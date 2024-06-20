https://ria.ru/20240620/putin-1954369078.html

Путин назвал важнейшую задачу для России

Путин назвал важнейшую задачу для России - РИА Новости, 20.06.2024

Путин назвал важнейшую задачу для России

Президент России Владимир Путин назвал важнейшей задачей для России отражение ударов дальнобойным оружием по ее территории. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:53

2024-06-20T19:53

2024-06-20T19:53

специальная военная операция на украине

россия

вьетнам

владимир путин

украина

вооруженные силы украины

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал важнейшей задачей для России отражение ударов дальнобойным оружием по ее территории. "Для России важнейшая задача - отражать удары противника на своей территории... Наши военные ко всем возможным путям развития готовятся. Если обстрелы наших приграничных населенных пунктов будут продолжаться, мы будем вынуждены создавать зону безопасности, санитарную зону на украинской территории. Они продолжились - мы сделали то, о чем говорили", - сказал российский лидер на пресс-конференции во Вьетнаме.

https://ria.ru/20240620/putin-1954364999.html

россия

вьетнам

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, вьетнам, владимир путин, украина, вооруженные силы украины