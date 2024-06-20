https://ria.ru/20240620/putin-1954365830.html

Украина попытается подать новое контрнаступление как успех, заявил Путин

Украина попытается подать новое контрнаступление как успех, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024

Украина попытается подать новое контрнаступление как успех, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что новое контрнаступление Украина будет пытаться подать как стратегический успех 2024 года, Россия посмотрит, что из этого... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:35

2024-06-20T19:35

2024-06-20T19:35

специальная военная операция на украине

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что новое контрнаступление Украина будет пытаться подать как стратегический успех 2024 года, Россия посмотрит, что из этого выйдет. "Нам известно, что определенным образом американцы, европейцы подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой опять выдавили наши подразделения на линию госграницы. Они планируют подать это как крупный успех 2024 года в связи с будущим саммитом НАТО и выборами в США. Посмотрим, что будет происходить на самом деле", - сказал российский лидер на пресс-конференции во Вьетнаме.

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россия, украина, сша, владимир путин, нато, в мире