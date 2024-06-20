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Путин рассказал об ответе России на возможные поставки оружия Сеулом Киеву - РИА Новости, 20.06.2024
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19:59 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/putin-1954370105.html
Путин рассказал об ответе России на возможные поставки оружия Сеулом Киеву
Путин рассказал об ответе России на возможные поставки оружия Сеулом Киеву - РИА Новости, 20.06.2024
Путин рассказал об ответе России на возможные поставки оружия Сеулом Киеву
Россия в случае поставок Сеулом вооружения Киеву может в ответ принять решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:59
2024-06-20T19:59
россия
сеул
киев
владимир путин
визит путина в кндр
южная корея
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия в случае поставок Сеулом вооружения Киеву может в ответ принять решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий, на Украину, то это было бы очень большой ошибкой. Надеюсь, что этого не произойдет. Если это будет происходить, то тогда и мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20240620/putin-1954357937.html
россия
сеул
киев
южная корея
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россия, сеул, киев, владимир путин, визит путина в кндр, южная корея
Россия, Сеул, Киев, Владимир Путин, Визит Путина в КНДР, Южная Корея
Путин рассказал об ответе России на возможные поставки оружия Сеулом Киеву

Путин: Россия в случае поставок Сеулом оружия Киеву может принять решения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия в случае поставок Сеулом вооружения Киеву может в ответ принять решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий, на Украину, то это было бы очень большой ошибкой. Надеюсь, что этого не произойдет. Если это будет происходить, то тогда и мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи", - сказал Путин журналистам.
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