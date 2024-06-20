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Над Мелитополем сбили четыре украинские ракеты - РИА Новости, 20.06.2024
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22:58 20.06.2024 (обновлено: 23:03 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/rakety-1954396975.html
Над Мелитополем сбили четыре украинские ракеты
Над Мелитополем сбили четыре украинские ракеты - РИА Новости, 20.06.2024
Над Мелитополем сбили четыре украинские ракеты
Система ПВО сбила четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем Запорожской области, сообщает администрация города. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T22:58
2024-06-20T23:03
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
запорожская область
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Система ПВО сбила четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем Запорожской области, сообщает администрация города. "Над Мелитополем работает ПВО. По информации оперативных служб, около 22:00 зафиксированы несколько попыток киевского режима обстрелять Мелитополь. Всего система ПВО Вооруженных сил России сбила четыре ракеты в небе над Мелитополем", - говорится в сообщении. "Городу ничего не угрожает", - подчеркнули в администрации.Журналистам подтвердили эту информацию в оперативных службах.
https://ria.ru/20231228/pvo-1918854192.html
мелитополь
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в мире, мелитополь, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь, Запорожская область, Россия
Над Мелитополем сбили четыре украинские ракеты

Администрация Мелитополя: ПВО сбила четыре украинские ракеты в небе над городом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Система ПВО сбила четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем Запорожской области, сообщает администрация города.
«
"Над Мелитополем работает ПВО. По информации оперативных служб, около 22:00 зафиксированы несколько попыток киевского режима обстрелять Мелитополь. Всего система ПВО Вооруженных сил России сбила четыре ракеты в небе над Мелитополем", - говорится в сообщении.
"Городу ничего не угрожает", - подчеркнули в администрации.
Журналистам подтвердили эту информацию в оперативных службах.
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