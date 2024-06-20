https://ria.ru/20240620/putin-1954365324.html

Путин заявил о необходимости укрепления нормативно-правовой базы России

Путин заявил о необходимости укрепления нормативно-правовой базы России - РИА Новости, 20.06.2024

Путин заявил о необходимости укрепления нормативно-правовой базы России

Обстановка в мире требует укрепления нормативно-правовой базы России с другими странами, особенно на важных направлениях, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:33

2024-06-20T19:33

2024-06-20T19:33

россия

вьетнам

владимир путин

визит путина в кндр

в мире

политика

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ХАНОЙ, 20 июн – РИА Новости. Обстановка в мире требует укрепления нормативно-правовой базы России с другими странами, особенно на важных направлениях, заявил президент России Владимир Путин, говоря о договоре с КНДР. "Обстановка в мире складывается таким образом, что требует укрепления нормативно-правовой базы с нашими партнерами, особенно на тех направлениях, которые мы считаем важными, в том числе с учетом того, что складывается в Азии", - сказал Путин журналистам во Вьетнаме, говоря о договоре с КНДР.

https://ria.ru/20240620/putin-1954364208.html

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вьетнам

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россия, вьетнам, владимир путин, визит путина в кндр, в мире, политика