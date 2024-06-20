https://ria.ru/20240620/putin-1954364589.html

Понять уровень отношений России и КНДР можно без разведки, заявил Путин

Понять уровень отношений России и КНДР можно без разведки, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024

Понять уровень отношений России и КНДР можно без разведки, заявил Путин

Разведка США одна из самых мощных в мире, но не нужно заниматься разведкой, чтобы понимать уровень отношений РФ и КНДР, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:29

2024-06-20T19:29

2024-06-20T19:49

россия

сша

визит путина в кндр

владимир путин

кндр (северная корея)

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Разведка США одна из самых мощных в мире, но не нужно заниматься разведкой, чтобы понимать уровень отношений РФ и КНДР, заявил президент России Владимир Путин."Это одна из самых мощных разведок мира. Я думаю, что они хорошо проинформированы и вряд ли можно ожидать такую реакцию, потому что мы же открыто об этом говорим, и здесь не нужно заниматься ни электронной разведкой, ни агентурной для того, чтобы понимать, к чему идет дело и на какой оно стадии находится. Мы работали же в открытую", - ответил Путин журналистам, комментируя сообщения СМИ о том, что разведка США якобы не была готова к подписанию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.Он отметил, что отдельные статьи стороны обсуждали в закрытом режиме, но в целом можно было посмотреть договор двух стран и от 1960-х годов, которые РФ и КНДР практически воспроизвели чуть ли не в полном виде."Поэтому странно, если это вызывает какое-то удивление, что разведсообщество США не было к этому готово" - добавил Путин.

https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html

россия

сша

кндр (северная корея)

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Наталья Макарова

россия, сша, визит путина в кндр, владимир путин, кндр (северная корея)