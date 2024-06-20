https://ria.ru/20240620/rada-1954361394.html

Путин не получал от Рады сигналов о переговорах

Путин не получал от Рады сигналов о переговорах - РИА Новости, 20.06.2024

Путин не получал от Рады сигналов о переговорах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не известно о каких-то сигналах о переговорах со стороны Верховной рады Украины. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:17

2024-06-20T19:17

2024-06-20T19:45

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не известно о каких-то сигналах о переговорах со стороны Верховной рады Украины."Мне это не известно", - ответил Путин на вопрос журналиста о том, пытался ли кто-то из депутатов Верховной рады послать ему сигналы и выйти с президентом РФ на переговоры.

https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, россия, владимир путин