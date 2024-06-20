https://ria.ru/20240620/putin-1954363358.html

Путин предостерег Киев от попыток выдавить Россию из Харьковской области

Путин предостерег Киев от попыток выдавить Россию из Харьковской области - РИА Новости, 20.06.2024

Путин предостерег Киев от попыток выдавить Россию из Харьковской области

Попытки выдавить Россию из Харьковской области приведут к потерям для Киева, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:24

2024-06-20T19:24

2024-06-20T19:31

специальная военная операция на украине

россия

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владимир путин

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Попытки выдавить Россию из Харьковской области приведут к потерям для Киева, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам известно, что главным образом американцы, европейцы подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой - опять любой ценой, я хочу это подчеркнуть, выдавили наши подразделения на линию госграницы, и планируют подать это как крупный успех 2024 года в связи с ожидающимся саммитом НАТО, а потом и выборами в США", - сказал он журналистам.Путин отметил, что эта команда "любой ценой" , если она не основана на реалиях, "будет опять очень дорого стоить украинским вооруженным силам".

https://ria.ru/20240620/putin-1954246974.html

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харьковская область

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