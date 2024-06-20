https://ria.ru/20240620/rada-1954361394.html
Путин не получал от Рады сигналов о переговорах
Путин не получал от Рады сигналов о переговорах - РИА Новости, 20.06.2024
Путин не получал от Рады сигналов о переговорах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не известно о каких-то сигналах о переговорах со стороны Верховной рады Украины. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:17
2024-06-20T19:17
2024-06-20T19:45
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не известно о каких-то сигналах о переговорах со стороны Верховной рады Украины."Мне это не известно", - ответил Путин на вопрос журналиста о том, пытался ли кто-то из депутатов Верховной рады послать ему сигналы и выйти с президентом РФ на переговоры.
https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Путин не получал от Рады сигналов о переговорах
Путин заявил, что не знает о сигналах от Рады о желании вести переговоры