https://ria.ru/20240620/putin-1954373784.html

Путин ответил на вопросы российских журналистов во Вьетнаме

Путин ответил на вопросы российских журналистов во Вьетнаме - РИА Новости, 20.06.2024

Путин ответил на вопросы российских журналистов во Вьетнаме

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы российских журналистов по итогам государственного визита во Вьетнам. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T20:26

2024-06-20T20:26

2024-06-20T20:26

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы российских журналистов по итогам государственного визита во Вьетнам. Президент пообщался с журналистами в Ханое после завершений мероприятий. Путин объяснил, что подписанный с Пхеньяном договор о стратегическом партнерства не имеет новизны, он был заключен в связи с тем, что прежний договор прекратил свое существование. По словам президента, в современных условиях подписание договора смотрится "особенно остро", но в тексте при этом "почти ничего не поменяли". Путин уточнил, что положения о взаимной обороне действуют "в случае военной агрессии", и добавил, что украинский режим начал агрессию не против России - а против Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики еще до того, как они вошли в состав РФ. При этом, заявил Путин, Россия никого не просила о помощи в проведении спецоперации. Президент также высказался о санкциях в отношении КНДР, назвал их странными и негуманными и сравнил санкционный режим против КНДР с блокадой Ленинграда. Путин добавил, что введенные в отношении КНДР санкции невозможно отменить обычными способами, но работать над этим нужно. Во время общения с журналистами президент несколько раз возвращался к сути договора. В частности, он ответил на вопрос, учитывал ли он корейский кризис при принятии решения о подписании договора. Путин заявил, что Россия исходит из того, что корейский кризис имеет тлеющий характер, но надеется, что договоренности РФ и КНДР будут сдерживающим фактором, чтобы он не перерос в активную фазу. Путин заявил, что поставки Сеулом летального оружия в зону боевых действий на Украине будет большой ошибкой, а если это произойдет, Россия примет соответствующие решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи. Президент также заявил, что Россия оставляет за собой право поставлять оружие в другие регионы, не исключено, что в КНДР. Журналисты спросили президента, ожидал ли он такого масштабного приема в КНДР, Путин ответил, что представлял себе, как это будет, но такого масштаба не ожидал. Журналисты задали Путину вопрос о реакции Запада на его мирные инициативы. Путин заявил, что реакция была ожидаемой, но здравомыслящие политики задумаются о них, если хотят прекращения конфликта. Президент выразил надежду, что "нигилизм в отношении наших предложений" не будет оставаться вечно, что-то будет меняться. Он добавил, что и российские условия будут меняться в зависимости от ситуации на земле. Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а достигнутые в Стамбуле в 2022 году договоренности были приемлемы для украинской стороны. Россия готова продолжать диалог с украинской стороной на базе Стамбула и Минска, добавил президент. Переговоры, по словам президента, могут начаться "хоть завтра", а место их проведения не имеет значения, российские предложения "лежат на столе". Путин также прокомментировал ситуацию на линии соприкосновения сторон, заявил, что у России нет цели подходить к Харькову. Он напомнил, что еще полгода назад заявлял о планах создать санитарную зону на украинской территории для защиты российских приграничных населенных пунктов. Обстрелы не прекратились, и Россия сделала то, "о чем и говорили". По его словам, американцы и европейцы подталкивают украинцев к тому, что они любой ценой "выдавили наши подразделения на линию госграницы", планируя подать это как крупный успех 2024 года в связи с ожидающимся саммитом НАТО, а потом и выборами в США. Команда "любой ценой" будет очень дорого стоить украинским военным, отметил президент. А хамство США, заявил Путин, идет им в стратегическом плане только во вред, этого никто не простит. Киевский режим, по словам президента, заинтересован в продолжении огня, так как не хочет уходить от власти и проводить выборы в соответствии с конституцией. Путин добавил, что Украина будет "вечно тянуть с прекращением огня". Он добавил, что считает, что Запад повесит все непопулярные решения на Владимира Зеленского и поменяет его в первой половине следующего года. Президент также привел журналистам пример формальной логики: Запад хочет добиться стратегического поражения России на поле боя, а это означает прекращение российской государственности, а тогда встает вопрос: зачем бояться и не лучше ли тогда идти до конца. Путин добавил, что российские военные готовятся ко всем возможным вариантам развития ситуации на украинском направлении. Путин также заявил, что обстрелы Белгорода дальнобойным оружием можно назвать актом агрессии, Россия это анализирует. Президент заявил, что стратегические силы России всегда находятся в состоянии полной боевой готовности, поэтому Россию мало беспокоит то, что сейчас делают западные страны. По его словам, Россия знает, что вероятный противник разрабатывает новые элементы, связанные с понижением порога применения ядерного оружия, в связи с этим могут быть внесены изменения в ядерную доктрину РФ.

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https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

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Теплая встреча: визит Владимира Путина во Вьетнам Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. У Президентского дворца Путина встретил президент Вьетнама То Лам, оркестр исполнил гимны двух стран, маршем прошел почетный караул. После этого российская и вьетнамская делегации провели переговоры. В ходе визита Владимир Путин также возложил венок к Мемориалу павшим героям на севере города. 2024-06-20T20:26 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, стамбул, владимир путин, владимир зеленский, нато, вьетнам