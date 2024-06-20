https://ria.ru/20240620/razrushenie-1954133397.html

В Благовещенске разрушился торговый павильон

В Благовещенске разрушился торговый павильон - РИА Новости, 20.06.2024

В Благовещенске разрушился торговый павильон

Торговый павильон в Благовещенске разрушился в ночь на четверг, по предварительной версии, от разгерметизации газового оборудования внутри, сообщает главк МЧС... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T03:49

2024-06-20T03:49

2024-06-20T03:49

происшествия

благовещенск

россия

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн – РИА Новости. Торговый павильон в Благовещенске разрушился в ночь на четверг, по предварительной версии, от разгерметизации газового оборудования внутри, сообщает главк МЧС РФ по Амурской области. "Ранним утром на центральный пункт пожарной связи Благовещенска поступила информация о разрушении ларька по улице Горького. Причина происшествия устанавливается, по одной из версий в павильоне произошла разгерметизация газового оборудования", - говорится в сообщении. Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Строение повреждено по всей площади. Пожарные провели проливку конструкций. На месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску, эксперты испытательной пожарной лаборатории и полицейские, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240619/remont-1953930457.html

благовещенск

россия

амурская область

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происшествия, благовещенск, россия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)