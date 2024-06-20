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В Благовещенске разрушился торговый павильон - РИА Новости, 20.06.2024
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03:49 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/razrushenie-1954133397.html
В Благовещенске разрушился торговый павильон
В Благовещенске разрушился торговый павильон - РИА Новости, 20.06.2024
В Благовещенске разрушился торговый павильон
Торговый павильон в Благовещенске разрушился в ночь на четверг, по предварительной версии, от разгерметизации газового оборудования внутри, сообщает главк МЧС... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T03:49
2024-06-20T03:49
происшествия
благовещенск
россия
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн – РИА Новости. Торговый павильон в Благовещенске разрушился в ночь на четверг, по предварительной версии, от разгерметизации газового оборудования внутри, сообщает главк МЧС РФ по Амурской области. "Ранним утром на центральный пункт пожарной связи Благовещенска поступила информация о разрушении ларька по улице Горького. Причина происшествия устанавливается, по одной из версий в павильоне произошла разгерметизация газового оборудования", - говорится в сообщении. Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Строение повреждено по всей площади. Пожарные провели проливку конструкций. На месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску, эксперты испытательной пожарной лаборатории и полицейские, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240619/remont-1953930457.html
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происшествия, благовещенск, россия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Благовещенск, Россия, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Благовещенске разрушился торговый павильон

МЧС: в Благовещенске рухнул торговый павильон из-за разгерметизации оборудования

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник МЧС РФ . Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн – РИА Новости. Торговый павильон в Благовещенске разрушился в ночь на четверг, по предварительной версии, от разгерметизации газового оборудования внутри, сообщает главк МЧС РФ по Амурской области.
"Ранним утром на центральный пункт пожарной связи Благовещенска поступила информация о разрушении ларька по улице Горького. Причина происшествия устанавливается, по одной из версий в павильоне произошла разгерметизация газового оборудования", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Строение повреждено по всей площади. Пожарные провели проливку конструкций. На месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску, эксперты испытательной пожарной лаборатории и полицейские, уточнили в ведомстве.
 
ПроисшествияБлаговещенскРоссияАмурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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