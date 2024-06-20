https://ria.ru/20240620/putin-1954369078.html
Путин назвал важнейшую задачу для России
Путин назвал важнейшую задачу для России - РИА Новости, 20.06.2024
Путин назвал важнейшую задачу для России
Президент России Владимир Путин назвал важнейшей задачей для России отражение ударов дальнобойным оружием по ее территории. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:53
2024-06-20T19:53
2024-06-20T19:53
специальная военная операция на украине
россия
вьетнам
владимир путин
украина
вооруженные силы украины
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал важнейшей задачей для России отражение ударов дальнобойным оружием по ее территории. "Для России важнейшая задача - отражать удары противника на своей территории... Наши военные ко всем возможным путям развития готовятся. Если обстрелы наших приграничных населенных пунктов будут продолжаться, мы будем вынуждены создавать зону безопасности, санитарную зону на украинской территории. Они продолжились - мы сделали то, о чем говорили", - сказал российский лидер на пресс-конференции во Вьетнаме.
https://ria.ru/20240620/putin-1954364999.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, владимир путин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вьетнам, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины
Путин назвал важнейшую задачу для России
Путин назвал отражение ударов дальнобойным оружием важнейшей задачей для России