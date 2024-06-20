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Украина попытается подать новое контрнаступление как успех, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:35 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/putin-1954365830.html
Украина попытается подать новое контрнаступление как успех, заявил Путин
Украина попытается подать новое контрнаступление как успех, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
Украина попытается подать новое контрнаступление как успех, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что новое контрнаступление Украина будет пытаться подать как стратегический успех 2024 года, Россия посмотрит, что из этого... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:35
2024-06-20T19:35
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир путин
нато
в мире
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что новое контрнаступление Украина будет пытаться подать как стратегический успех 2024 года, Россия посмотрит, что из этого выйдет. "Нам известно, что определенным образом американцы, европейцы подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой опять выдавили наши подразделения на линию госграницы. Они планируют подать это как крупный успех 2024 года в связи с будущим саммитом НАТО и выборами в США. Посмотрим, что будет происходить на самом деле", - сказал российский лидер на пресс-конференции во Вьетнаме.
https://ria.ru/20240620/putin-1954364999.html
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россия, украина, сша, владимир путин, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Путин, НАТО, В мире
Украина попытается подать новое контрнаступление как успех, заявил Путин

Путин: Украина попытается подать новое контрнаступление как стратегический успех

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что новое контрнаступление Украина будет пытаться подать как стратегический успех 2024 года, Россия посмотрит, что из этого выйдет.
"Нам известно, что определенным образом американцы, европейцы подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой опять выдавили наши подразделения на линию госграницы. Они планируют подать это как крупный успех 2024 года в связи с будущим саммитом НАТО и выборами в США. Посмотрим, что будет происходить на самом деле", - сказал российский лидер на пресс-конференции во Вьетнаме.
Учения электронных пусков оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер-М - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Путин: ВС России готовятся ко всем вариантам развития ситуации на Украине
Вчера, 19:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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