, а благодаря 10240 точным уровням яркости и адаптивной технологии дисплей автоматически подстраивается под любые условия освещения.Для более захватывающего просмотра контента и гейминга в realme GT 6 применяются такие технологии, как HDR (технологии работы с изображениями и видео, диапазон яркости которых превышает возможности стандартных технологий) и Pro-XDR (монитор от компании Apple). Они обеспечивают более широкий диапазон цветов и уровней яркости, что позволяет получить более реалистичное изображение, особенно для фотографов и геймеров. При активации технологии Pro-XDR активно улучшается динамический диапазон для более глубокого черного цвета и большей яркости других цветов.Высокая энергоэффективность экрана минимизирует расход заряда батареи без ущерба для производительности. Экран серии 8T выполнен по технологии LTPO (low-temperature polycrystalline oxide — низкотемпературный поликристаллический оксид), которая с помощью искусственного интеллекта адаптирует частоту обновления и экономит до 20% энергии, что эквивалентно емкости аккумулятора в 5800 ампер-час (5500 ампер-час) в базовом режиме + 300 ампер-час в энергосберегающем). Кроме того, это делает изображение максимально плавным. Экран realme GT 6 гарантирует комфорт и здоровье глаз пользователей благодаря ШИМ с частотой 2160 герц и основанной на AI системе защиты глаз, которая адаптирует настройки экрана под разные условия, включая специальный режим "сон" для использования в ночное время. Эффективность используемых в смартфоне технологий для защиты глаз пользователей подтверждают сертификаты от ведущих отраслевых организаций: первый в мире пятизвездочный сертификат SGS Esports Display (ЖК-дисплей), гарантирующий плавность и отзывчивость изображения для геймеров; первый в мире пятизвездочный сертификат SGS Sunlight-Readable Display (дисплей, читаемый при солнечном свете), подтверждающий читаемость при любом освещении; первый в мире сертификат SGS.AI Eye-Protection Display (дисплей для защиты глаз с искусственным интеллектом), подтверждающий эффективность интеллектуальных функций для снижения нагрузки на глаза; и сертификат TÜV Rheinland Flicker Free Display (дисплей без мерцания), подтверждающий комфортный просмотр контента даже в условиях низкой освещенности.Экран realme GT 6 защищен стеклом последнего поколения Corning Gorilla Glass Victus2, одним из самых прочных материалов для дисплеев, используемых в смартфонах.Кроме того, в смартфоне установлен долговечный аккумулятор емкостью 5500 ампер-час, обеспечивающий длительную работу в режиме повседневного использования.Аккумулятор гарантирует сохранение 80% емкости даже после 1600 циклов зарядки.Технология зарядки SUPERVOOC 120 ватт позволяет зарядить батарею с нуля до 50% за 10 минут, а полностью — всего за 28 минут. Благодаря структуре из двух ячеек, использованию AI для оптимизации цикла заряда, 38 степеням защиты и оптимизации в зависимости от температуры окружающей среды батарея realme GT 6 прослужит долго.realme GT 6T: производительностьМладшая модель, realme GT 6T, переосмысливает младший премиальный сегмент благодаря чипсету Snapdragon 7+ Gen 3, изготовленному по техпроцессу 4 нм TSM, который предлагает возможности флагманского уровня по более доступной цене.Этот высокопроизводительный чип отлично справляется с требовательными задачами, поэтому оптимален для геймеров, которым нужен плавный игровой процесс с высокой частотой кадров, и для работы в режиме многозадачности, при которой необходима плавность переключения приложений и быстрота реакции.В основе чипсета — сверхпроизводительное ядро Cortex-X4 (кортекс х4), графическое ядро, передовой ISP для обработки изображений, а также специальный Hexagon NPU (нейропроцессор)для нейросетевых операций с 10 миллиардами параметров, которые выполняются напрямую на устройстве. В AnTuTu (бенчмарка для устройств на Android) смартфон набирает около 1,55 миллиона баллов, а производительность его чипсета соответствует восьмой серии процессоров Snapdragon.Как и старшая модель, realme GT 6T получил флагманский ультраяркий экран до 6000 нит, надежный аккумулятор емкостью 5500 ампер-час и супербыструю зарядку мощностью 120 ватт.В основе системы камер realme GT 6T — сенсор Sony LYT600 с разрешением 50 Мп.Кроме того, смартфон оснащен такими же широкоугольным модулем и фронтальной камерой, что и realme GT 6.Больше возможностей с NEXT AIОдновременно с выходом на рынок серии realme GT 6 компания realme объявляет о создании лаборатории NEXT AI Lab ("Следующая лаборатория искусственного интеллекта"). Эта инициатива демонстрирует стремление компании сделать технологии искусственного интеллекта более доступными.Новая лаборатория стремится расширить сферу применения ИИ и предложить новые возможности и опыт молодым пользователям по всему миру, сконцентрировавшись на визуализации, эффективности и персонализации.NEXT AI Lab запускает план популяризации ИИ + пользовательский интерфейс, который улучшит опыт пользователя благодаря сотрудничеству с такими лидерами индустрии, как Qualcomm, Google и Microsoft. Компания realme приглашает других партнеров присоединиться к движению по популяризации ИИ для молодежи в стремлении предоставить передовые возможности по меньшей мере 100 миллионам пользователей в течение трех лет.В рамках презентации серии realme GT 6 компания в партнерстве с рядом влиятельных лиц в сфере технологий из Индии, Юго-Восточной Азии и Южной Америки провела круглый стол "ИИ для молодежи: революция в цифровом образе жизни". В ходе мероприятия участники обсудили широкий спектр тем, исследующих благотворное влияние мобильных ИИ-технологий на трансформацию цифрового образа жизни молодых людей и будущий потенциал новых технологий, связанных с опытом использования смартфонов.Серия realme GT 6 впервые в портфолио realme получила ряд ИИ-функций.Функция AI Smart Loop ("Интеллектуальный цикл искусственного интеллекта") автоматически распознает контент на экране и позволяет всего в одно действие перенести текст, изображение или файл в другое приложение.Достаточно потянуть объект в сторону — и смартфон предложит варианты для отправки.А режим AI Night vision (ночное видение с искусственным интеллектом") повышает качество кадров, снятых при слабом освещении.Кроме того, возможности ИИ используется для оптимизации изображения на экране, защиты зрения, продлевают срок службы смартфона и аккумулятора и оптимизируют производительность в зависимости от задачи.Доступность в РоссииНовые смартфоны серии realme GT 6 уже доступны во всех магазинах партнеров realme в цветах "зеленый туман" и "зеркальный серебряный".При покупке realme GT 6 в любых цветах и конфигурациях с 16 по 22 июля во всех магазинах партнеров пользователи получают в подарок наушники realme Air 6 Pro (реалми аир 6 про) (9 990 рублей).При покупке realme GT 6T в любых цветах и конфигурациях с 16 по 22 июля во всех магазинах партнеров пользователи получают в подарок наушники realme Air 6 (6 990 рублей).Реклама, ООО "МВМ"; ИНН: 7707548740, erid: F7NfYUJCUneLsWT9pCnVООО "МВМ", 105066, г. 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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, мобильный телефон, россия, наука, смартфон, гаджеты