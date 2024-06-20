Рейтинг@Mail.ru
Путин раскрыл, зачем Запад все время эскалирует ситуацию - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 20.06.2024 (обновлено: 19:32 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/putin-1954361692.html
Путин раскрыл, зачем Запад все время эскалирует ситуацию
Путин раскрыл, зачем Запад все время эскалирует ситуацию - РИА Новости, 20.06.2024
Путин раскрыл, зачем Запад все время эскалирует ситуацию
Запад все время повышает градус, эскалирует ситуацию в расчете на то, что Россия в какой-то момент испугается, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:19
2024-06-20T19:32
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954362832_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9dca43339af10d53e7739f886b57382b.jpg
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Запад все время повышает градус, эскалирует ситуацию в расчете на то, что Россия в какой-то момент испугается, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе к представителям российских СМИ."Действительно, мы это (попытки провокаций - ред.) видим, наблюдаем. Они всё время, как вы сказали, повышают градус, эскалируют ситуацию. Видимо, рассчитывают на то, что мы в какой-то момент испугаемся", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20240620/putin-1954360202.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин пояснил, почему Запад идет на эскалацию и почему с Россией это не сработает
"Видимо, рассчитывают, что Россия испугается" Путин пояснил, почему Запад продолжает идти на эскалацию и почему с Россией это не сработает.
2024-06-20T19:19
true
PT1M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954362832_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_96dcc3af68bd27c551f13b8dfb823281.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин раскрыл, зачем Запад все время эскалирует ситуацию

путин: Запад все время эскалирует ситуацию, рассчитывая, что Россия испугается

Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Запад все время повышает градус, эскалирует ситуацию в расчете на то, что Россия в какой-то момент испугается, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе к представителям российских СМИ.
«
"Действительно, мы это (попытки провокаций - ред.) видим, наблюдаем. Они всё время, как вы сказали, повышают градус, эскалируют ситуацию. Видимо, рассчитывают на то, что мы в какой-то момент испугаемся", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Путин оценил реакцию Запада на мирные инициативы
Вчера, 19:13
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала