https://ria.ru/20240620/putin-1954359615.html

Переговоры по Украине могут состояться хоть завтра, заявил Путин

Переговоры по Украине могут состояться хоть завтра, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024

Переговоры по Украине могут состояться хоть завтра, заявил Путин

Переговоры по Украине могут состояться хоть завтра, но Россия будет исходить из текущей ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:12

2024-06-20T19:12

2024-06-20T19:12

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Переговоры по Украине могут состояться хоть завтра, но Россия будет исходить из текущей ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас эти предложения с нашей стороны лежат на столе, пожалуйста. Это уже не от нас зависит, когда все заинтересованные в этих переговорах субъекты возьмут то, что лежит у них на столе, и приступят к этим переговорам. Хоть завтра. Но когда они соизволят этим заниматься - это уже их дело. Повторяю, все будет зависеть от того, что происходит в реальной жизни", - сказал Путин во время подхода к представителям СМИ.

https://ria.ru/20240620/putin-1954359231.html

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украина

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россия, украина, владимир путин