https://ria.ru/20240620/putin-1954361938.html
Москва продолжит диалог с Киевом на базе прошлых переговоров, заявил Путин
Москва продолжит диалог с Киевом на базе прошлых переговоров, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
Москва продолжит диалог с Киевом на базе прошлых переговоров, заявил Путин
Россия готова продолжать диалог с украинской стороной на базе Стамбула и Минска, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:20
2024-06-20T19:20
2024-06-20T19:20
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия готова продолжать диалог с украинской стороной на базе Стамбула и Минска, заявил президент РФ Владимир Путин. "На основе тех договоренностей, которые, я еще раз это хочу повторить, были достигнуты в ходе непростых переговоров, полуторамесячных переговоров почти, в Стамбуле и Минске, вот на этой базе мы готовы продолжать наш диалог с украинской стороной", - сказал Путин представителям российских СМИ во Вьетнаме. Достигнутые в Стамбуле договоренности по Украине были в принципе приемлемы для украинской стороны, добавил Путин."Если мы тогда договорились, и стоит подпись руководителя переговорной группы, значит, что достигнутые в Стамбуле договоренности в принципе были приемлемы для украинской стороны", - сказал он журналистам.Президент добавил, что не имеет значение, где эти переговоры состоятся.
https://ria.ru/20240620/rada-1954361394.html
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в мире, россия, стамбул, минск, владимир путин
В мире, Россия, Стамбул, Минск, Владимир Путин
Москва продолжит диалог с Киевом на базе прошлых переговоров, заявил Путин
Путин: Россия готова продолжать диалог с Украиной на базе Стамбула и Минска