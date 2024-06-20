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России незачем бояться, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:28 20.06.2024 (обновлено: 19:56 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/putin-1954364208.html
России незачем бояться, заявил Путин
России незачем бояться, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
России незачем бояться, заявил Путин
Для России стратегическое поражение будет означать прекращение её государственности, а значит, зачем бояться, надо идти до конца, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:28
2024-06-20T19:56
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Для России стратегическое поражение будет означать прекращение её государственности, а значит, зачем бояться, надо идти до конца, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе к представителям российских СМИ. "Для России это (стратегическое поражение - ред.) означает прекращение её государственности, вот, что это означает. Это означает конец тысячелетней истории российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встаёт вопрос, а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20240620/putin-1954246974.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
России незачем бояться, заявил Путин

Путин заявил, что России незачем бояться и надо идти до конца

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Для России стратегическое поражение будет означать прекращение её государственности, а значит, зачем бояться, надо идти до конца, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе к представителям российских СМИ.
«
"Для России это (стратегическое поражение - ред.) означает прекращение её государственности, вот, что это означает. Это означает конец тысячелетней истории российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встаёт вопрос, а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
Президент России Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
"Зачем нам бояться". Путин обратился к лидерам Запада
Вчера, 19:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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