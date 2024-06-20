https://ria.ru/20240620/putin-1954364208.html

России незачем бояться, заявил Путин

России незачем бояться, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024

России незачем бояться, заявил Путин

Для России стратегическое поражение будет означать прекращение её государственности, а значит, зачем бояться, надо идти до конца, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:28

2024-06-20T19:28

2024-06-20T19:56

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Для России стратегическое поражение будет означать прекращение её государственности, а значит, зачем бояться, надо идти до конца, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе к представителям российских СМИ. "Для России это (стратегическое поражение - ред.) означает прекращение её государственности, вот, что это означает. Это означает конец тысячелетней истории российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встаёт вопрос, а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20240620/putin-1954246974.html

россия

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россия, владимир путин