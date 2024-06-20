https://ria.ru/20240620/putin-1954361799.html
Россия может поставлять во Вьетнам свой СПГ, заявил Путин
Россия может поставлять во Вьетнам свой СПГ, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
Россия может поставлять во Вьетнам свой СПГ, заявил Путин
Россия может поставлять во Вьетнам свой сжиженный природный газ (СПГ) или осуществлять его производство во Вьетнаме, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:20
2024-06-20T19:20
2024-06-20T19:20
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия может поставлять во Вьетнам свой сжиженный природный газ (СПГ) или осуществлять его производство во Вьетнаме, сказал президент РФ Владимир Путин. "Есть разные варианты. Можно здесь принимать участие в строительстве соответствующих мощностей для сжижения, а можно поставлять наш сжиженный газ с территории РФ, и так и так можно", - сказал Путин во время подхода к представителям СМИ во Вьетнаме.
https://ria.ru/20240620/neft-1954231031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, вьетнам, владимир путин
Экономика, Цены на нефть, Россия, Вьетнам, Владимир Путин
Россия может поставлять во Вьетнам свой СПГ, заявил Путин
Путин: Россия может поставлять во Вьетнам свой СПГ или производить его там