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Путин раскрыл, как будут меняться предложения России по Украине - РИА Новости, 20.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:10 20.06.2024 (обновлено: 19:12 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/putin-1954359231.html
Путин раскрыл, как будут меняться предложения России по Украине
Путин раскрыл, как будут меняться предложения России по Украине - РИА Новости, 20.06.2024
Путин раскрыл, как будут меняться предложения России по Украине
Предложения России по урегулированию конфликта на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на земле, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:10
2024-06-20T19:12
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Предложения России по урегулированию конфликта на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на земле, заявил президент России Владимир Путин на пресс-подходе к представителям российских СМИ. "Наверняка что-то будет меняться, в том числе будут меняться и наши условия (урегулирования конфликта на Украине - ред.) в зависимости от ситуации на земле", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20240620/putin-1954355899.html
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россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин
Путин раскрыл, как будут меняться предложения России по Украине

Путин: предложения России по Украине будут меняться в зависимости от ситуации

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Предложения России по урегулированию конфликта на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на земле, заявил президент России Владимир Путин на пресс-подходе к представителям российских СМИ.
«
"Наверняка что-то будет меняться, в том числе будут меняться и наши условия (урегулирования конфликта на Украине - ред.) в зависимости от ситуации на земле", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
Национальные флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Путин
Вчера, 19:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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