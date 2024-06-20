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Понять уровень отношений России и КНДР можно без разведки, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
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19:29 20.06.2024 (обновлено: 19:49 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/putin-1954364589.html
Понять уровень отношений России и КНДР можно без разведки, заявил Путин
Понять уровень отношений России и КНДР можно без разведки, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
Понять уровень отношений России и КНДР можно без разведки, заявил Путин
Разведка США одна из самых мощных в мире, но не нужно заниматься разведкой, чтобы понимать уровень отношений РФ и КНДР, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:29
2024-06-20T19:49
россия
сша
визит путина в кндр
владимир путин
кндр (северная корея)
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Разведка США одна из самых мощных в мире, но не нужно заниматься разведкой, чтобы понимать уровень отношений РФ и КНДР, заявил президент России Владимир Путин."Это одна из самых мощных разведок мира. Я думаю, что они хорошо проинформированы и вряд ли можно ожидать такую реакцию, потому что мы же открыто об этом говорим, и здесь не нужно заниматься ни электронной разведкой, ни агентурной для того, чтобы понимать, к чему идет дело и на какой оно стадии находится. Мы работали же в открытую", - ответил Путин журналистам, комментируя сообщения СМИ о том, что разведка США якобы не была готова к подписанию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.Он отметил, что отдельные статьи стороны обсуждали в закрытом режиме, но в целом можно было посмотреть договор двух стран и от 1960-х годов, которые РФ и КНДР практически воспроизвели чуть ли не в полном виде."Поэтому странно, если это вызывает какое-то удивление, что разведсообщество США не было к этому готово" - добавил Путин.
https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html
россия
сша
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Россия, США, Визит Путина в КНДР, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея)
Понять уровень отношений России и КНДР можно без разведки, заявил Путин

Путин: США не нужна разведка, чтобы понять уровень отношений России и КНДР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне. Архивное фото
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Разведка США одна из самых мощных в мире, но не нужно заниматься разведкой, чтобы понимать уровень отношений РФ и КНДР, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Это одна из самых мощных разведок мира. Я думаю, что они хорошо проинформированы и вряд ли можно ожидать такую реакцию, потому что мы же открыто об этом говорим, и здесь не нужно заниматься ни электронной разведкой, ни агентурной для того, чтобы понимать, к чему идет дело и на какой оно стадии находится. Мы работали же в открытую", - ответил Путин журналистам, комментируя сообщения СМИ о том, что разведка США якобы не была готова к подписанию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.
Он отметил, что отдельные статьи стороны обсуждали в закрытом режиме, но в целом можно было посмотреть договор двух стран и от 1960-х годов, которые РФ и КНДР практически воспроизвели чуть ли не в полном виде.
"Поэтому странно, если это вызывает какое-то удивление, что разведсообщество США не было к этому готово" - добавил Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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