https://ria.ru/20240620/putin-1954362978.html

Путин успокоил Южную Корею

Путин успокоил Южную Корею - РИА Новости, 20.06.2024

Путин успокоил Южную Корею

Южной Корее не о чем беспокоится, помощь России в военной сфере для КНДР будет осуществляться только в случае агрессии, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:23

2024-06-20T19:23

2024-06-20T19:23

россия

владимир путин

визит путина в кндр

южная корея

в мире

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Южной Корее не о чем беспокоится, помощь России в военной сфере для КНДР будет осуществляться только в случае агрессии, сообщил президент России Владимир Путин. "Республике Корее не о чем беспокоится, потому что наша помощь (КНДР) в военной сфере в соответствии с договором, который мы подписали, возникает только в том случае, если в отношении одной из подписавших этот документ сторон будет осуществлена агрессия. Насколько мне известно, Республика Корея агрессию в отношении КНДР не планирует, а значит и бояться нашего сотрудничества в этой сфере нет никакой необходимости", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20230925/sanktsii-1898510089.html

россия

южная корея

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россия, владимир путин, визит путина в кндр, южная корея, в мире