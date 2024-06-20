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Путин предостерег Киев от попыток выдавить Россию из Харьковской области - РИА Новости, 20.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:24 20.06.2024 (обновлено: 19:31 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/putin-1954363358.html
Путин предостерег Киев от попыток выдавить Россию из Харьковской области
Путин предостерег Киев от попыток выдавить Россию из Харьковской области - РИА Новости, 20.06.2024
Путин предостерег Киев от попыток выдавить Россию из Харьковской области
Попытки выдавить Россию из Харьковской области приведут к потерям для Киева, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:24
2024-06-20T19:31
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
в мире
киев
владимир путин
нато
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Попытки выдавить Россию из Харьковской области приведут к потерям для Киева, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам известно, что главным образом американцы, европейцы подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой - опять любой ценой, я хочу это подчеркнуть, выдавили наши подразделения на линию госграницы, и планируют подать это как крупный успех 2024 года в связи с ожидающимся саммитом НАТО, а потом и выборами в США", - сказал он журналистам.Путин отметил, что эта команда "любой ценой" , если она не основана на реалиях, "будет опять очень дорого стоить украинским вооруженным силам".
https://ria.ru/20240620/putin-1954246974.html
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россия, харьковская область, в мире, киев, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, В мире, Киев, Владимир Путин, НАТО
Путин предостерег Киев от попыток выдавить Россию из Харьковской области

Путин: попытки выдавить Россию из Харьковской области приведут к потерям для ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Попытки выдавить Россию из Харьковской области приведут к потерям для Киева, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Нам известно, что главным образом американцы, европейцы подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой - опять любой ценой, я хочу это подчеркнуть, выдавили наши подразделения на линию госграницы, и планируют подать это как крупный успех 2024 года в связи с ожидающимся саммитом НАТО, а потом и выборами в США", - сказал он журналистам.
Путин отметил, что эта команда "любой ценой" , если она не основана на реалиях, "будет опять очень дорого стоить украинским вооруженным силам".
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