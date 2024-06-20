https://ria.ru/20240620/putin-1954361799.html

Россия может поставлять во Вьетнам свой СПГ, заявил Путин

Россия может поставлять во Вьетнам свой СПГ, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024

Россия может поставлять во Вьетнам свой СПГ, заявил Путин

Россия может поставлять во Вьетнам свой сжиженный природный газ (СПГ) или осуществлять его производство во Вьетнаме, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:20

2024-06-20T19:20

2024-06-20T19:20

экономика

цены на нефть

россия

вьетнам

владимир путин

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия может поставлять во Вьетнам свой сжиженный природный газ (СПГ) или осуществлять его производство во Вьетнаме, сказал президент РФ Владимир Путин. "Есть разные варианты. Можно здесь принимать участие в строительстве соответствующих мощностей для сжижения, а можно поставлять наш сжиженный газ с территории РФ, и так и так можно", - сказал Путин во время подхода к представителям СМИ во Вьетнаме.

https://ria.ru/20240620/neft-1954231031.html

россия

вьетнам

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, вьетнам, владимир путин