https://ria.ru/20240620/putin-1954361692.html
Путин раскрыл, зачем Запад все время эскалирует ситуацию
Путин раскрыл, зачем Запад все время эскалирует ситуацию - РИА Новости, 20.06.2024
Путин раскрыл, зачем Запад все время эскалирует ситуацию
Запад все время повышает градус, эскалирует ситуацию в расчете на то, что Россия в какой-то момент испугается, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:19
2024-06-20T19:19
2024-06-20T19:32
россия
владимир путин
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Запад все время повышает градус, эскалирует ситуацию в расчете на то, что Россия в какой-то момент испугается, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе к представителям российских СМИ."Действительно, мы это (попытки провокаций - ред.) видим, наблюдаем. Они всё время, как вы сказали, повышают градус, эскалируют ситуацию. Видимо, рассчитывают на то, что мы в какой-то момент испугаемся", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20240620/putin-1954360202.html
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Путин пояснил, почему Запад идет на эскалацию и почему с Россией это не сработает
"Видимо, рассчитывают, что Россия испугается"
Путин пояснил, почему Запад продолжает идти на эскалацию и почему с Россией это не сработает.
2024-06-20T19:19
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россия, владимир путин
Путин раскрыл, зачем Запад все время эскалирует ситуацию
путин: Запад все время эскалирует ситуацию, рассчитывая, что Россия испугается