Понять уровень отношений России и КНДР можно без разведки, заявил Путин
Путин: США не нужна разведка, чтобы понять уровень отношений России и КНДР
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне. Архивное фото
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Разведка США одна из самых мощных в мире, но не нужно заниматься разведкой, чтобы понимать уровень отношений РФ и КНДР, заявил президент России Владимир Путин.
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"Это одна из самых мощных разведок мира. Я думаю, что они хорошо проинформированы и вряд ли можно ожидать такую реакцию, потому что мы же открыто об этом говорим, и здесь не нужно заниматься ни электронной разведкой, ни агентурной для того, чтобы понимать, к чему идет дело и на какой оно стадии находится. Мы работали же в открытую", - ответил Путин журналистам, комментируя сообщения СМИ о том, что разведка США якобы не была готова к подписанию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.
Он отметил, что отдельные статьи стороны обсуждали в закрытом режиме, но в целом можно было посмотреть договор двух стран и от 1960-х годов, которые РФ и КНДР практически воспроизвели чуть ли не в полном виде.
"Поэтому странно, если это вызывает какое-то удивление, что разведсообщество США не было к этому готово" - добавил Путин.
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