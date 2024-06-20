https://ria.ru/20240620/putin-1954361938.html

Москва продолжит диалог с Киевом на базе прошлых переговоров, заявил Путин

Москва продолжит диалог с Киевом на базе прошлых переговоров, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024

Москва продолжит диалог с Киевом на базе прошлых переговоров, заявил Путин

Россия готова продолжать диалог с украинской стороной на базе Стамбула и Минска, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:20

2024-06-20T19:20

2024-06-20T19:20

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стамбул

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия готова продолжать диалог с украинской стороной на базе Стамбула и Минска, заявил президент РФ Владимир Путин. "На основе тех договоренностей, которые, я еще раз это хочу повторить, были достигнуты в ходе непростых переговоров, полуторамесячных переговоров почти, в Стамбуле и Минске, вот на этой базе мы готовы продолжать наш диалог с украинской стороной", - сказал Путин представителям российских СМИ во Вьетнаме. Достигнутые в Стамбуле договоренности по Украине были в принципе приемлемы для украинской стороны, добавил Путин."Если мы тогда договорились, и стоит подпись руководителя переговорной группы, значит, что достигнутые в Стамбуле договоренности в принципе были приемлемы для украинской стороны", - сказал он журналистам.Президент добавил, что не имеет значение, где эти переговоры состоятся.

https://ria.ru/20240620/rada-1954361394.html

https://ria.ru/20240524/peregovory-1948208078.html

россия

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в мире, россия, стамбул, минск, владимир путин