https://ria.ru/20240620/putin-1954361692.html

Путин раскрыл, зачем Запад все время эскалирует ситуацию

Путин раскрыл, зачем Запад все время эскалирует ситуацию - РИА Новости, 20.06.2024

Путин раскрыл, зачем Запад все время эскалирует ситуацию

Запад все время повышает градус, эскалирует ситуацию в расчете на то, что Россия в какой-то момент испугается, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:19

2024-06-20T19:19

2024-06-20T19:32

россия

владимир путин

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Запад все время повышает градус, эскалирует ситуацию в расчете на то, что Россия в какой-то момент испугается, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе к представителям российских СМИ."Действительно, мы это (попытки провокаций - ред.) видим, наблюдаем. Они всё время, как вы сказали, повышают градус, эскалируют ситуацию. Видимо, рассчитывают на то, что мы в какой-то момент испугаемся", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20240620/putin-1954360202.html

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Путин пояснил, почему Запад идет на эскалацию и почему с Россией это не сработает "Видимо, рассчитывают, что Россия испугается" Путин пояснил, почему Запад продолжает идти на эскалацию и почему с Россией это не сработает. 2024-06-20T19:19 true PT1M09S

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россия, владимир путин