https://ria.ru/20240620/razrushenie-1954133397.html
В Благовещенске разрушился торговый павильон
В Благовещенске разрушился торговый павильон - РИА Новости, 20.06.2024
В Благовещенске разрушился торговый павильон
Торговый павильон в Благовещенске разрушился в ночь на четверг, по предварительной версии, от разгерметизации газового оборудования внутри, сообщает главк МЧС... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T03:49
2024-06-20T03:49
2024-06-20T03:49
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благовещенск
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амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн – РИА Новости. Торговый павильон в Благовещенске разрушился в ночь на четверг, по предварительной версии, от разгерметизации газового оборудования внутри, сообщает главк МЧС РФ по Амурской области. "Ранним утром на центральный пункт пожарной связи Благовещенска поступила информация о разрушении ларька по улице Горького. Причина происшествия устанавливается, по одной из версий в павильоне произошла разгерметизация газового оборудования", - говорится в сообщении. Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Строение повреждено по всей площади. Пожарные провели проливку конструкций. На месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску, эксперты испытательной пожарной лаборатории и полицейские, уточнили в ведомстве.
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происшествия, благовещенск, россия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Благовещенск, Россия, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Благовещенске разрушился торговый павильон
МЧС: в Благовещенске рухнул торговый павильон из-за разгерметизации оборудования
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн – РИА Новости. Торговый павильон в Благовещенске разрушился в ночь на четверг, по предварительной версии, от разгерметизации газового оборудования внутри, сообщает главк МЧС РФ по Амурской области.
"Ранним утром на центральный пункт пожарной связи Благовещенска поступила информация о разрушении ларька по улице Горького. Причина происшествия устанавливается, по одной из версий в павильоне произошла разгерметизация газового оборудования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Строение повреждено по всей площади. Пожарные провели проливку конструкций. На месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску, эксперты испытательной пожарной лаборатории и полицейские, уточнили в ведомстве.