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В Азии сколачивается блоковая система, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
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20:05 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/putin-1954371528.html
В Азии сколачивается блоковая система, заявил Путин
В Азии сколачивается блоковая система, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
В Азии сколачивается блоковая система, заявил Путин
В Азии сколачивается блоковая система, это создаёт угрозы для всех стран региона, в том числе для России, и она будет на это реагировать, заявил президент... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T20:05
2024-06-20T20:05
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. В Азии сколачивается блоковая система, это создаёт угрозы для всех стран региона, в том числе для России, и она будет на это реагировать, заявил президент России Владимир Путин. "А мы видим, что в Азии происходит, правда? Блоковая система сколачивается в Азии, уже НАТО туда переезжает как на постоянное место жительства. И это, конечно, создает угрозы для всех стран региона, в том числе и для Российской Федерации, но мы на это обязаны реагировать и будем это делать", - сказал российский лидер на пресс-конференции во Вьетнаме.
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в мире, азия, россия, вьетнам, владимир путин, нато
В мире, Азия, Россия, Вьетнам, Владимир Путин, НАТО
В Азии сколачивается блоковая система, заявил Путин

Путин: в Азии сколачивается блоковая система, это угрожает всем стран региона

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. В Азии сколачивается блоковая система, это создаёт угрозы для всех стран региона, в том числе для России, и она будет на это реагировать, заявил президент России Владимир Путин.
«
"А мы видим, что в Азии происходит, правда? Блоковая система сколачивается в Азии, уже НАТО туда переезжает как на постоянное место жительства. И это, конечно, создает угрозы для всех стран региона, в том числе и для Российской Федерации, но мы на это обязаны реагировать и будем это делать", - сказал российский лидер на пресс-конференции во Вьетнаме.
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В миреАзияРоссияВьетнамВладимир ПутинНАТО
 
 
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