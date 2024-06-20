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Путин не получал от Рады сигналов о переговорах - РИА Новости, 20.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:17 20.06.2024 (обновлено: 19:45 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/rada-1954361394.html
Путин не получал от Рады сигналов о переговорах
Путин не получал от Рады сигналов о переговорах - РИА Новости, 20.06.2024
Путин не получал от Рады сигналов о переговорах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не известно о каких-то сигналах о переговорах со стороны Верховной рады Украины. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:17
2024-06-20T19:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не известно о каких-то сигналах о переговорах со стороны Верховной рады Украины."Мне это не известно", - ответил Путин на вопрос журналиста о том, пытался ли кто-то из депутатов Верховной рады послать ему сигналы и выйти с президентом РФ на переговоры.
https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html
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в мире, украина, верховная рада украины, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Россия, Владимир Путин
Путин не получал от Рады сигналов о переговорах

Путин заявил, что не знает о сигналах от Рады о желании вести переговоры

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не известно о каких-то сигналах о переговорах со стороны Верховной рады Украины.
"Мне это не известно", - ответил Путин на вопрос журналиста о том, пытался ли кто-то из депутатов Верховной рады послать ему сигналы и выйти с президентом РФ на переговоры.
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
"Дальше будет по-другому". Что Путин предложил Украине и Западу
14 июня, 15:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныРоссияВладимир Путин
 
 
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