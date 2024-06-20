https://ria.ru/20240620/putin-1954370105.html

Путин рассказал об ответе России на возможные поставки оружия Сеулом Киеву

Путин рассказал об ответе России на возможные поставки оружия Сеулом Киеву - РИА Новости, 20.06.2024

Путин рассказал об ответе России на возможные поставки оружия Сеулом Киеву

Россия в случае поставок Сеулом вооружения Киеву может в ответ принять решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:59

2024-06-20T19:59

2024-06-20T19:59

россия

сеул

киев

владимир путин

визит путина в кндр

южная корея

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия в случае поставок Сеулом вооружения Киеву может в ответ принять решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий, на Украину, то это было бы очень большой ошибкой. Надеюсь, что этого не произойдет. Если это будет происходить, то тогда и мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20240620/putin-1954357937.html

россия

сеул

киев

южная корея

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Наталья Макарова

россия, сеул, киев, владимир путин, визит путина в кндр, южная корея