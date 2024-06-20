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Переговоры по Украине могут состояться хоть завтра, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/putin-1954359615.html
Переговоры по Украине могут состояться хоть завтра, заявил Путин
Переговоры по Украине могут состояться хоть завтра, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
Переговоры по Украине могут состояться хоть завтра, заявил Путин
Переговоры по Украине могут состояться хоть завтра, но Россия будет исходить из текущей ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:12
2024-06-20T19:12
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Переговоры по Украине могут состояться хоть завтра, но Россия будет исходить из текущей ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас эти предложения с нашей стороны лежат на столе, пожалуйста. Это уже не от нас зависит, когда все заинтересованные в этих переговорах субъекты возьмут то, что лежит у них на столе, и приступят к этим переговорам. Хоть завтра. Но когда они соизволят этим заниматься - это уже их дело. Повторяю, все будет зависеть от того, что происходит в реальной жизни", - сказал Путин во время подхода к представителям СМИ.
https://ria.ru/20240620/putin-1954359231.html
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россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин
Переговоры по Украине могут состояться хоть завтра, заявил Путин

Путин: переговоры по Украине могут состояться хоть завтра

© РИА НовостиРоссийско-Украинские переговоры
Российско-Украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости
Российско-Украинские переговоры. Архивное фото
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Переговоры по Украине могут состояться хоть завтра, но Россия будет исходить из текущей ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"У нас эти предложения с нашей стороны лежат на столе, пожалуйста. Это уже не от нас зависит, когда все заинтересованные в этих переговорах субъекты возьмут то, что лежит у них на столе, и приступят к этим переговорам. Хоть завтра. Но когда они соизволят этим заниматься - это уже их дело. Повторяю, все будет зависеть от того, что происходит в реальной жизни", - сказал Путин во время подхода к представителям СМИ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Путин раскрыл, как будут меняться предложения России по Украине
Вчера, 19:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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