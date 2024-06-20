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Россия может поставлять во Вьетнам свой СПГ, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
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19:20 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/putin-1954361799.html
Россия может поставлять во Вьетнам свой СПГ, заявил Путин
Россия может поставлять во Вьетнам свой СПГ, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
Россия может поставлять во Вьетнам свой СПГ, заявил Путин
Россия может поставлять во Вьетнам свой сжиженный природный газ (СПГ) или осуществлять его производство во Вьетнаме, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:20
2024-06-20T19:20
экономика
цены на нефть
россия
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия может поставлять во Вьетнам свой сжиженный природный газ (СПГ) или осуществлять его производство во Вьетнаме, сказал президент РФ Владимир Путин. "Есть разные варианты. Можно здесь принимать участие в строительстве соответствующих мощностей для сжижения, а можно поставлять наш сжиженный газ с территории РФ, и так и так можно", - сказал Путин во время подхода к представителям СМИ во Вьетнаме.
https://ria.ru/20240620/neft-1954231031.html
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экономика, цены на нефть, россия, вьетнам, владимир путин
Экономика, Цены на нефть, Россия, Вьетнам, Владимир Путин
Россия может поставлять во Вьетнам свой СПГ, заявил Путин

Путин: Россия может поставлять во Вьетнам свой СПГ или производить его там

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии обмена подписанными документами в Президентском дворце в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии обмена подписанными документами в Президентском дворце в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии обмена подписанными документами в Президентском дворце в Ханое
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия может поставлять во Вьетнам свой сжиженный природный газ (СПГ) или осуществлять его производство во Вьетнаме, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Есть разные варианты. Можно здесь принимать участие в строительстве соответствующих мощностей для сжижения, а можно поставлять наш сжиженный газ с территории РФ, и так и так можно", - сказал Путин во время подхода к представителям СМИ во Вьетнаме.
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Россия и Вьетнам отметили важность кооперации в нефтегазовой отрасли
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