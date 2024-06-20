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Путин прокомментировал санкции против КНДР - РИА Новости, 20.06.2024
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19:16 20.06.2024 (обновлено: 19:48 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/putin-1954361250.html
Путин прокомментировал санкции против КНДР
Путин прокомментировал санкции против КНДР - РИА Новости, 20.06.2024
Путин прокомментировал санкции против КНДР
Можно как угодно относиться к режиму в КНДР, но вводить санкции по политическим соображениям - не гуманно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:16
2024-06-20T19:48
россия
владимир путин
визит путина в кндр
кндр (северная корея)
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Можно как угодно относиться к режиму в КНДР, но вводить санкции по политическим соображениям - не гуманно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Можно как угодно относиться к режиму, но вводить ограничения, связанные с правом иммиграции, это как-то странно выглядит. Это к чему ведет? Ведет к тому, чтобы семьи, даже если они очень находятся в сложном положении материальном, не имели возможность где-то заработать и кормить своих детей. Это ничего не напоминает? И разве это гуманно? Поэтому и санкции, которые вводятся, и прежде всего, конечно, в данном случае, по политическим соображениям, они все-таки должны соответствовать современному уровню развития человечества", - сказал Путин журналистам.
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россия, владимир путин, визит путина в кндр, кндр (северная корея), в мире
Россия, Владимир Путин, Визит Путина в КНДР, КНДР (Северная Корея), В мире
Путин прокомментировал санкции против КНДР

Путин назвал санкции против КНДР по политическим соображениям негуманными

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Президент России Владимир Путин
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Можно как угодно относиться к режиму в КНДР, но вводить санкции по политическим соображениям - не гуманно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Можно как угодно относиться к режиму, но вводить ограничения, связанные с правом иммиграции, это как-то странно выглядит. Это к чему ведет? Ведет к тому, чтобы семьи, даже если они очень находятся в сложном положении материальном, не имели возможность где-то заработать и кормить своих детей. Это ничего не напоминает? И разве это гуманно? Поэтому и санкции, которые вводятся, и прежде всего, конечно, в данном случае, по политическим соображениям, они все-таки должны соответствовать современному уровню развития человечества", - сказал Путин журналистам.
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