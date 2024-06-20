https://ria.ru/20240620/putin-1954364208.html
России незачем бояться, заявил Путин
России незачем бояться, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
России незачем бояться, заявил Путин
Для России стратегическое поражение будет означать прекращение её государственности, а значит, зачем бояться, надо идти до конца, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:28
2024-06-20T19:28
2024-06-20T19:56
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945098441_0:5:3071:1732_1920x0_80_0_0_3ed8b7d945d2d206fce002ed466324ff.jpg
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Для России стратегическое поражение будет означать прекращение её государственности, а значит, зачем бояться, надо идти до конца, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе к представителям российских СМИ. "Для России это (стратегическое поражение - ред.) означает прекращение её государственности, вот, что это означает. Это означает конец тысячелетней истории российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встаёт вопрос, а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20240620/putin-1954246974.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945098441_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_79cb6a74734fcb3b0ec150b56aa20a07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
России незачем бояться, заявил Путин
Путин заявил, что России незачем бояться и надо идти до конца