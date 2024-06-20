https://ria.ru/20240620/rakety-1954396975.html
Над Мелитополем сбили четыре украинские ракеты
Над Мелитополем сбили четыре украинские ракеты - РИА Новости, 20.06.2024
Над Мелитополем сбили четыре украинские ракеты
Система ПВО сбила четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем Запорожской области, сообщает администрация города. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T22:58
2024-06-20T22:58
2024-06-20T23:03
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Система ПВО сбила четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем Запорожской области, сообщает администрация города. "Над Мелитополем работает ПВО. По информации оперативных служб, около 22:00 зафиксированы несколько попыток киевского режима обстрелять Мелитополь. Всего система ПВО Вооруженных сил России сбила четыре ракеты в небе над Мелитополем", - говорится в сообщении. "Городу ничего не угрожает", - подчеркнули в администрации.Журналистам подтвердили эту информацию в оперативных службах.
https://ria.ru/20231228/pvo-1918854192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Над Мелитополем сбили четыре украинские ракеты
Администрация Мелитополя: ПВО сбила четыре украинские ракеты в небе над городом