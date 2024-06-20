https://ria.ru/20240620/putin-1954371528.html
В Азии сколачивается блоковая система, заявил Путин
В Азии сколачивается блоковая система, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
В Азии сколачивается блоковая система, заявил Путин
В Азии сколачивается блоковая система, это создаёт угрозы для всех стран региона, в том числе для России, и она будет на это реагировать, заявил президент... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T20:05
2024-06-20T20:05
2024-06-20T20:05
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. В Азии сколачивается блоковая система, это создаёт угрозы для всех стран региона, в том числе для России, и она будет на это реагировать, заявил президент России Владимир Путин. "А мы видим, что в Азии происходит, правда? Блоковая система сколачивается в Азии, уже НАТО туда переезжает как на постоянное место жительства. И это, конечно, создает угрозы для всех стран региона, в том числе и для Российской Федерации, но мы на это обязаны реагировать и будем это делать", - сказал российский лидер на пресс-конференции во Вьетнаме.
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в мире, азия, россия, вьетнам, владимир путин, нато
В мире, Азия, Россия, Вьетнам, Владимир Путин, НАТО
В Азии сколачивается блоковая система, заявил Путин
Путин: в Азии сколачивается блоковая система, это угрожает всем стран региона