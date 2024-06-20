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Путин успокоил Южную Корею - РИА Новости, 20.06.2024
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19:23 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/putin-1954362978.html
Путин успокоил Южную Корею
Путин успокоил Южную Корею - РИА Новости, 20.06.2024
Путин успокоил Южную Корею
Южной Корее не о чем беспокоится, помощь России в военной сфере для КНДР будет осуществляться только в случае агрессии, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:23
2024-06-20T19:23
россия
владимир путин
визит путина в кндр
южная корея
в мире
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Южной Корее не о чем беспокоится, помощь России в военной сфере для КНДР будет осуществляться только в случае агрессии, сообщил президент России Владимир Путин. "Республике Корее не о чем беспокоится, потому что наша помощь (КНДР) в военной сфере в соответствии с договором, который мы подписали, возникает только в том случае, если в отношении одной из подписавших этот документ сторон будет осуществлена агрессия. Насколько мне известно, Республика Корея агрессию в отношении КНДР не планирует, а значит и бояться нашего сотрудничества в этой сфере нет никакой необходимости", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20230925/sanktsii-1898510089.html
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россия, владимир путин, визит путина в кндр, южная корея, в мире
Россия, Владимир Путин, Визит Путина в КНДР, Южная Корея, В мире
Путин успокоил Южную Корею

Путин: РФ поможет КНДР только в случае агрессии Южной Кореи, ей нечего бояться

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Южной Корее не о чем беспокоится, помощь России в военной сфере для КНДР будет осуществляться только в случае агрессии, сообщил президент России Владимир Путин.
"Республике Корее не о чем беспокоится, потому что наша помощь (КНДР) в военной сфере в соответствии с договором, который мы подписали, возникает только в том случае, если в отношении одной из подписавших этот документ сторон будет осуществлена агрессия. Насколько мне известно, Республика Корея агрессию в отношении КНДР не планирует, а значит и бояться нашего сотрудничества в этой сфере нет никакой необходимости", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Южная Корея пригрозила России санкциями за военное сотрудничество с КНДР
25 сентября 2023, 14:52
 
РоссияВладимир ПутинВизит Путина в КНДРЮжная КореяВ мире
 
 
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