https://ria.ru/20240620/putin-1954359231.html
Путин раскрыл, как будут меняться предложения России по Украине
Путин раскрыл, как будут меняться предложения России по Украине - РИА Новости, 20.06.2024
Путин раскрыл, как будут меняться предложения России по Украине
Предложения России по урегулированию конфликта на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на земле, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:10
2024-06-20T19:10
2024-06-20T19:12
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Предложения России по урегулированию конфликта на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на земле, заявил президент России Владимир Путин на пресс-подходе к представителям российских СМИ. "Наверняка что-то будет меняться, в том числе будут меняться и наши условия (урегулирования конфликта на Украине - ред.) в зависимости от ситуации на земле", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20240620/putin-1954355899.html
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россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин
Путин раскрыл, как будут меняться предложения России по Украине
Путин: предложения России по Украине будут меняться в зависимости от ситуации