https://ria.ru/20240620/putin-1954361250.html

Путин прокомментировал санкции против КНДР

Путин прокомментировал санкции против КНДР - РИА Новости, 20.06.2024

Путин прокомментировал санкции против КНДР

Можно как угодно относиться к режиму в КНДР, но вводить санкции по политическим соображениям - не гуманно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:16

2024-06-20T19:16

2024-06-20T19:48

россия

владимир путин

визит путина в кндр

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Можно как угодно относиться к режиму в КНДР, но вводить санкции по политическим соображениям - не гуманно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Можно как угодно относиться к режиму, но вводить ограничения, связанные с правом иммиграции, это как-то странно выглядит. Это к чему ведет? Ведет к тому, чтобы семьи, даже если они очень находятся в сложном положении материальном, не имели возможность где-то заработать и кормить своих детей. Это ничего не напоминает? И разве это гуманно? Поэтому и санкции, которые вводятся, и прежде всего, конечно, в данном случае, по политическим соображениям, они все-таки должны соответствовать современному уровню развития человечества", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20240329/kndr-1936620859.html

россия

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, визит путина в кндр, кндр (северная корея), в мире