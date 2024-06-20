https://ria.ru/20240620/putin-1954359231.html

Путин раскрыл, как будут меняться предложения России по Украине

Путин раскрыл, как будут меняться предложения России по Украине - РИА Новости, 20.06.2024

Путин раскрыл, как будут меняться предложения России по Украине

Предложения России по урегулированию конфликта на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на земле, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:10

2024-06-20T19:10

2024-06-20T19:12

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Предложения России по урегулированию конфликта на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на земле, заявил президент России Владимир Путин на пресс-подходе к представителям российских СМИ. "Наверняка что-то будет меняться, в том числе будут меняться и наши условия (урегулирования конфликта на Украине - ред.) в зависимости от ситуации на земле", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20240620/putin-1954355899.html

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россия, украина, владимир путин