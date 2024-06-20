https://ria.ru/20240620/rakety-1954396975.html

Над Мелитополем сбили четыре украинские ракеты

Над Мелитополем сбили четыре украинские ракеты - РИА Новости, 20.06.2024

Над Мелитополем сбили четыре украинские ракеты

Система ПВО сбила четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем Запорожской области, сообщает администрация города. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T22:58

2024-06-20T22:58

2024-06-20T23:03

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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Система ПВО сбила четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем Запорожской области, сообщает администрация города. "Над Мелитополем работает ПВО. По информации оперативных служб, около 22:00 зафиксированы несколько попыток киевского режима обстрелять Мелитополь. Всего система ПВО Вооруженных сил России сбила четыре ракеты в небе над Мелитополем", - говорится в сообщении. "Городу ничего не угрожает", - подчеркнули в администрации.Журналистам подтвердили эту информацию в оперативных службах.

https://ria.ru/20231228/pvo-1918854192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мелитополь, запорожская область, россия