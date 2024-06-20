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Путин назвал важнейшую задачу для России - РИА Новости, 20.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:53 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/putin-1954369078.html
Путин назвал важнейшую задачу для России
Путин назвал важнейшую задачу для России - РИА Новости, 20.06.2024
Путин назвал важнейшую задачу для России
Президент России Владимир Путин назвал важнейшей задачей для России отражение ударов дальнобойным оружием по ее территории. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:53
2024-06-20T19:53
специальная военная операция на украине
россия
вьетнам
владимир путин
украина
вооруженные силы украины
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал важнейшей задачей для России отражение ударов дальнобойным оружием по ее территории. "Для России важнейшая задача - отражать удары противника на своей территории... Наши военные ко всем возможным путям развития готовятся. Если обстрелы наших приграничных населенных пунктов будут продолжаться, мы будем вынуждены создавать зону безопасности, санитарную зону на украинской территории. Они продолжились - мы сделали то, о чем говорили", - сказал российский лидер на пресс-конференции во Вьетнаме.
https://ria.ru/20240620/putin-1954364999.html
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россия, вьетнам, владимир путин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вьетнам, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины
Путин назвал важнейшую задачу для России

Путин назвал отражение ударов дальнобойным оружием важнейшей задачей для России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал важнейшей задачей для России отражение ударов дальнобойным оружием по ее территории.
"Для России важнейшая задача - отражать удары противника на своей территории... Наши военные ко всем возможным путям развития готовятся. Если обстрелы наших приграничных населенных пунктов будут продолжаться, мы будем вынуждены создавать зону безопасности, санитарную зону на украинской территории. Они продолжились - мы сделали то, о чем говорили", - сказал российский лидер на пресс-конференции во Вьетнаме.
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Вчера, 19:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВьетнамВладимир ПутинУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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